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Люди держат флаг с портретом Светланы Тихановской в Минске - РИА Новости, 1920, 09.08.2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20210820/lukashenko-1746545210.html
Ситуация в Белоруссии остается непростой, заявил Лукашенко
Ситуация в Белоруссии остается непростой, заявил Лукашенко - РИА Новости, 20.08.2021
Ситуация в Белоруссии остается непростой, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время церемонии вручения госнаград силовикам заявил, что ситуация в стране во многом стабилизировалась, но остается... РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T14:30
2021-08-20T14:50
белоруссия
александр лукашенко
протесты в белоруссии
в мире
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МИНСК, 20 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время церемонии вручения госнаград силовикам заявил, что ситуация в стране во многом стабилизировалась, но остается непростой, поэтому расслабляться не стоит."Сегодня общественно-политическая ситуация во многом стабилизировалась, но остается непростой. И расслабляться не приходится", - приводит слова президента агентство Sputnik Беларусь.По его мнению, суть произошедших в прошлом году протестов оппозиции ясна. "Если уже после этих операций, которые вы провели в последнее время, кто-то там - очумевшие, обезумевшие, заблудшие - не поняли и ведут себя по-прежнему, это, ребята, враги. Потому что какие еще нужны доказательства тому, что они хотели с нами сделать - перевернуть страну, уничтожить государство, сделать нас рабами", - заявил глава государства.Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов, спровоцировавших несанкционированные массовые акции протеста, которые в том числе подавлялись правоохранителями с помощью спецтехники и спецсредств. Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, заявлял, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". ЕС, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека.
https://ria.ru/20210722/protasevich-1742363033.html
https://ria.ru/20210809/boeviki-1745098448.html
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белоруссия, александр лукашенко, в мире
14:30 20.08.2021 (обновлено: 14:50 20.08.2021)
 
Ситуация в Белоруссии остается непростой, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Лукашенко: ситуация во многом стабилизировалась, но остается непростой

© Фото : пресс-служба Президента Республики Беларусь Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления в парламенте
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления в парламенте - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
© Фото : пресс-служба Президента Республики Беларусь
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МИНСК, 20 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время церемонии вручения госнаград силовикам заявил, что ситуация в стране во многом стабилизировалась, но остается непростой, поэтому расслабляться не стоит.
"Сегодня общественно-политическая ситуация во многом стабилизировалась, но остается непростой. И расслабляться не приходится", - приводит слова президента агентство Sputnik Беларусь.
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По его мнению, суть произошедших в прошлом году протестов оппозиции ясна. "Если уже после этих операций, которые вы провели в последнее время, кто-то там - очумевшие, обезумевшие, заблудшие - не поняли и ведут себя по-прежнему, это, ребята, враги. Потому что какие еще нужны доказательства тому, что они хотели с нами сделать - перевернуть страну, уничтожить государство, сделать нас рабами", - заявил глава государства.
Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов, спровоцировавших несанкционированные массовые акции протеста, которые в том числе подавлялись правоохранителями с помощью спецтехники и спецсредств. Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, заявлял, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". ЕС, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека.
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