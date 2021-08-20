14:30 20.08.2021 (обновлено: 14:50 20.08.2021)
Ситуация в Белоруссии остается непростой, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Лукашенко: ситуация во многом стабилизировалась, но остается непростой
© Фото : пресс-служба Президента Республики Беларусь Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления в парламенте
МИНСК, 20 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время церемонии вручения госнаград силовикам заявил, что ситуация в стране во многом стабилизировалась, но остается непростой, поэтому расслабляться не стоит.
"Сегодня общественно-политическая ситуация во многом стабилизировалась, но остается непростой. И расслабляться не приходится", - приводит слова президента агентство Sputnik Беларусь.
По его мнению, суть произошедших в прошлом году протестов оппозиции ясна. "Если уже после этих операций, которые вы провели в последнее время, кто-то там - очумевшие, обезумевшие, заблудшие - не поняли и ведут себя по-прежнему, это, ребята, враги. Потому что какие еще нужны доказательства тому, что они хотели с нами сделать - перевернуть страну, уничтожить государство, сделать нас рабами", - заявил глава государства.
Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов, спровоцировавших несанкционированные массовые акции протеста, которые в том числе подавлялись правоохранителями с помощью спецтехники и спецсредств. Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, заявлял, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". ЕС, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека.