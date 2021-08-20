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Инцидент с госпитализацией Алексея Навального (2020)

Инцидент с госпитализацией Алексея Навального (2020) - РИА Новости, 20.08.2021

Инцидент с госпитализацией Алексея Навального (2020)

Основателю "Фонда борьбы с коррупцией"* (ФБК*) Алексею Навальному 20 августа 2020 года стало плохо в самолете по пути из Томска в Москву. В пресс-службе... РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T04:33

2021-08-20T04:33

2021-08-20T04:33

справки

алексей навальный

госпитализация алексея навального

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Основателю "Фонда борьбы с коррупцией"* (ФБК*) Алексею Навальному 20 августа 2020 года стало плохо в самолете по пути из Томска в Москву. В пресс-службе авиакомпании S7 сообщили, что самочувствие Навального резко ухудшилось вскоре после взлета рейса. Бортпроводники сразу же сообщили об этом командиру воздушного судна, и он принял решение о посадке в ближайшем аэропорту – в Омске. Алексей Навальный был госпитализирован в реанимацию больницы скорой медицинской помощи №1. На борту, по данным авиакомпании S7, пассажир ничего не ел и не пил.Как позднее установили сотрудники правоохранительных органов, в Томск блогер прилетел из Новосибирска, где руководил "съемками с использованием квадрокоптера", а также встречался со своими сторонниками. Через несколько дней Навальный с тремя сопровождающими на двух автомобилях отправился в Томск. В местном отеле 18 августа компания блогера забронировала семь номеров на четырех человек. При этом сам Навальный ночевал не в том номере, который был записан на его имя. Силовики также вычислили конспиративную квартиру Навального. Предполагается, что там блогер хранил аппаратуру и отсматривал снятый в Новосибирске материал. Силовики установили, что за время поездки Навальный и его окружение не покупали бытовую химию и не посещали аптеки. В день вылета в Москву блогер выпил только два стакана чая в аэропорту. В ФБК* предположили, что их руководителя отравили чем-то подмешанным в чай. Заместитель главного врача омской больницы заявил, что нет никакой уверенности, что это отравление, но такая версия рассматривается. Главврач омской больницы скорой медицинской помощи Александр Мураховский заявил, что в результате исследований на коже и одежде Навального обнаружили химический компонент "2-этилгексил дифенил фосфат". В МВД данную информацию подтвердили и сообщили, что это вещество как пластификатор добавляется в полимеры для повышения эластичности, и не исключено, что в поверхностных смывах оно могло оказаться через контакт Навального с подобными предметами, например, через пластиковый стаканчик. Медики подчеркнули, что это не яд и отравиться им нельзя.Основной рабочий диагноз, как сообщили врачи, – нарушение обмена веществ, которое спровоцировало резкое понижение уровня сахара в крови. Оксибутиратов и барбитуратов не выявили. Также известно, что у Навального не было инсульта, инфаркта или инфекционных поражений, в том числе COVID-19.Берлинская организация Cinema for Peace выступила с инициативой транспортировки Навального в берлинскую клинику Charite. Самолет вылетел в ночь на 21 августа из Нюрнберга и прибыл в Омск в 12.10 по местному времени (09.10 мск). После консилиума российских и немецких врачей и стабилизации состояния Навального родственникам разрешили перевезти его в клинику в Германию. В Минздраве Омской области рассказали, что жена пациента Юлия Навальная подписала заявление с просьбой о транспортировке мужа, в котором указала, что ее предупредили о вероятности ухудшения его состояния при перелете. В ведомстве также добавили, что представитель немецкой медицинской бригады также подписал документ об ответственности за жизнь пациента после его доставки на борт. Утром 22 августа самолет с Навальным прибыл в Берлин, пациента доставили в клинику Charite. В фонде, организовавшем перевозку Навального, заявили, что он хорошо перенес полет, его состояние не ухудшилось.В Германии Навальному был предоставлен статус "гостя Федерального канцлера ФРГ Ангелы Меркель". На этом основании ему и сопровождающим лицам была предоставлена круглосуточная государственная охрана. Затем, однако, было распространено разъяснение о том, что Навальный не является гостем правительства ФРГ, поскольку оно его официально не приглашало. 