https://ria.ru/20210820/migranty-1746615636.html

Польские пограничники удерживают группу беженцев, заявили в Минске

Польские пограничники удерживают группу беженцев, заявили в Минске - РИА Новости, 20.08.2021

Польские пограничники удерживают группу беженцев, заявили в Минске

В Государственном погранкомитете Белоруссии заявили, что польские пограничники не дают нелегалам, собравшимся на границе двух стран, пообщаться с общественными... РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T19:32

2021-08-20T19:32

2021-08-20T20:39

в мире

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минск

латвия

польша

александр лукашенко

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МИНСК, 20 авг — РИА Новости. В Государственном погранкомитете Белоруссии заявили, что польские пограничники не дают нелегалам, собравшимся на границе двух стран, пообщаться с общественными организациями и СМИ.После этого с польской стороны к лагерю беженцев прибыли общественники и журналисты и попросили встречи с нелегалами."Все их требования о допуске к мигрантам оказались без внимания. Польские силовики жестко блокируют любые попытки журналистов и представителей общественных организаций подойти к группе беженцев. В это же время изможденные люди, просящие защиты в Польше, по-прежнему остаются на границе", — заключили в погранкомитете.Ранее на этой неделе, сообщали в белорусском ведомстве, польские правоохранители доставили группу мигрантов к участку границы и попытались их насильственно вытеснить на территорию Белоруссии. Нелегалы в знак протеста организовали лагерь. Официальный представитель польской Пограничной стражи Катажина Зданович заявила корреспонденту РИА Новости, что около 30 человек находятся на белорусской стороне.В последнее время Литва, Латвия и Польша заявляют, что задерживают на границе с Белоруссией все больше мигрантов. В Минске, в свою очередь, утверждают, что эти страны насильно выдворяют нелегалов, причем многих — c телесными повреждениями.Александр Лукашенко заявлял, что Минск больше не будет сдерживать поток мигрантов в страны ЕС — из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".

https://ria.ru/20210803/adomenas-1744238079.html

https://ria.ru/20210809/migranty-1745083505.html

белоруссия

минск

латвия

польша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, белоруссия, минск, латвия, польша, александр лукашенко