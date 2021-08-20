https://ria.ru/20210820/peregovory-1746580728.html

Путин и Меркель обсудили Донбасс, Афганистан и "Северный поток — 2"

Путин и Меркель обсудили Донбасс, Афганистан и "Северный поток — 2" - РИА Новости, 20.08.2021

Путин и Меркель обсудили Донбасс, Афганистан и "Северный поток — 2"

В Кремле завершились переговоры Владимира Путина с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, продолжавшиеся почти три часа, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T17:06

2021-08-20T17:06

2021-08-20T19:41

германия

москва

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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. В Кремле завершились переговоры Владимира Путина с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, продолжавшиеся почти три часа, сообщил корреспондент РИА Новости.АфганистанКак отметил российский лидер, одной из основных тем встречи стала обстановка в Афганистане. По его словам, ключевая задача сейчас — не допустить проникновения террористов в соседние страны под видом беженцев."Мы Афганистан знаем, знаем хорошо, убедились в том, как эта страна устроена и как контрпродуктивно пытаться навязывать ей непривычные формы государственного правления и общественной жизни. <...> Любые подобные социально-политические эксперименты еще ни разу не увенчались успехом и приводят лишь к разрушению государств, деградации их политической и социальной систем", — добавил глава государства.Меркель с сожалением уточнила, что талибы получили больше поддержки, "чем нам хотелось бы". Она признала, что Западу придется вести переговоры с этим радикальным движением и "попытаться спасти тех, чья жизнь под угрозой, чтобы они смогли покинуть страну".УкраинаЛидеры также затронули тему Украины. Российский президент отметил, что попросил Меркель во время ее визита в Киев 22 августа повлиять на власти страны для выполнения всех обязательств по Донбассу.Путин выразил надежду, что Москве удастся продолжить диалог с новым руководством Германии по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины.Канцлер, в свою очередь, отметила, что "нормандский формат" — единственный существующий политический механизм для обсуждения спорных тем."Северный поток — 2"В своем выступлений Меркель также указала, что обсудила с российским президентом тему газопровода "Северный поток — 2" и достигнутые с США договоренности по этому проекту."Я хотела бы подчеркнуть, что это не двусторонний российско-германский проект, но европейского характера, потому что в нем участвуют и другие предприятия из других стран", — добавила канцлер.Путин отметил, что по морю осталось уложить всего 15 километров трубы, это означает, что проект близится к завершению.НавальныйОтвечая на вопрос журналиста об Алексее Навальном, Путин напомнил, что его осудили не за политическую деятельность, а за криминальные нарушения.Глава государства призвал с уважением относиться к решениям российского суда.Меркель, в свою очередь, назвала ситуацию с Навальным "угнетающей" и подчеркнула, что Берлин будет следить за ней.В своем заключительном слове Путин подчеркнул, что в Москве всегда будут рады принять Меркель и после того, как она покинет свой пост.Глава правительства Германии, по всей видимости, в последний раз приехала в российскую столицу в этом статусе. В сентябре пройдут выборы в бундестаг, в которых она участвовать не будет.

https://ria.ru/20210820/merkel-1746538895.html

https://ria.ru/20210820/tranzit-1746596273.html

https://ria.ru/20210820/sanktsii-1746552803.html

германия

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германия, москва