https://ria.ru/20210820/koronavirus-1746508755.html
В России выявили 20 992 новых случая заражения коронавирусом
В России выявили 20 992 новых случая заражения коронавирусом - РИА Новости, 20.08.2021
В России выявили 20 992 новых случая заражения коронавирусом
За минувшие сутки в России выявили 20 992 случая COVID-19, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T11:21
2021-08-20T11:21
2021-08-20T13:11
распространение коронавируса
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коронавирус в россии
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 20 992 случая COVID-19, следует из данных оперативного штаба.Накануне сообщалось о 21 058 заразившихся. Темп прироста снизился с 0,32 до 0,31 процента. Умерли 785 человек, днем ранее — 791. Выписался после лечения 20 351 пациент. У 7,6 процента заразившихся (1588 человек) не наблюдается симптомов.Новые случаи выявили во всех 85 регионах, больше всего их в Москве — 1925 (накануне было 2142), Санкт-Петербурге — 1691, Подмосковье — 1029, Свердловской области — 517, Нижегородской — 506, Ростовской — 489, Пермском крае — 474, Воронежской области — 467, Красноярском крае — 449, Самарской области — 444.Меньше всего заболевших в Ненецком автономном округе и на Чукотке — по девять, а в Магаданской области — 29.Всего за время пандемии в России заразились коронавирусом 6 705 523 человека, из них 174 485 умерли, 5 983 405 пациентов вылечились.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 209,2 миллиона инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 210 миллионов. Более 4,3 миллиона человек спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии и Бразилии. Россия занимает в этом списке четвертое место.
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии
11:21 20.08.2021 (обновлено: 13:11 20.08.2021)
В России выявили 20 992 новых случая заражения коронавирусом
В России за сутки выявили 20 992 новых случая заражения коронавирусом