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Зона отдыха со скейт-парком и памп-треком появится в Новокосино в Москве

Зона отдыха со скейт-парком и памп-треком появится в Новокосино в Москве - РИА Новости, 24.08.2021

Зона отдыха со скейт-парком и памп-треком появится в Новокосино в Москве

Зона отдыха со скейт-парком и памп-треком появится в Москве в районе Новокосино в этом году, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-20T13:37

2021-08-20T13:37

2021-08-24T15:45

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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Зона отдыха со скейт-парком и памп-треком появится в Москве в районе Новокосино в этом году, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что в южной части создали спортивную зону со скейт-парком, памп-треком и площадкой воркаут. Возвели павильон с пунктом проката спортивного инвентаря. Здесь же разместили детскую площадку и пикниковые точки.В северной части обустроили площадку для выгула собак с оборудованием для дрессировки.

https://ria.ru/20210819/trenirovka-1746444263.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, городское хозяйство москвы