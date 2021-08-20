https://ria.ru/20210820/merkel-1746542423.html

Россия и Германия намерены говорить друг с другом, заявила Меркель

Россия и Германия намерены говорить друг с другом, заявила Меркель - РИА Новости, 20.08.2021

Россия и Германия намерены говорить друг с другом, заявила Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с президентом России Владимиром Путиным отметила важность поддержания диалога между Россией и Германией. РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T14:14

2021-08-20T14:14

2021-08-20T14:40

германия

владимир путин

ангела меркель

россия

политика

берлин (город)

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/16/1742357566_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bd0ea991af11b7ab190b2e07a26c2e55.jpg

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с президентом России Владимиром Путиным отметила важность поддержания диалога между Россией и Германией."Несмотря на то, что у нас есть разногласия во мнениях, я думаю, что хорошо, что мы говорим друг с другом, и мы намерены и дальше поддерживать контакт и говорить друг с другом", - подчеркнула канцлер.Канцлер ФРГ приехала в Москву с визитом 20 августа с последней поездкой в Россию в этом статусе – в сентябре в Германии пройдут выборы в Бундестаг, в которых она не будет участвовать. Меркель встречается в пятницу с Путиным, а 22 августа посетит Киев.

https://ria.ru/20210819/merkel-1746334764.html

германия

россия

берлин (город)

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

германия, владимир путин, ангела меркель, россия, политика, берлин (город), москва