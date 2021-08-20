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Амурская область
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В Приамурье первоклассники получат "губернаторский портфель"
В Приамурье первоклассники получат "губернаторский портфель" - РИА Новости, 20.08.2021
В Приамурье первоклассники получат "губернаторский портфель"
Более 3,8 тысячи первоклассников в Амурской области до 1 сентября получат школьные принадлежности благодаря традиционной акции "губернаторский портфель",... РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T12:24
2021-08-20T12:24
амурская область
общество
школа
амурская область
василий орлов (губернатор)
россия
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 авг – РИА Новости. Более 3,8 тысячи первоклассников в Амурской области до 1 сентября получат школьные принадлежности благодаря традиционной акции "губернаторский портфель", сообщил глава региона Василий Орлов.Как добавляют власти, акция в этом году проходит в 19-й раз, она помогает родителям первоклассников, которым из-за жизненных обстоятельств сложно самостоятельно собрать ребенка в школу, ранцы с необходимыми принадлежностями планируется вручить до 23 августа в 21 районе Приамурья, более половины уже направили в районы, средства на приобретение школьных ранцев с канцелярскими товарами выделили из бюджета области.Ранцы, которые получат в этом году дети, соответствуют всем санитарно-эпидемиологическим нормам РФ, в том числе техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности продукции, предназначающейся для детей и подростков". Ортопедические портфели имеют специальные светоотражающие элементы для безопасности детей в тёмное время суток.
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общество, школа, амурская область, василий орлов (губернатор), россия
12:24 20.08.2021
 
В Приамурье первоклассники получат "губернаторский портфель"

Глава Амурской области Орлов: более 3,8 тысячи первоклассников получат школьные принадлежности

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПервоклассники во время праздничной торжественной линейки в московской школе №1520 в День знаний
Первоклассники во время праздничной торжественной линейки в московской школе №1520 в День знаний - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 авг – РИА Новости. Более 3,8 тысячи первоклассников в Амурской области до 1 сентября получат школьные принадлежности благодаря традиционной акции "губернаторский портфель", сообщил глава региона Василий Орлов.
"Ранцы для первоклассников со всеми необходимыми школьно-письменными принадлежностями, а также наборами для детского творчества уже начали разъезжаться по территориям и попадать к будущим первоклассникам. Новые школьные портфели очень лёгкие, удобные, имеют правильную эргономичную форму, а также (они - ред.) красочные и красивые, чтобы у детей остались самые яркие впечатления от первой школьной линейки. Первоклассники получат свои ранцы до начала учебного года", - рассказал Орлов, его цитирует правительство Амурской области.
Как добавляют власти, акция в этом году проходит в 19-й раз, она помогает родителям первоклассников, которым из-за жизненных обстоятельств сложно самостоятельно собрать ребенка в школу, ранцы с необходимыми принадлежностями планируется вручить до 23 августа в 21 районе Приамурья, более половины уже направили в районы, средства на приобретение школьных ранцев с канцелярскими товарами выделили из бюджета области.
Ранцы, которые получат в этом году дети, соответствуют всем санитарно-эпидемиологическим нормам РФ, в том числе техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности продукции, предназначающейся для детей и подростков". Ортопедические портфели имеют специальные светоотражающие элементы для безопасности детей в тёмное время суток.
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