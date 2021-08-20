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Зона отдыха со скейт-парком и памп-треком появится в Новокосино в Москве
Зона отдыха со скейт-парком и памп-треком появится в Новокосино в Москве - РИА Новости, 24.08.2021
Зона отдыха со скейт-парком и памп-треком появится в Новокосино в Москве
Зона отдыха со скейт-парком и памп-треком появится в Москве в районе Новокосино в этом году, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-20T13:37
2021-08-24T15:45
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
москва
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Зона отдыха со скейт-парком и памп-треком появится в Москве в районе Новокосино в этом году, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что в южной части создали спортивную зону со скейт-парком, памп-треком и площадкой воркаут. Возвели павильон с пунктом проката спортивного инвентаря. Здесь же разместили детскую площадку и пикниковые точки.В северной части обустроили площадку для выгула собак с оборудованием для дрессировки.
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общество, москва, городское хозяйство москвы
13:37 20.08.2021 (обновлено: 15:45 24.08.2021)
 

Зона отдыха со скейт-парком и памп-треком появится в Новокосино в Москве

© Официальный портал Мэра и Правительства МосквыПроектное решение
Проектное решение
© Официальный портал Мэра и Правительства Москвы
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Зона отдыха со скейт-парком и памп-треком появится в Москве в районе Новокосино в этом году, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Зона отдыха со скейтпарком и памп-треком появится в Новокосино в этом году. На востоке столицы благоустраиваем территорию, прилегающую к Салтыковскому лесопарку. Она разделена на две части Мирским проездом", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в южной части создали спортивную зону со скейт-парком, памп-треком и площадкой воркаут. Возвели павильон с пунктом проката спортивного инвентаря. Здесь же разместили детскую площадку и пикниковые точки.
В северной части обустроили площадку для выгула собак с оборудованием для дрессировки.
"На Мирском проезде создадим зону тихого отдыха с лавочками и цветниками. Вдоль Салтыковской улицы обустроим велосипедные дорожки и дорожки для бега. Установим более 100 уличных фонарей и дополнительно высадим около 100 деревьев и 2 600 кустарников", - говорится в сообщении.
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