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Союзное государство
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Мезенцев обсудил с главой Минкульта Белоруссии развитие культурных связей
Мезенцев обсудил с главой Минкульта Белоруссии развитие культурных связей - РИА Новости, 20.08.2021
Мезенцев обсудил с главой Минкульта Белоруссии развитие культурных связей
Планы расширения культурно-гуманитарных связей в рамках Союзного государства обсудили на встрече в пятницу Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев и... РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T16:55
2021-08-20T16:55
союзное государство
белоруссия
дмитрий мезенцев
россия
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МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Планы расширения культурно-гуманитарных связей в рамках Союзного государства обсудили на встрече в пятницу Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев и министра культур Республики Беларусь Анатолий Маркевич, сообщает Постоянный комитет Союзного государства.Среди затронутых тем - инициативы, посвященные сохранению общей исторической памяти о подвиге советского народа в борьбе с фашизмом и противодействию попыткам фальсификации истории.Стороны обсудили вопрос создания в рамках историко-просветительского проекта "Поезд Победы" экспозиции, посвященной партизанскому движению в годы Великой Отечественной войны. Также обсуждались вопросы дальнейшей реставрации, реконструкции, музеефикации сооружений Брестской крепости за счет средств бюджета Союзного государства.
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белоруссия, дмитрий мезенцев, россия
16:55 20.08.2021
 

Мезенцев обсудил с главой Минкульта Белоруссии развитие культурных связей

© Фото : пресс-служба посольства РФ в БелоруссииПосол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев
Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
© Фото : пресс-служба посольства РФ в Белоруссии
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МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Планы расширения культурно-гуманитарных связей в рамках Союзного государства обсудили на встрече в пятницу Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев и министра культур Республики Беларусь Анатолий Маркевич, сообщает Постоянный комитет Союзного государства.
Среди затронутых тем - инициативы, посвященные сохранению общей исторической памяти о подвиге советского народа в борьбе с фашизмом и противодействию попыткам фальсификации истории.
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Лукашенко: Мезенцев - сторонник углубления интеграции Белоруссии и РФ
Стороны обсудили вопрос создания в рамках историко-просветительского проекта "Поезд Победы" экспозиции, посвященной партизанскому движению в годы Великой Отечественной войны. Также обсуждались вопросы дальнейшей реставрации, реконструкции, музеефикации сооружений Брестской крепости за счет средств бюджета Союзного государства.
 
Союзное государствоБелоруссияДмитрий МезенцевРоссия
 
 
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