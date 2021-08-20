https://ria.ru/20210820/portfel-1746520224.html

В Приамурье первоклассники получат "губернаторский портфель"

В Приамурье первоклассники получат "губернаторский портфель" - РИА Новости, 20.08.2021

В Приамурье первоклассники получат "губернаторский портфель"

Более 3,8 тысячи первоклассников в Амурской области до 1 сентября получат школьные принадлежности благодаря традиционной акции "губернаторский портфель",... РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T12:24

2021-08-20T12:24

2021-08-20T12:24

амурская область

общество

школа

амурская область

василий орлов (губернатор)

россия

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 авг – РИА Новости. Более 3,8 тысячи первоклассников в Амурской области до 1 сентября получат школьные принадлежности благодаря традиционной акции "губернаторский портфель", сообщил глава региона Василий Орлов.Как добавляют власти, акция в этом году проходит в 19-й раз, она помогает родителям первоклассников, которым из-за жизненных обстоятельств сложно самостоятельно собрать ребенка в школу, ранцы с необходимыми принадлежностями планируется вручить до 23 августа в 21 районе Приамурья, более половины уже направили в районы, средства на приобретение школьных ранцев с канцелярскими товарами выделили из бюджета области.Ранцы, которые получат в этом году дети, соответствуют всем санитарно-эпидемиологическим нормам РФ, в том числе техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности продукции, предназначающейся для детей и подростков". Ортопедические портфели имеют специальные светоотражающие элементы для безопасности детей в тёмное время суток.

https://ria.ru/20210819/priamure-1746337750.html

амурская область

россия

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общество, школа, амурская область, василий орлов (губернатор), россия