https://ria.ru/20210820/moshenniki-1746508131.html
В МВД рассказали, что должно насторожить в телефонной беседе с незнакомцами
В МВД рассказали, что должно насторожить в телефонной беседе с незнакомцами - РИА Новости, 20.08.2021
В МВД рассказали, что должно насторожить в телефонной беседе с незнакомцами
Любые просьбы или инструкции в разговорах с незнакомцами по телефону или получении СМС-сообщений должны сразу насторожить граждан, поскольку это могут быть... РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T11:19
2021-08-20T11:19
2021-08-20T12:09
общество
сергей лебедев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155743/87/1557438712_124:0:2000:1055_1920x0_80_0_0_85ac523032b973f85798d5380ffa69f9.jpg
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Любые просьбы или инструкции в разговорах с незнакомцами по телефону или получении СМС-сообщений должны сразу насторожить граждан, поскольку это могут быть мошенники, рассказал в интервью РИА Новости начальник Следственного департамента МВД РФ Сергей Лебедев.В ответ на просьбу дать инструкцию по тому, как не стать жертвой кибермошенничества, генерал-лейтенант юстиции рекомендовал внимательно относиться к сохранности своих персональных данных, никогда не называть пин-код банковской карты и код на ее обратной стороне."В случае получения СМС-сообщений, телефонных звонков ни в коем случае нельзя выполнять инструкции незнакомцев и ни под каким предлогом не переводить им денежные средства. Разговор с мошенником должен быть коротким. Вас с первых слов должны насторожить любые просьбы или инструкции. Прекращайте разговор сразу же", - рекомендовал Лебедев. В случае сомнений всегда можно перезвонить в организацию по телефонам на сайте.Но главная рекомендация, подчеркнул он, быть бдительными и не оставаться безучастными."Узнав о новой схеме мошенничества, расскажите о нем своим близким и знакомым, звоните чаще пожилым родственникам, интересуйтесь их делами, в разговоре доведите эти простые правила, как уберечь себя от телефонных мошенников", - добавил глава Следственного департамента МВД РФ.Читайте полный текст интервью Сергея Лебедева >>>
https://ria.ru/20210819/politsiya-1746371055.html
https://ria.ru/20210816/moshenniki-1745858476.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/155743/87/1557438712_370:0:1777:1055_1920x0_80_0_0_840f9273e6dad0770de76e317e87a447.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, сергей лебедев
11:19 20.08.2021 (обновлено: 12:09 20.08.2021)
В МВД рассказали, что должно насторожить в телефонной беседе с незнакомцами
Просьбы или инструкции в разговорах с незнакомцами по телефону должны сразу насторожить граждан
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости.
Любые просьбы или инструкции в разговорах с незнакомцами по телефону или получении СМС-сообщений должны сразу насторожить граждан, поскольку это могут быть мошенники, рассказал в интервью РИА Новости начальник Следственного департамента МВД РФ Сергей Лебедев
.
В ответ на просьбу дать инструкцию по тому, как не стать жертвой кибермошенничества, генерал-лейтенант юстиции рекомендовал внимательно относиться к сохранности своих персональных данных, никогда не называть пин-код банковской карты и код на ее обратной стороне.
"В случае получения СМС-сообщений, телефонных звонков ни в коем случае нельзя выполнять инструкции незнакомцев и ни под каким предлогом не переводить им денежные средства. Разговор с мошенником должен быть коротким. Вас с первых слов должны насторожить любые просьбы или инструкции. Прекращайте разговор сразу же", - рекомендовал Лебедев. В случае сомнений всегда можно перезвонить в организацию по телефонам на сайте.
Но главная рекомендация, подчеркнул он, быть бдительными и не оставаться безучастными.
"Узнав о новой схеме мошенничества, расскажите о нем своим близким и знакомым, звоните чаще пожилым родственникам, интересуйтесь их делами, в разговоре доведите эти простые правила, как уберечь себя от телефонных мошенников", - добавил глава Следственного департамента МВД РФ.