24 августа берлинская клиника Charite заявила, что согласно результатам диагностики, проведенной немецкими врачами, Алексея Навального отравили веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Конкретное вещество медики назвать затруднились. Однако, как заявил заведующий отделением анестезиологии-реанимации № 1 НХМЦ имени Пирогова Борис Теплых, версия немецких врачей прорабатывалась российскими специалистами в первый же день и подтверждения не нашла. По его словам, они говорят о клинических данных, а не о самом веществе, которое обнаружено не было.Главный же врач омской больницы скорой медицинской помощи № 1, где лечили Навального, Александр Мураховский отметил, что диагноз "отравление" был основным при поступлении пациента, но лабораторные исследования его не подтвердили. В открытом письме омские медики выразили мнение, что их "пытаются очернить".2 сентября глава минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что по инициативе и по просьбе клиники Charite специальная лаборатория бундесвера провела токсикологическое исследование проб Навального. В результате было получено несомненное доказательство присутствия химического нервно-паралитического боевого вещества группы "Новичок". При этом Крамп-Карренбауэр отметила, что лаборатория, проводившая анализ проб у Алексея Навального, сертифицирована ОЗХО (Организации по запрещению химического оружия). Позднее власти Германии сообщили, что специалисты ОЗХО взяли образцы анализов Навального и направили их для исследования в "референтные лаборатории" с целью независимой перепроверки данных, полученных в ФРГ. Как заявило федеральное правительство, специальные лаборатории во Франции и Швеции провели повторные исследования проб Навального и подтвердили отравление веществом, принадлежащем к группе "Новичок". В начале октября ОЗХО заявила, что в организме Навального нашли вещество, аналогичное по характеристикам "Новичку", но не входящее в списки запрещенных химикатов. В правительстве ФРГ тогда отметили, что это подтверждает отравление россиянина.Российский ученый Леонид Ринк, который утверждает, что непосредственно участвовал в разработке "Новичка", заявил, что симптомы у Навального абсолютно не похожи на отравление этим веществом. По его мнению, попытки увязать "отравление" Навального с "Новичком" являются абсолютной политической ерундой, а пробы, которые могли бы подтвердить "отравление", России не предоставят.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Берлин не проинформировал Москву о своих выводах про "отравление" Навального "Новичком", у России нет таких данных. Еще в день госпитализации Навального проверки начали проводить прокуратура и полиция. За это время криминалисты осмотрели гостиничный номер блогера и обследовали маршрут его передвижений, однако никаких ядов или наркотиков не нашли. 27 августа 2020 года Генеральная прокуратура РФ направила в Федеральное ведомство юстиции ФРГ первый официальный запрос об оказании международной правовой помощи с просьбой предоставить в том числе данные, ссылаясь на которые немецкие медики утверждают, что имело место отравление пациента. В последующем Генпрокуратура РФ направила еще несколько писем и запросов, однако все они были оставлены без внятного ответа. По данным СМИ, Институт фармакологии и токсикологии бундесвера засекретил анализы Навального. По словам представителя медико-санитарной службы Германии, Берлин считает недопустимой передачу этой информации России, так как "дополнительная информация о результатах исследований может позволить сделать выводы о конкретных навыках и знаниях бундесвера в отношении соответствующих веществ".При этом известно, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к этому веществу. Также его изучали около 20 западных государств, в том числе Великобритания, США, Швеция, Чехия. Россия, согласно указу президента от 1992 года, прекратила разработки в области химоружия, а в 2017 году уничтожила весь имеющийся запас таких веществ, что подтвердила ОЗХО.7 сентября в берлинской клинике Charite сообщили, что врачи вывели Алексея Навального из медицинской комы, в которой его держали на протяжении 19 дней, и отключили от аппарата искусственной вентиляции легких. Отмечалось, что состояние пациента улучшилось, он реагирует на словесные раздражители.