https://ria.ru/20210820/koronavirus-1746509071.html

Оперштаб назвал регион с наименьшим темпом прироста случаев COVID-19

Оперштаб назвал регион с наименьшим темпом прироста случаев COVID-19 - РИА Новости, 20.08.2021

Оперштаб назвал регион с наименьшим темпом прироста случаев COVID-19

Наименьший темп прироста COVID-19 зафиксирован в Москве - 0,12%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T11:22

2021-08-20T11:22

2021-08-20T11:22

распространение коронавируса

общество

республика татарстан (татарстан)

москва

здоровье - общество

республика бурятия

коронавирус в россии

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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 зафиксирован в Москве - 0,12%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Москва 0,12%, 2. Республика Бурятия 0,19%, 3. Республика Татарстан 0,22% ", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210818/koronaviurs-1746272377.html

республика татарстан (татарстан)

москва

республика бурятия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, республика татарстан (татарстан), москва, здоровье - общество, республика бурятия, коронавирус в россии