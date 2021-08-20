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Зона отдыха со скейт-парком и памп-треком появится в Новокосино в Москве
Зона отдыха со скейт-парком и памп-треком появится в Новокосино в Москве - РИА Новости, 24.08.2021
Зона отдыха со скейт-парком и памп-треком появится в Новокосино в Москве
Зона отдыха со скейт-парком и памп-треком появится в Москве в районе Новокосино в этом году, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-20T13:37
2021-08-20T13:37
2021-08-24T15:45
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Зона отдыха со скейт-парком и памп-треком появится в Москве в районе Новокосино в этом году, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что в южной части создали спортивную зону со скейт-парком, памп-треком и площадкой воркаут. Возвели павильон с пунктом проката спортивного инвентаря. Здесь же разместили детскую площадку и пикниковые точки.В северной части обустроили площадку для выгула собак с оборудованием для дрессировки.
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