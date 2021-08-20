https://ria.ru/20210820/koronavirus-1746509071.html
Оперштаб назвал регион с наименьшим темпом прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регион с наименьшим темпом прироста случаев COVID-19 - РИА Новости, 20.08.2021
Оперштаб назвал регион с наименьшим темпом прироста случаев COVID-19
Наименьший темп прироста COVID-19 зафиксирован в Москве - 0,12%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T11:22
2021-08-20T11:22
2021-08-20T11:22
распространение коронавируса
общество
республика татарстан (татарстан)
москва
здоровье - общество
республика бурятия
коронавирус в россии
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 зафиксирован в Москве - 0,12%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Москва 0,12%, 2. Республика Бурятия 0,19%, 3. Республика Татарстан 0,22% ", - говорится в сообщении.
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общество, республика татарстан (татарстан), москва, здоровье - общество, республика бурятия, коронавирус в россии
Оперштаб назвал регион с наименьшим темпом прироста случаев COVID-19
Оперштаб: наименьший темп прироста COVID-19 зафиксировали в Москве — 0,12%