По словам российского ученого Леонида Ринка, выход Навального из комы свидетельствует, что в случае его отравления "Новичок" не использовался. Ринк добавил, что "Новичок" разрабатывался, чтобы заменить на поле боя ядерное оружие, этот токсин имеет 100-процентную летальность.В свою очередь, бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию, военный эксперт ООН Игорь Никулин также считает, что Навальный не смог бы выйти из комы, если бы был отравлен именно боевым веществом "Новичок". 17 сентября в официальном аккаунте блогера Алексея Навального в Instagram появилось заявление, что яд "Новичок", которым якобы его отравили, был обнаружен на бутылках из гостиничного номера в томской гостинице Xander Hotel. Также там сообщалось, что после того как сотрудники ФБК* узнали о госпитализации Навального, они вызвали адвоката, поднялись в номер, из которого блогер только что выехал, и начали фиксировать, описывать и упаковывать все, что там нашли, в том числе и бутылки из-под гостиничной воды.22 сентября Алексея Навального выписали из стационара берлинской клиники Charite. Навальный сообщил, что самолет, на котором его привезли в Германию, обошелся в 79 тысяч евро, за него заплатил предприниматель Борис Зимин. Финальный счет за лечение от больницы составил 49,9 тысячи евро – его оплатили несколько человек: предприниматель Евгений Чичваркин, экономист Сергей Алексашенко и айтишник Роман Иванов.По данным немецкой радиостанции SWR, после выписки из клиники Алексей Навальный продолжил восстанавливаться в курортном городе Ибах, в природном парке Южный Шварцвальд.1 октября немецкий журнал Spiegel опубликовал интервью с Навальным, в котором блогер заявил, что наиболее вероятной версией произошедшего с ним является покушение на его жизнь боевым отравляющим веществом со стороны российских спецслужб по поручению высшего руководства России. В Кремле обвинения Алексея Навального в адрес Владимира Путина назвали безосновательными и недопустимыми. В середине декабря Навальный синхронно с американским телеканалом CNN, немецким журналом Spiegel и порталом Bellingcat, который известен антироссийскими конспирологическими статьями, опубликовал материал, с утверждением, что знает имена восьмерых "сотрудников ФСБ", которые, по его версии, пытались неоднократно его отравить, но безуспешно. По утверждению Навального, "сотрудники ФСБ" ездили за ним по российским регионам, в том числе якобы и в Новосибирск и Томск, о чем он ранее не знал. При этом не приводились доказательства того, что эти люди совершили какие-то конкретные действия, приведшие к отравлению.Президент России Владимир Путин, отвечая во время ежегодной пресс-конференции на вопрос о "расследовании" Навального, назвал эти публикации не расследованием, а "легализацией работы американских спецслужб" и добавил, что это значит, что Навальный пользуется поддержкой спецслужб США – "а если это правильно, тогда это любопытно, тогда спецслужбы, конечно, должны за ним присматривать".В ФБС заявили, что "расследование" Алексея Навального о якобы предпринятых в отношении него действиях представляет собой спланированную провокацию. 13 января 2021 года Алексей Навальный заявил, что вернется в Россию 17 января. У Навального на тот момент было две условные судимости: по пять лет по делам "Кировлеса" и "Ив Роше". Первое дело связано с растратой более 16 миллионов рублей, второе – с хищением свыше 30 миллионов рублей.При этом ФСИН сообщала о фактах злостных нарушениях Навальным режима условного заключения. По данным УФСИН, Навальный систематически и неоднократно нарушал условия испытательного срока, в частности минимум шесть раз не явился на регистрацию. По каждому случаю Навального официально предупреждали о "возможности отмены условного осуждения и его замены на реальный срок", тем не менее с августа по декабрь "осужденный на регистрацию также не являлся".14 января ФСИН заявила, что планирует задержать Навального, поскольку суд должен решить вопрос о замене ему условного срока на реальный из-за "злостных нарушений" режима условного заключения.В то же время УФСИН "учло тот факт, что с 22 августа Навальный находился на лечении в клинике Charite (Берлин)". Однако и после выписки из клиники 23 сентября (уведомление об этом УФСИН получило от "Шарите") Навальный "на уведомление о явке не ответил, на регистрацию не явился". Только спустя месяц, 23 ноября, блогер сообщил УФСИН, что он "проживает в Берлине, в Hotel Arabel, где, по его словам, восстанавливает здоровье". Официальные подтверждения лечения в отеле предоставлены не были, а сам факт прохождения восстановительных процедур не является основанием для неявки на регистрацию, отмечали в ведомстве.