https://ria.ru/20210820/marsel-1746632124.html

В Марселе произошла стрельба, ранены два человека

В Марселе произошла стрельба, ранены два человека - РИА Новости, 20.08.2021

В Марселе произошла стрельба, ранены два человека

Два человека получили ранения при инциденте со стрельбой во французском Марселе, сообщил телеканал BFMTV. РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T21:41

2021-08-20T21:41

2021-08-20T22:43

в мире

марсель

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ПАРИЖ, 20 авг — РИА Новости. Два человека получили ранения при инциденте со стрельбой во французском Марселе, сообщил телеканал BFMTV.Уточняется, что один человек был ранен в живот, он уже попадал в поле зрения полиции. Второму нанесли удары.Инцидент произошел во второй половине дня в десятом округе Марселя около торгового центра.На месте работают полиция и спасательные службы.

https://ria.ru/20210813/plimut-1745567089.html

марсель

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2021

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в мире, марсель