https://ria.ru/20210820/lukashenko-1746545210.html

Ситуация в Белоруссии остается непростой, заявил Лукашенко

Ситуация в Белоруссии остается непростой, заявил Лукашенко - РИА Новости, 20.08.2021

Ситуация в Белоруссии остается непростой, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время церемонии вручения госнаград силовикам заявил, что ситуация в стране во многом стабилизировалась, но остается... РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T14:30

2021-08-20T14:30

2021-08-20T14:50

белоруссия

александр лукашенко

протесты в белоруссии

в мире

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МИНСК, 20 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время церемонии вручения госнаград силовикам заявил, что ситуация в стране во многом стабилизировалась, но остается непростой, поэтому расслабляться не стоит."Сегодня общественно-политическая ситуация во многом стабилизировалась, но остается непростой. И расслабляться не приходится", - приводит слова президента агентство Sputnik Беларусь.По его мнению, суть произошедших в прошлом году протестов оппозиции ясна. "Если уже после этих операций, которые вы провели в последнее время, кто-то там - очумевшие, обезумевшие, заблудшие - не поняли и ведут себя по-прежнему, это, ребята, враги. Потому что какие еще нужны доказательства тому, что они хотели с нами сделать - перевернуть страну, уничтожить государство, сделать нас рабами", - заявил глава государства.Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов, спровоцировавших несанкционированные массовые акции протеста, которые в том числе подавлялись правоохранителями с помощью спецтехники и спецсредств. Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, заявлял, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". ЕС, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека.

https://ria.ru/20210722/protasevich-1742363033.html

https://ria.ru/20210809/boeviki-1745098448.html

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