https://ria.ru/20210820/moshenniki-1746508131.html

В МВД рассказали, что должно насторожить в телефонной беседе с незнакомцами

В МВД рассказали, что должно насторожить в телефонной беседе с незнакомцами - РИА Новости, 20.08.2021

В МВД рассказали, что должно насторожить в телефонной беседе с незнакомцами

Любые просьбы или инструкции в разговорах с незнакомцами по телефону или получении СМС-сообщений должны сразу насторожить граждан, поскольку это могут быть... РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T11:19

2021-08-20T11:19

2021-08-20T12:09

общество

сергей лебедев

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Любые просьбы или инструкции в разговорах с незнакомцами по телефону или получении СМС-сообщений должны сразу насторожить граждан, поскольку это могут быть мошенники, рассказал в интервью РИА Новости начальник Следственного департамента МВД РФ Сергей Лебедев.В ответ на просьбу дать инструкцию по тому, как не стать жертвой кибермошенничества, генерал-лейтенант юстиции рекомендовал внимательно относиться к сохранности своих персональных данных, никогда не называть пин-код банковской карты и код на ее обратной стороне."В случае получения СМС-сообщений, телефонных звонков ни в коем случае нельзя выполнять инструкции незнакомцев и ни под каким предлогом не переводить им денежные средства. Разговор с мошенником должен быть коротким. Вас с первых слов должны насторожить любые просьбы или инструкции. Прекращайте разговор сразу же", - рекомендовал Лебедев. В случае сомнений всегда можно перезвонить в организацию по телефонам на сайте.Но главная рекомендация, подчеркнул он, быть бдительными и не оставаться безучастными."Узнав о новой схеме мошенничества, расскажите о нем своим близким и знакомым, звоните чаще пожилым родственникам, интересуйтесь их делами, в разговоре доведите эти простые правила, как уберечь себя от телефонных мошенников", - добавил глава Следственного департамента МВД РФ.Читайте полный текст интервью Сергея Лебедева >>>

https://ria.ru/20210819/politsiya-1746371055.html

https://ria.ru/20210816/moshenniki-1745858476.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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общество, сергей лебедев