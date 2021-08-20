https://ria.ru/20210820/postradavshaya-1746486471.html

Пострадавшая при взрыве газа в Барнауле женщина скончалась в больнице

Пострадавшая при взрыве газа в Барнауле женщина скончалась в больнице - РИА Новости, 20.08.2021

Пострадавшая при взрыве газа в Барнауле женщина скончалась в больнице

Пожилая женщина, которая пострадала от произошедшего в июле взрыва газа в доме в Барнауле, скончалась в больнице, сообщили РИА Новости в СУСК РФ по Алтайскому... РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T07:39

2021-08-20T07:39

2021-08-20T07:39

происшествия

барнаул

алтайский край

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/1c/1743223861_0:85:1281:805_1920x0_80_0_0_0714979651ce3e257c1d4972f6de45f1.jpg

БАРНАУЛ, 20 авг - РИА Новости. Пожилая женщина, которая пострадала от произошедшего в июле взрыва газа в доме в Барнауле, скончалась в больнице, сообщили РИА Новости в СУСК РФ по Алтайскому краю.Ранее сообщалось, что 28 июля из-за утечки бытового газа из газоиспользующего оборудования произошел хлопок газовоздушной смеси, в результате которого 69-летняя женщина получила ожоги тела, причинившие тяжкий вред ее здоровья. Также пострадал семилетний ребенок, который после обследования в больнице был отпущен домой. Возбуждено уголовное дело."Смерть пострадавшей на ход дела никак не повлияет, так как ч. 2 ст. 238 УК РФ (ненадлежащее оказание услуг и выполнение работ) предполагает как тяжкий вред здоровью, так и смерть", - уточнили в СУСК.По данным следствия, весной 2021 года в одной из квартир в жилом доме по улице Молодежной в Барнауле сотрудники ООО "Алейскмежрайгаз" выполнили работы по техническому обслуживанию и ремонту газовой плиты. Возможно, именно некачественное выполнение этих работ и спровоцировало происшествие.

https://ria.ru/20210816/vzryv-1745873333.html

барнаул

алтайский край

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, барнаул, алтайский край, россия