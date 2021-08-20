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Польские пограничники удерживают группу беженцев, заявили в Минске
Польские пограничники удерживают группу беженцев, заявили в Минске - РИА Новости, 20.08.2021
Польские пограничники удерживают группу беженцев, заявили в Минске
В Государственном погранкомитете Белоруссии заявили, что польские пограничники не дают нелегалам, собравшимся на границе двух стран, пообщаться с общественными... РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T19:32
2021-08-20T19:32
2021-08-20T20:39
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МИНСК, 20 авг — РИА Новости. В Государственном погранкомитете Белоруссии заявили, что польские пограничники не дают нелегалам, собравшимся на границе двух стран, пообщаться с общественными организациями и СМИ.После этого с польской стороны к лагерю беженцев прибыли общественники и журналисты и попросили встречи с нелегалами."Все их требования о допуске к мигрантам оказались без внимания. Польские силовики жестко блокируют любые попытки журналистов и представителей общественных организаций подойти к группе беженцев. В это же время изможденные люди, просящие защиты в Польше, по-прежнему остаются на границе", — заключили в погранкомитете.Ранее на этой неделе, сообщали в белорусском ведомстве, польские правоохранители доставили группу мигрантов к участку границы и попытались их насильственно вытеснить на территорию Белоруссии. Нелегалы в знак протеста организовали лагерь. Официальный представитель польской Пограничной стражи Катажина Зданович заявила корреспонденту РИА Новости, что около 30 человек находятся на белорусской стороне.В последнее время Литва, Латвия и Польша заявляют, что задерживают на границе с Белоруссией все больше мигрантов. В Минске, в свою очередь, утверждают, что эти страны насильно выдворяют нелегалов, причем многих — c телесными повреждениями.Александр Лукашенко заявлял, что Минск больше не будет сдерживать поток мигрантов в страны ЕС — из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".
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РИА Новости
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в мире, белоруссия, минск, латвия, польша, александр лукашенко
19:32 20.08.2021 (обновлено: 20:39 20.08.2021)
Польские пограничники удерживают группу беженцев, заявили в Минске
Пограничный комитет Белоруссии обвинил Варшаву в блокировании группы мигрантов на границе
МИНСК, 20 авг — РИА Новости. В Государственном погранкомитете Белоруссии заявили, что польские пограничники не дают нелегалам, собравшимся на границе двух стран, пообщаться с общественными организациями и СМИ.
"Польские силовики продолжают удерживать группу беженцев, которую они доставили к границе еще 18 августа. Тогда мигранты открыто заявили о намерении подать прошение о предоставлении убежища в Польше и отказались пересекать границу в Беларусь", — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
После этого с польской стороны к лагерю беженцев прибыли общественники и журналисты и попросили встречи с нелегалами.
"Все их требования о допуске к мигрантам оказались без внимания. Польские силовики жестко блокируют любые попытки журналистов и представителей общественных организаций подойти к группе беженцев. В это же время изможденные люди, просящие защиты в Польше, по-прежнему остаются на границе", — заключили в погранкомитете.
Ранее на этой неделе, сообщали в белорусском ведомстве, польские правоохранители доставили группу мигрантов к участку границы и попытались их насильственно вытеснить на территорию Белоруссии. Нелегалы в знак протеста организовали лагерь. Официальный представитель польской Пограничной стражи Катажина Зданович заявила корреспонденту РИА Новости, что около 30 человек находятся на белорусской стороне.
В последнее время Литва
, Латвия
и Польша заявляют, что задерживают на границе с Белоруссией все больше мигрантов. В Минске
, в свою очередь, утверждают, что эти страны насильно выдворяют нелегалов, причем многих — c телесными повреждениями.
Александр Лукашенко
заявлял, что Минск
больше не будет сдерживать поток мигрантов в страны ЕС — из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".