https://ria.ru/20210820/koronavirus-1746549932.html

В Австрии выявили первый случай заражения лямбда-штаммом коронавируса

В Австрии выявили первый случай заражения лямбда-штаммом коронавируса - РИА Новости, 20.08.2021

В Австрии выявили первый случай заражения лямбда-штаммом коронавируса

Первый случай заражения штаммом коронавируса "лямбда", впервые выявленном в Перу, зафиксирован в Австрии, сообщает телеканал ORF со ссылкой на местные власти. РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T14:53

2021-08-20T14:53

2021-08-20T14:53

распространение коронавируса

в мире

перу

австрия

коронавирус covid-19

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ВЕНА, 20 авг - РИА Новости. Первый случай заражения штаммом коронавируса "лямбда", впервые выявленном в Перу, зафиксирован в Австрии, сообщает телеканал ORF со ссылкой на местные власти.По данным телеканала, штамм был выявлен у гражданина Перу, который приехал в Австрию, чтобы навестить знакомых. Симптомы заболевания проявились во время поездки, а затем тест подтвердил наличие вируса. Мужчина уже выздоровел, и новых случаев заражений на данный момент выявлено не было.Вариант коронавируса "лямбда" был впервые выявлен в Перу в 2020 году. В июле в ВОЗ сообщили о распространении этого штамма более чем в 30 странах, преимущественно в Южной и Северной Америке.

https://ria.ru/20210808/koronavirus-1744949078.html

перу

австрия

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в мире, перу, австрия, коронавирус covid-19