Кроме того, в середине июня 2020 года в отношении Алексея Навального возбудили уголовное дело о клевете за высказывания в адрес ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Его подозревали в распространении ложной информации, которая порочит честь и достоинство ветерана (ч. 2 ст. 128.1 УК РФ, предусматривает штраф до 1 миллиона рублей или до 240 часов обязательных работ). В декабре официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что в отношении Навального возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Следствие установило, что из 588 миллионов рублей, собранных в виде пожертвования для нужд ряда некоммерческих организаций, Навальный, как фактический их руководитель, потратил более 356 миллионов рублей на личные цели. 17 января Навальный вылетел из Германии рейсом авиакомпании "Победа". На борту он появился отдельно от остальных пассажиров после того, как к самолету подъехал черный автомобиль с мигалками и тонированными стеклами. По сообщению СМИ, Навального привезли под охраной полиции, его доставили прямо к трапу в бронированном автомобиле Audi A8, багаж разгружали телохранители, а посадочные талоны за него получали германские полицейские. Для Навального был забронирован весь 13-й ряд самолета.После посадки в Шереметьево, Навальный был задержан сотрудниками отдела розыска оперативного управления УФСИН России по Москве.18 января он был заключен под стражу. 2 февраля 2021 года Симоновский суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде постановил отменить Навальному условный срок по делу "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение. 20 февраля мировой судья назначила ему штраф в размере 850 тысяч рублей за оскорбление ветерана Великой Отечественной войны.В августе 2021 года Следственный комитет предъявил Алексею Навальному новое обвинение – в создании организации, посягающей на права граждан. По данным следствия, деятельность созданного Навальным Фонда борьбы с коррупцией* (экстремистская организация, запрещенная в России, выполняющая функции иностранного агента) побуждала людей к совершению противоправных деяний. В середине октября 2020 года в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального Евросоюз ввел санкции против шести физических лиц и одной организации из России, которых в Европе считают связанными с якобы отравлением Алексея Навального. В список вошли директор ФСБ Александр Бортников, первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко и еще четыре высокопоставленных российских чиновника. В марте 2021 года Евросоюз ввел персональные санкции в отношении генпрокурора Игоря Краснова, главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, руководителя ФСИН Александра Калашникова и начальника Росгвардии Виктора Золотова. Помимо этого, Минфин США наложил ограничения на семерых "высокопоставленных представителей" российской власти по делу Алексея Навального. По словам представительницы американской администрации, вся собственность этих лиц, обнаруженная в юрисдикции США, будет заблокирована. В список вошли: глава ФСБ Александр Бортников; глава ФСИН Александр Калашников; генпрокурор Игорь Краснов; замминистра обороны Павел Попов; замминистра обороны Алексей Криворучко; первый замглавы администрации Кремля Сергей Кириенко; глава управления Кремля по внутренней политике Андрей Ярин.Кроме того, Минторг США внес в черный список организации из России, Германии и Швейцарии "за производство биологического и химического оружия". Среди них – 13 коммерческих компаний, включая девять в России, три в Германии, одну в Швейцарии. В перечень также попали три российских исследовательских научных организации: 27-й научный центр Минобороны, 33-й центральный НИИ Минобороны и НИИ органической химии и технологии (ГосНИИОХТ). Любой экспорт и реэкспорт продукции, связанной с этими организациями, попадет под лицензионный режим Штатов "с презумпцией отказа" в лицензии. В марте 2021 года Канада ввела санкции против девяти россиян в связи с "делом Навального". Россия со своей стороны приняла ответные меры.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников* Запрещенная в России экстремистская организация, выполняющая функции иностранного агента.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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