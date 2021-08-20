https://ria.ru/20210820/marsel-1746632124.html
В Марселе произошла стрельба, ранены два человека
В Марселе произошла стрельба, ранены два человека - РИА Новости, 20.08.2021
В Марселе произошла стрельба, ранены два человека
Два человека получили ранения при инциденте со стрельбой во французском Марселе, сообщил телеканал BFMTV. РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T21:41
2021-08-20T21:41
2021-08-20T22:43
в мире
марсель
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ПАРИЖ, 20 авг — РИА Новости. Два человека получили ранения при инциденте со стрельбой во французском Марселе, сообщил телеканал BFMTV.Уточняется, что один человек был ранен в живот, он уже попадал в поле зрения полиции. Второму нанесли удары.Инцидент произошел во второй половине дня в десятом округе Марселя около торгового центра.На месте работают полиция и спасательные службы.
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в мире, марсель
21:41 20.08.2021 (обновлено: 22:43 20.08.2021)
В Марселе произошла стрельба, ранены два человека
В Марселе произошла стрельба у торгового центра, ранены два человека