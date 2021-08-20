https://ria.ru/20210820/liviya-1746591627.html

Путин призвал мировое сообщество вести диалог с политическими силами Ливии

Путин призвал мировое сообщество вести диалог с политическими силами Ливии - РИА Новости, 20.08.2021

Путин призвал мировое сообщество вести диалог с политическими силами Ливии

Президент РФ Владимир Путин призвал мировое сообщество оказывать влияние на все политические силы Ливии, чтобы развить достигнутые договоренности. РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T17:46

2021-08-20T17:46

2021-08-20T17:46

в мире

ливия

владимир путин

россия

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал мировое сообщество оказывать влияние на все политические силы Ливии, чтобы развить достигнутые договоренности."Сейчас полагаем, что мировому сообществу следует и далее вести диалог со всеми влиятельными политическими силами Ливии, чтобы сохранять и развивать тот позитив, которого пока достичь не удалось", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам российско-германских переговоров.

https://ria.ru/20210819/liviya-1746343800.html

ливия

россия

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в мире, ливия, владимир путин, россия