https://ria.ru/20210820/golosovanie-1746519851.html

В Москве почти 800 тысяч человек подали заявления на онлайн-голосование

В Москве почти 800 тысяч человек подали заявления на онлайн-голосование - РИА Новости, 20.08.2021

В Москве почти 800 тысяч человек подали заявления на онлайн-голосование

Почти 800 тысяч человек подали заявления для участия в онлайн-голосовании на сентябрьских выборах в Москве, сообщил глава Общественного штаба по наблюдению за... РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T12:22

2021-08-20T12:22

2021-08-20T12:22

политика

севастополь

москва

алексей венедиктов (журналист)

московская городская дума

госдума рф

выборы в государственную думу

россия

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Почти 800 тысяч человек подали заявления для участия в онлайн-голосовании на сентябрьских выборах в Москве, сообщил глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Алексей Венедиктов.Второго августа открылась регистрация на онлайн-голосование, которое пройдет в Москве с 17 по 19 сентября. Принять в нем участие смогут зарегистрированные в Москве граждане РФ, которым на день голосования исполнится 18 лет. Также потребуется полная учетная запись на mos.ru. Подать заявление можно до 23.59 13 сентября."На утро 20 августа на электронное голосование поступило из всех семи регионов около миллиона заявлений (996 тысяч). Из них по Москве - 788 тысяч", - говорится в сообщении в Telegram-канале Венедиктова.По решению ЦИК, голосование на выборах в Госдуму пройдет в этом году 17-19 сентября. Одновременно с ними будут проходить региональные и муниципальные выборы. В частности, в Москве пройдут довыборы в Мосгордуму по двум округам и выборы в муниципальном округе Щукино. Дистанционное электронное голосование в этом году, согласно решению Центризбиркома РФ, пройдет в Москве, а также еще в шести субъектах федерации - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.

https://ria.ru/20210819/golosovanie-1746305992.html

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политика, севастополь, москва, алексей венедиктов (журналист), московская городская дума, госдума рф, выборы в государственную думу, россия