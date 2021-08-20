https://ria.ru/20210820/koronavirus-1746549932.html
В Австрии выявили первый случай заражения лямбда-штаммом коронавируса
В Австрии выявили первый случай заражения лямбда-штаммом коронавируса - РИА Новости, 20.08.2021
В Австрии выявили первый случай заражения лямбда-штаммом коронавируса
Первый случай заражения штаммом коронавируса "лямбда", впервые выявленном в Перу, зафиксирован в Австрии, сообщает телеканал ORF со ссылкой на местные власти. РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T14:53
2021-08-20T14:53
2021-08-20T14:53
распространение коронавируса
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перу
австрия
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ВЕНА, 20 авг - РИА Новости. Первый случай заражения штаммом коронавируса "лямбда", впервые выявленном в Перу, зафиксирован в Австрии, сообщает телеканал ORF со ссылкой на местные власти.По данным телеканала, штамм был выявлен у гражданина Перу, который приехал в Австрию, чтобы навестить знакомых. Симптомы заболевания проявились во время поездки, а затем тест подтвердил наличие вируса. Мужчина уже выздоровел, и новых случаев заражений на данный момент выявлено не было.Вариант коронавируса "лямбда" был впервые выявлен в Перу в 2020 году. В июле в ВОЗ сообщили о распространении этого штамма более чем в 30 странах, преимущественно в Южной и Северной Америке.
https://ria.ru/20210808/koronavirus-1744949078.html
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в мире, перу, австрия, коронавирус covid-19
В Австрии выявили первый случай заражения лямбда-штаммом коронавируса
Первый случай заражения лямбда-штаммом коронавируса в Австрии выявили у приехавшего из Перу мужчины