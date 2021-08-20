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Путин и Меркель обсудили Донбасс, Афганистан и "Северный поток — 2"
Путин и Меркель обсудили Донбасс, Афганистан и "Северный поток — 2" - РИА Новости, 20.08.2021
Путин и Меркель обсудили Донбасс, Афганистан и "Северный поток — 2"
В Кремле завершились переговоры Владимира Путина с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, продолжавшиеся почти три часа, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T17:06
2021-08-20T19:41
германия
москва
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. В Кремле завершились переговоры Владимира Путина с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, продолжавшиеся почти три часа, сообщил корреспондент РИА Новости.АфганистанКак отметил российский лидер, одной из основных тем встречи стала обстановка в Афганистане. По его словам, ключевая задача сейчас — не допустить проникновения террористов в соседние страны под видом беженцев."Мы Афганистан знаем, знаем хорошо, убедились в том, как эта страна устроена и как контрпродуктивно пытаться навязывать ей непривычные формы государственного правления и общественной жизни. &lt;...&gt; Любые подобные социально-политические эксперименты еще ни разу не увенчались успехом и приводят лишь к разрушению государств, деградации их политической и социальной систем", — добавил глава государства.Меркель с сожалением уточнила, что талибы получили больше поддержки, "чем нам хотелось бы". Она признала, что Западу придется вести переговоры с этим радикальным движением и "попытаться спасти тех, чья жизнь под угрозой, чтобы они смогли покинуть страну".УкраинаЛидеры также затронули тему Украины. Российский президент отметил, что попросил Меркель во время ее визита в Киев 22 августа повлиять на власти страны для выполнения всех обязательств по Донбассу.Путин выразил надежду, что Москве удастся продолжить диалог с новым руководством Германии по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины.Канцлер, в свою очередь, отметила, что "нормандский формат" — единственный существующий политический механизм для обсуждения спорных тем."Северный поток — 2"В своем выступлений Меркель также указала, что обсудила с российским президентом тему газопровода "Северный поток — 2" и достигнутые с США договоренности по этому проекту."Я хотела бы подчеркнуть, что это не двусторонний российско-германский проект, но европейского характера, потому что в нем участвуют и другие предприятия из других стран", — добавила канцлер.Путин отметил, что по морю осталось уложить всего 15 километров трубы, это означает, что проект близится к завершению.НавальныйОтвечая на вопрос журналиста об Алексее Навальном, Путин напомнил, что его осудили не за политическую деятельность, а за криминальные нарушения.Глава государства призвал с уважением относиться к решениям российского суда.Меркель, в свою очередь, назвала ситуацию с Навальным "угнетающей" и подчеркнула, что Берлин будет следить за ней.В своем заключительном слове Путин подчеркнул, что в Москве всегда будут рады принять Меркель и после того, как она покинет свой пост.Глава правительства Германии, по всей видимости, в последний раз приехала в российскую столицу в этом статусе. В сентябре пройдут выборы в бундестаг, в которых она участвовать не будет.
https://ria.ru/20210820/merkel-1746538895.html
https://ria.ru/20210820/tranzit-1746596273.html
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германия, москва
17:06 20.08.2021 (обновлено: 19:41 20.08.2021)
 

Путин и Меркель обсудили Донбасс, Афганистан и "Северный поток — 2"

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. В Кремле завершились переговоры Владимира Путина с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, продолжавшиеся почти три часа, сообщил корреспондент РИА Новости.

"Наши сегодняшние переговоры с госпожой федеральным канцлером по традиции прошли в конструктивной деловой обстановке. Мы подробно, в том числе с участием делегаций, обсудили состояние и перспективы развития российско-германских отношений, обменялись мнениями по самому широкому кругу вопросов", — заявил Путин на итоговой пресс-конференции.

Афганистан

Как отметил российский лидер, одной из основных тем встречи стала обстановка в Афганистане. По его словам, ключевая задача сейчас — не допустить проникновения террористов в соседние страны под видом беженцев.
"Мы Афганистан знаем, знаем хорошо, убедились в том, как эта страна устроена и как контрпродуктивно пытаться навязывать ей непривычные формы государственного правления и общественной жизни. <...> Любые подобные социально-политические эксперименты еще ни разу не увенчались успехом и приводят лишь к разрушению государств, деградации их политической и социальной систем", — добавил глава государства.
Визит не только прощальный, но и деловой: Меркель в Москве
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Перед встречей в Кремле Ангела Меркель приняла участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата.

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель перед началом церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного солдата в Александровском Саду
1 из 9

Перед встречей в Кремле Ангела Меркель приняла участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Канцлер приехала в Александровский сад на машине, прошла мимо строя Почетного караула и возложила венок с лентами в цветах немецкого флага.

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель на церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного солдата в Александровском Саду
2 из 9

Канцлер приехала в Александровский сад на машине, прошла мимо строя Почетного караула и возложила венок с лентами в цветах немецкого флага.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

После возложения венка объявили минуту молчания, затем оркестр исполнил гимн Германии.

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель на церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного солдата в Александровском Саду
3 из 9

После возложения венка объявили минуту молчания, затем оркестр исполнил гимн Германии.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Когда церемония завершилась, Меркель отправилась в Кремль.

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель на церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного солдата в Александровском Саду
4 из 9

Когда церемония завершилась, Меркель отправилась в Кремль.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков

Владимир Путин перед началом переговоров вручил Ангеле Меркель букет цветов в бело-розовых тонах.

Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи
5 из 9

Владимир Путин перед началом переговоров вручил Ангеле Меркель букет цветов в бело-розовых тонах.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Российский президент отметил, что на повестке дня у лидеров двух стран много вопросов, которые требуют личного обсуждения.

Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи
6 из 9

Российский президент отметил, что на повестке дня у лидеров двух стран много вопросов, которые требуют личного обсуждения.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

"Так что я уверен, это будет не только прощальный визит, связанный с вашим решением не избираться дальше в качестве федерального канцлера, но и визит, наполненный таким серьезным, деловым стержнем", — сказал Путин.

 Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
7 из 9

"Так что я уверен, это будет не только прощальный визит, связанный с вашим решением не избираться дальше в качестве федерального канцлера, но и визит, наполненный таким серьезным, деловым стержнем", — сказал Путин.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Переговоры проходили в Зеленой гостиной Большого Кремлевского дворца.

Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи
8 из 9

Переговоры проходили в Зеленой гостиной Большого Кремлевского дворца.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© REUTERS / BPA/Guido Bergmann

В беседе с российской стороны принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, с германской — статс-секретарь Штеффен Зайберт и руководитель группы внешней политики и политики безопасности ведомства федерального канцлера Ута Кристина Байнхофф.

Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи
9 из 9

В беседе с российской стороны принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, с германской — статс-секретарь Штеффен Зайберт и руководитель группы внешней политики и политики безопасности ведомства федерального канцлера Ута Кристина Байнхофф.

© REUTERS / BPA/Guido Bergmann
1 из 9

Перед встречей в Кремле Ангела Меркель приняла участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
2 из 9

Канцлер приехала в Александровский сад на машине, прошла мимо строя Почетного караула и возложила венок с лентами в цветах немецкого флага.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
3 из 9

После возложения венка объявили минуту молчания, затем оркестр исполнил гимн Германии.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
4 из 9

Когда церемония завершилась, Меркель отправилась в Кремль.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
5 из 9

Владимир Путин перед началом переговоров вручил Ангеле Меркель букет цветов в бело-розовых тонах.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
6 из 9

Российский президент отметил, что на повестке дня у лидеров двух стран много вопросов, которые требуют личного обсуждения.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
7 из 9

"Так что я уверен, это будет не только прощальный визит, связанный с вашим решением не избираться дальше в качестве федерального канцлера, но и визит, наполненный таким серьезным, деловым стержнем", — сказал Путин.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
8 из 9

Переговоры проходили в Зеленой гостиной Большого Кремлевского дворца.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
9 из 9

В беседе с российской стороны принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, с германской — статс-секретарь Штеффен Зайберт и руководитель группы внешней политики и политики безопасности ведомства федерального канцлера Ута Кристина Байнхофф.

© REUTERS / BPA/Guido Bergmann
Меркель с сожалением уточнила, что талибы получили больше поддержки, "чем нам хотелось бы". Она признала, что Западу придется вести переговоры с этим радикальным движением и "попытаться спасти тех, чья жизнь под угрозой, чтобы они смогли покинуть страну".

Украина

Лидеры также затронули тему Украины. Российский президент отметил, что попросил Меркель во время ее визита в Киев 22 августа повлиять на власти страны для выполнения всех обязательств по Донбассу.

"Сегодня я проинформировал госпожу федерального канцлера о том, что внесен очередной проект закона правительством Украины, и если этот закон будет принят, это будет означать <...> фактический выход Украины в одностороннем порядке из минского процесса. Там не только что-то противоречит Минским соглашениям — там все противоречит Минским соглашениям".

Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
Путин выразил надежду, что Москве удастся продолжить диалог с новым руководством Германии по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины.
Меркель возложила цветы к могиле Неизвестного солдата - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
Вчера, 14:00
Меркель возложила цветы к Могиле Неизвестного Солдата
Канцлер, в свою очередь, отметила, что "нормандский формат" — единственный существующий политический механизм для обсуждения спорных тем.

"В данный момент есть некий застой. К сожалению, гибнут вдоль линии разграничения украинские военнослужащие, и я очень выступала за то, чтобы возобновить, придать больше жизни этому формату".

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Ангела Меркель
федеральный канцлер ФРГ

"Северный поток — 2"

В своем выступлений Меркель также указала, что обсудила с российским президентом тему газопровода "Северный поток — 2" и достигнутые с США договоренности по этому проекту.
"Я хотела бы подчеркнуть, что это не двусторонний российско-германский проект, но европейского характера, потому что в нем участвуют и другие предприятия из других стран", — добавила канцлер.
Путин отметил, что по морю осталось уложить всего 15 километров трубы, это означает, что проект близится к завершению.
Бильче-Волыцко-Угерское газохранилище в Стрыйском районе Львовской области - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
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Путин пообещал, что Россия выполнит контракт с Украиной на транзит газа

Навальный

Отвечая на вопрос журналиста об Алексее Навальном, Путин напомнил, что его осудили не за политическую деятельность, а за криминальные нарушения.
Глава государства призвал с уважением относиться к решениям российского суда.
"Что касается политической деятельности, то никому не следует прикрываться политической деятельностью для осуществления бизнес-проектов, тем более с нарушением закона", — добавил Путин.
Меркель, в свою очередь, назвала ситуацию с Навальным "угнетающей" и подчеркнула, что Берлин будет следить за ней.
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В своем заключительном слове Путин подчеркнул, что в Москве всегда будут рады принять Меркель и после того, как она покинет свой пост.
Глава правительства Германии, по всей видимости, в последний раз приехала в российскую столицу в этом статусе. В сентябре пройдут выборы в бундестаг, в которых она участвовать не будет.
 
ГерманияМосква
 
 
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