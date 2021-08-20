Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210820/koronavirus-1746549932.html
В Австрии выявили первый случай заражения лямбда-штаммом коронавируса
В Австрии выявили первый случай заражения лямбда-штаммом коронавируса - РИА Новости, 20.08.2021
В Австрии выявили первый случай заражения лямбда-штаммом коронавируса
Первый случай заражения штаммом коронавируса "лямбда", впервые выявленном в Перу, зафиксирован в Австрии, сообщает телеканал ORF со ссылкой на местные власти. РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T14:53
2021-08-20T14:53
распространение коронавируса
в мире
перу
австрия
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/1e/1591554327_0:172:3066:1897_1920x0_80_0_0_8e17a8de9f2caeb7617e95fe77b8d640.jpg
ВЕНА, 20 авг - РИА Новости. Первый случай заражения штаммом коронавируса "лямбда", впервые выявленном в Перу, зафиксирован в Австрии, сообщает телеканал ORF со ссылкой на местные власти.По данным телеканала, штамм был выявлен у гражданина Перу, который приехал в Австрию, чтобы навестить знакомых. Симптомы заболевания проявились во время поездки, а затем тест подтвердил наличие вируса. Мужчина уже выздоровел, и новых случаев заражений на данный момент выявлено не было.Вариант коронавируса "лямбда" был впервые выявлен в Перу в 2020 году. В июле в ВОЗ сообщили о распространении этого штамма более чем в 30 странах, преимущественно в Южной и Северной Америке.
https://ria.ru/20210808/koronavirus-1744949078.html
перу
австрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/1e/1591554327_335:0:3066:2048_1920x0_80_0_0_f721eb1a458334ce103e04072a1e4731.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, перу, австрия, коронавирус covid-19
14:53 20.08.2021
 
В Австрии выявили первый случай заражения лямбда-штаммом коронавируса

Первый случай заражения лямбда-штаммом коронавируса в Австрии выявили у приехавшего из Перу мужчины

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСотрудник в лаборатории
Сотрудник в лаборатории - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВЕНА, 20 авг - РИА Новости. Первый случай заражения штаммом коронавируса "лямбда", впервые выявленном в Перу, зафиксирован в Австрии, сообщает телеканал ORF со ссылкой на местные власти.
По данным телеканала, штамм был выявлен у гражданина Перу, который приехал в Австрию, чтобы навестить знакомых. Симптомы заболевания проявились во время поездки, а затем тест подтвердил наличие вируса. Мужчина уже выздоровел, и новых случаев заражений на данный момент выявлено не было.
Вариант коронавируса "лямбда" был впервые выявлен в Перу в 2020 году. В июле в ВОЗ сообщили о распространении этого штамма более чем в 30 странах, преимущественно в Южной и Северной Америке.
Медицинские работники и пациенты во временном госпитале для пациентов с COVID-19 Москве - РИА Новости, 1920, 08.08.2021
8 августа, 18:01Распространение коронавируса
В ВОЗ назвали единственный способ защитить человека от мутаций коронавируса
 
Распространение коронавирусаВ миреПеруАвстрияКоронавирус COVID-19
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:21На Камчатке эвакуировали тела погибших на вулкане туристов
04:44В Конгресс США внесли проект резолюции об импичменте Байдену
04:10Красивый, не значит вкусный: как выбирать персики
04:06Пушков ответил на "истерику" украинского дипломата из-за борьбы с Россией
03:37Байден назвал эвакуацию из Афганистана "крупнейшим авиамостом в истории"
03:35СМИ: в Афганистане талибы избили британца и его жену
03:25В Роспотребнадзоре дали совет потерявшим аппетит после COVID-19
03:13Кинолог рассказал, что нельзя делать при виде бродячей собаки
03:13Автомобилистам рассказали, когда стоит заправлять полный бак
02:55В Словакии заявили, что президент страны не поедет на "Крымскую платформу"
02:41Опубликовано видео с найденной после четырех дней поисков девочкой
02:12Россиянам напомнили о "скрытых" налогах
02:10Биолог рассказал, когда смертность от COVID-19 пойдет вниз
01:41Полицейского, застрелившего ветерана ВВС в Капитолии, оправдали
01:24Россия внесла в санкционный список главу МИД Украины и секретаря СНБО
01:11Эксперт предупредил о "вредных" условиях кредитного договора
00:50В Пентагоне объяснили инцидент с передачей афганского ребенка военным
00:36Компания Arianespace подтвердила перенос пуска "Союза" по запросу OneWeb
00:28В Смоленской области завели дело на мужчину, открывшего стрельбу по соседу
00:24В Москве завели дело на мужчину, ударившего соседа и сбившего его собаку
Лента новостейМолния