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В МВД рассказали, что должно насторожить в телефонной беседе с незнакомцами
В МВД рассказали, что должно насторожить в телефонной беседе с незнакомцами - РИА Новости, 20.08.2021
В МВД рассказали, что должно насторожить в телефонной беседе с незнакомцами
Любые просьбы или инструкции в разговорах с незнакомцами по телефону или получении СМС-сообщений должны сразу насторожить граждан, поскольку это могут быть... РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T11:19
2021-08-20T12:09
общество
сергей лебедев
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Любые просьбы или инструкции в разговорах с незнакомцами по телефону или получении СМС-сообщений должны сразу насторожить граждан, поскольку это могут быть мошенники, рассказал в интервью РИА Новости начальник Следственного департамента МВД РФ Сергей Лебедев.В ответ на просьбу дать инструкцию по тому, как не стать жертвой кибермошенничества, генерал-лейтенант юстиции рекомендовал внимательно относиться к сохранности своих персональных данных, никогда не называть пин-код банковской карты и код на ее обратной стороне."В случае получения СМС-сообщений, телефонных звонков ни в коем случае нельзя выполнять инструкции незнакомцев и ни под каким предлогом не переводить им денежные средства. Разговор с мошенником должен быть коротким. Вас с первых слов должны насторожить любые просьбы или инструкции. Прекращайте разговор сразу же", - рекомендовал Лебедев. В случае сомнений всегда можно перезвонить в организацию по телефонам на сайте.Но главная рекомендация, подчеркнул он, быть бдительными и не оставаться безучастными."Узнав о новой схеме мошенничества, расскажите о нем своим близким и знакомым, звоните чаще пожилым родственникам, интересуйтесь их делами, в разговоре доведите эти простые правила, как уберечь себя от телефонных мошенников", - добавил глава Следственного департамента МВД РФ.Читайте полный текст интервью Сергея Лебедева &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20210819/politsiya-1746371055.html
https://ria.ru/20210816/moshenniki-1745858476.html
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общество, сергей лебедев
11:19 20.08.2021 (обновлено: 12:09 20.08.2021)
 
В МВД рассказали, что должно насторожить в телефонной беседе с незнакомцами

Просьбы или инструкции в разговорах с незнакомцами по телефону должны сразу насторожить граждан

© Depositphotos / leungchopanДевушка со смартфоном и банковской картой
Девушка со смартфоном и банковской картой - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
© Depositphotos / leungchopan
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Любые просьбы или инструкции в разговорах с незнакомцами по телефону или получении СМС-сообщений должны сразу насторожить граждан, поскольку это могут быть мошенники, рассказал в интервью РИА Новости начальник Следственного департамента МВД РФ Сергей Лебедев.
В ответ на просьбу дать инструкцию по тому, как не стать жертвой кибермошенничества, генерал-лейтенант юстиции рекомендовал внимательно относиться к сохранности своих персональных данных, никогда не называть пин-код банковской карты и код на ее обратной стороне.
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"В случае получения СМС-сообщений, телефонных звонков ни в коем случае нельзя выполнять инструкции незнакомцев и ни под каким предлогом не переводить им денежные средства. Разговор с мошенником должен быть коротким. Вас с первых слов должны насторожить любые просьбы или инструкции. Прекращайте разговор сразу же", - рекомендовал Лебедев. В случае сомнений всегда можно перезвонить в организацию по телефонам на сайте.
Но главная рекомендация, подчеркнул он, быть бдительными и не оставаться безучастными.
"Узнав о новой схеме мошенничества, расскажите о нем своим близким и знакомым, звоните чаще пожилым родственникам, интересуйтесь их делами, в разговоре доведите эти простые правила, как уберечь себя от телефонных мошенников", - добавил глава Следственного департамента МВД РФ.
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Читайте полный текст интервью Сергея Лебедева >>>
 
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