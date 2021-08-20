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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210820/koronavirus-1746509071.html
Оперштаб назвал регион с наименьшим темпом прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регион с наименьшим темпом прироста случаев COVID-19 - РИА Новости, 20.08.2021
Оперштаб назвал регион с наименьшим темпом прироста случаев COVID-19
Наименьший темп прироста COVID-19 зафиксирован в Москве - 0,12%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T11:22
2021-08-20T11:22
распространение коронавируса
общество
республика татарстан (татарстан)
москва
здоровье - общество
республика бурятия
коронавирус в россии
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 зафиксирован в Москве - 0,12%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Москва 0,12%, 2. Республика Бурятия 0,19%, 3. Республика Татарстан 0,22% ", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210818/koronaviurs-1746272377.html
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общество, республика татарстан (татарстан), москва, здоровье - общество, республика бурятия, коронавирус в россии
11:22 20.08.2021
 
Оперштаб назвал регион с наименьшим темпом прироста случаев COVID-19

Оперштаб: наименьший темп прироста COVID-19 зафиксировали в Москве — 0,12%

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкЛечение больных с Covid-19 в больнице скорой помощи в Волгограде
Лечение больных с Covid-19 в больнице скорой помощи в Волгограде - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
© РИА Новости / Кирилл Брага
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 зафиксирован в Москве - 0,12%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Москва 0,12%, 2. Республика Бурятия 0,19%, 3. Республика Татарстан 0,22% ", - говорится в сообщении.
Ногти - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
18 августа, 19:58Распространение коронавируса
Названы пять неожиданных признаков перенесенного коронавируса
 
Распространение коронавирусаОбществоРеспублика Татарстан (Татарстан)МоскваЗдоровье - ОбществоРеспублика БурятияКоронавирус в России
 
 
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