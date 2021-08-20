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Пострадавшая при взрыве газа в Барнауле женщина скончалась в больнице
Пострадавшая при взрыве газа в Барнауле женщина скончалась в больнице - РИА Новости, 20.08.2021
Пострадавшая при взрыве газа в Барнауле женщина скончалась в больнице
Пожилая женщина, которая пострадала от произошедшего в июле взрыва газа в доме в Барнауле, скончалась в больнице, сообщили РИА Новости в СУСК РФ по Алтайскому... РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T07:39
2021-08-20T07:39
2021-08-20T07:39
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БАРНАУЛ, 20 авг - РИА Новости. Пожилая женщина, которая пострадала от произошедшего в июле взрыва газа в доме в Барнауле, скончалась в больнице, сообщили РИА Новости в СУСК РФ по Алтайскому краю.Ранее сообщалось, что 28 июля из-за утечки бытового газа из газоиспользующего оборудования произошел хлопок газовоздушной смеси, в результате которого 69-летняя женщина получила ожоги тела, причинившие тяжкий вред ее здоровья. Также пострадал семилетний ребенок, который после обследования в больнице был отпущен домой. Возбуждено уголовное дело."Смерть пострадавшей на ход дела никак не повлияет, так как ч. 2 ст. 238 УК РФ (ненадлежащее оказание услуг и выполнение работ) предполагает как тяжкий вред здоровью, так и смерть", - уточнили в СУСК.По данным следствия, весной 2021 года в одной из квартир в жилом доме по улице Молодежной в Барнауле сотрудники ООО "Алейскмежрайгаз" выполнили работы по техническому обслуживанию и ремонту газовой плиты. Возможно, именно некачественное выполнение этих работ и спровоцировало происшествие.
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происшествия, барнаул, алтайский край, россия
Пострадавшая при взрыве газа в Барнауле женщина скончалась в больнице
Пострадавшая при взрыве газа в Барнауле пожилая женщина скончалась в больнице
БАРНАУЛ, 20 авг - РИА Новости.
Пожилая женщина, которая пострадала от произошедшего в июле взрыва газа в доме в Барнауле
, скончалась в больнице, сообщили РИА Новости в СУСК РФ по Алтайскому краю
.
"Шестидесятидевятилетняя женщина, которая была госпитализирована с ожогами 35% тела после хлопка газовоздушной смеси, скончалась в больнице", - рассказали в ведомстве.
Ранее сообщалось, что 28 июля из-за утечки бытового газа из газоиспользующего оборудования произошел хлопок газовоздушной смеси, в результате которого 69-летняя женщина получила ожоги тела, причинившие тяжкий вред ее здоровья. Также пострадал семилетний ребенок, который после обследования в больнице был отпущен домой. Возбуждено уголовное дело.
"Смерть пострадавшей на ход дела никак не повлияет, так как ч. 2 ст. 238 УК РФ (ненадлежащее оказание услуг и выполнение работ) предполагает как тяжкий вред здоровью, так и смерть", - уточнили в СУСК.
По данным следствия, весной 2021 года в одной из квартир в жилом доме по улице Молодежной в Барнауле сотрудники ООО "Алейскмежрайгаз" выполнили работы по техническому обслуживанию и ремонту газовой плиты. Возможно, именно некачественное выполнение этих работ и спровоцировало происшествие.