https://ria.ru/20210820/merkel-1746542423.html
Россия и Германия намерены говорить друг с другом, заявила Меркель
Россия и Германия намерены говорить друг с другом, заявила Меркель - РИА Новости, 20.08.2021
Россия и Германия намерены говорить друг с другом, заявила Меркель
Канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с президентом России Владимиром Путиным отметила важность поддержания диалога между Россией и Германией. РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T14:14
2021-08-20T14:14
2021-08-20T14:40
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с президентом России Владимиром Путиным отметила важность поддержания диалога между Россией и Германией."Несмотря на то, что у нас есть разногласия во мнениях, я думаю, что хорошо, что мы говорим друг с другом, и мы намерены и дальше поддерживать контакт и говорить друг с другом", - подчеркнула канцлер.Канцлер ФРГ приехала в Москву с визитом 20 августа с последней поездкой в Россию в этом статусе – в сентябре в Германии пройдут выборы в Бундестаг, в которых она не будет участвовать. Меркель встречается в пятницу с Путиным, а 22 августа посетит Киев.
https://ria.ru/20210819/merkel-1746334764.html
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германия, владимир путин, ангела меркель, россия, политика, берлин (город), москва
14:14 20.08.2021 (обновлено: 14:40 20.08.2021)
Россия и Германия намерены говорить друг с другом, заявила Меркель
Канцлер ФРГ Меркель: у нас с Россией есть разногласия, но мы намерены поддерживать контакт