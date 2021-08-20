Путин и Меркель обсудили Донбасс, Афганистан и "Северный поток — 2"

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. В Кремле завершились переговоры Владимира Путина с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, продолжавшиеся почти три часа, сообщил корреспондент РИА Новости.АфганистанКак отметил российский лидер, одной из основных тем встречи стала обстановка в Афганистане. По его словам, ключевая задача сейчас — не допустить проникновения террористов в соседние страны под видом беженцев."Мы Афганистан знаем, знаем хорошо, убедились в том, как эта страна устроена и как контрпродуктивно пытаться навязывать ей непривычные формы государственного правления и общественной жизни. <...> Любые подобные социально-политические эксперименты еще ни разу не увенчались успехом и приводят лишь к разрушению государств, деградации их политической и социальной систем", — добавил глава государства.Меркель с сожалением уточнила, что талибы получили больше поддержки, "чем нам хотелось бы". Она признала, что Западу придется вести переговоры с этим радикальным движением и "попытаться спасти тех, чья жизнь под угрозой, чтобы они смогли покинуть страну".УкраинаЛидеры также затронули тему Украины. Российский президент отметил, что попросил Меркель во время ее визита в Киев 22 августа повлиять на власти страны для выполнения всех обязательств по Донбассу.Путин выразил надежду, что Москве удастся продолжить диалог с новым руководством Германии по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины.Канцлер, в свою очередь, отметила, что "нормандский формат" — единственный существующий политический механизм для обсуждения спорных тем."Северный поток — 2"В своем выступлений Меркель также указала, что обсудила с российским президентом тему газопровода "Северный поток — 2" и достигнутые с США договоренности по этому проекту."Я хотела бы подчеркнуть, что это не двусторонний российско-германский проект, но европейского характера, потому что в нем участвуют и другие предприятия из других стран", — добавила канцлер.Путин отметил, что по морю осталось уложить всего 15 километров трубы, это означает, что проект близится к завершению.НавальныйОтвечая на вопрос журналиста об Алексее Навальном, Путин напомнил, что его осудили не за политическую деятельность, а за криминальные нарушения.Глава государства призвал с уважением относиться к решениям российского суда.Меркель, в свою очередь, назвала ситуацию с Навальным "угнетающей" и подчеркнула, что Берлин будет следить за ней.В своем заключительном слове Путин подчеркнул, что в Москве всегда будут рады принять Меркель и после того, как она покинет свой пост.Глава правительства Германии, по всей видимости, в последний раз приехала в российскую столицу в этом статусе. В сентябре пройдут выборы в бундестаг, в которых она участвовать не будет.
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. В Кремле завершились переговоры Владимира Путина с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, продолжавшиеся почти три часа, сообщил корреспондент РИА Новости.
"Наши сегодняшние переговоры с госпожой федеральным канцлером по традиции прошли в конструктивной деловой обстановке. Мы подробно, в том числе с участием делегаций, обсудили состояние и перспективы развития российско-германских отношений, обменялись мнениями по самому широкому кругу вопросов", — заявил Путин на итоговой пресс-конференции.
Афганистан
Как отметил российский лидер, одной из основных тем встречи стала обстановка в Афганистане. По его словам, ключевая задача сейчас — не допустить проникновения террористов в соседние страны под видом беженцев.
"Мы Афганистан знаем, знаем хорошо, убедились в том, как эта страна устроена и как контрпродуктивно пытаться навязывать ей непривычные формы государственного правления и общественной жизни. <...> Любые подобные социально-политические эксперименты еще ни разу не увенчались успехом и приводят лишь к разрушению государств, деградации их политической и социальной систем", — добавил глава государства.
"Так что я уверен, это будет не только прощальный визит, связанный с вашим решением не избираться дальше в качестве федерального канцлера, но и визит, наполненный таким серьезным, деловым стержнем", — сказал Путин.
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"Так что я уверен, это будет не только прощальный визит, связанный с вашим решением не избираться дальше в качестве федерального канцлера, но и визит, наполненный таким серьезным, деловым стержнем", — сказал Путин.
В беседе с российской стороны принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, с германской — статс-секретарь Штеффен Зайберт и руководитель группы внешней политики и политики безопасности ведомства федерального канцлера Ута Кристина Байнхофф.
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В беседе с российской стороны принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, с германской — статс-секретарь Штеффен Зайберт и руководитель группы внешней политики и политики безопасности ведомства федерального канцлера Ута Кристина Байнхофф.
"Так что я уверен, это будет не только прощальный визит, связанный с вашим решением не избираться дальше в качестве федерального канцлера, но и визит, наполненный таким серьезным, деловым стержнем", — сказал Путин.
В беседе с российской стороны принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, с германской — статс-секретарь Штеффен Зайберт и руководитель группы внешней политики и политики безопасности ведомства федерального канцлера Ута Кристина Байнхофф.
Меркель с сожалением уточнила, что талибы получили больше поддержки, "чем нам хотелось бы". Она признала, что Западу придется вести переговоры с этим радикальным движением и "попытаться спасти тех, чья жизнь под угрозой, чтобы они смогли покинуть страну".
Украина
Лидеры также затронули тему Украины. Российский президент отметил, что попросил Меркель во время ее визита в Киев 22 августа повлиять на власти страны для выполнения всех обязательств по Донбассу.
"Сегодня я проинформировал госпожу федерального канцлера о том, что внесен очередной проект закона правительством Украины, и если этот закон будет принят, это будет означать <...> фактический выход Украины в одностороннем порядке из минского процесса. Там не только что-то противоречит Минским соглашениям — там все противоречит Минским соглашениям".
Владимир Путин
Путин выразил надежду, что Москве удастся продолжить диалог с новым руководством Германии по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины.
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