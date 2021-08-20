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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210820/festival-1746550211.html
Пляжная зона на Koktebel Jazz Party в Крыму работать не будет
Пляжная зона на Koktebel Jazz Party в Крыму работать не будет - РИА Новости, 20.08.2021
Пляжная зона на Koktebel Jazz Party в Крыму работать не будет
Пляжная зона на Koktebel Jazz Party в Крыму в этом году работать не будет, на территории площадки фестиваля не будет продажи еды и алкогольных напитков, о таких РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T14:54
2021-08-20T16:56
культура
общество
сша
коктебель
куба
владимир путин
дмитрий киселев
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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КОКТЕБЕЛЬ (Крым), 20 авг - РИА Новости. Пляжная зона на Koktebel Jazz Party в Крыму в этом году работать не будет, на территории площадки фестиваля не будет продажи еды и алкогольных напитков, о таких мерах профилактики COVID-19 сообщил основатель фестиваля Дмитрий Киселев.Международный фестиваль Koktebel Jazz Party пройдет в артистическом поселке Коктебель с 20 по 22 августа при строгом соблюдении мер безопасности по COVID-19."Людей на пляже не будет. У нас в зале 300 человек. Хотя Роспотребнадзор нам разрешил 500, но мы сделали жест доброй воли. Для поддержки музыкантов, потому что выступать перед пустым залом не очень приятно... у нас будет трансляция "ВКонтакте" и "Однокласниках". Наши партнеры будут транслировать на ресурсе "Смотрим.ру", мы также транслируем фестиваль на сайте Koktebel Jazz Party и на радио "Спутник в Крыму", - сказал Киселев на пресс-конференции, посвященной открытию фестиваля.В прежние годы организаторы фестиваля продавали билеты на пляжную зону.Как сообщил основатель фестиваля, на самой площадке не будет продажи еды и алкогольных напитков. Но со своей бутылкой питьевой воды пройти разрешено, добавил он.Киселев также сообщил, что организаторы фестиваля приняли решение закрыть Волошинскую, вторую, сцену, где также планировались выступления, из-за невозможности организовать там все необходимые меры по нераспространению коронавируса. Рассадка зрителей у главной сцены в партере будет в шахматном порядке.Как сообщили в оргкомитете фестиваля, гостям для прохода на площадку потребуется предоставить либо отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее 18 августа (действует на все дни фестиваля), либо справку о наличии антител к S-белку, сделанную не ранее 25 мая 2021 года, либо сертификат о вакцинации от коронавируса. Артисты и ВИП-гости, а также персонал фестиваля и представители СМИ также должны будут предоставить один из необходимых документов: сертификат о вакцинации, справку о наличии антител либо отрицательный ПЦР-тест.Концерты Koktebel Jazz Party в 2021 году пройдут в новом формате: выступления музыкантов будут доступны в формате телевизионной съемки. Трансляции фестиваля можно будет увидеть на его сайте и в социальных сетях. Число зрителей во время концертов будет ограничено.Koktebel Jazz Party возник в 2003 году как частная инициатива журналиста Дмитрия Киселева. В разные годы фестиваль посетили джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубалькаба (Куба), многократный обладатель премии "Грэмми" трубач Рэнди Брекер (США), известный инновационной техникой игры бас-гитарист и контрабасист Стэнли Кларк (США), один из лучших баритон-саксофонистов последнего десятилетия Гэри Смульян (США), звезды ню-джаза Club Des Belugas (Германия), один из самых ярких представителей современной мировой блюзовой сцены гитарист Селвин Берчвуд (США).Гостем KJP-2017 стал президент РФ Владимир Путин. Организацией фестиваля занимается медиагруппа "Красный квадрат".
https://ria.ru/20210820/festival-1746537209.html
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общество, сша, коктебель, куба, владимир путин, дмитрий киселев, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), koktebel jazz party — 2021
14:54 20.08.2021 (обновлено: 16:56 20.08.2021)
 
Пляжная зона на Koktebel Jazz Party в Крыму работать не будет

Основатель Koktebel Jazz Party Киселев: пляжная зона на фестивале в Крыму работать не будет

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПодготовка к фестивалю Koktebel Jazz Party-2021
Подготовка к фестивалю Koktebel Jazz Party-2021 - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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КОКТЕБЕЛЬ (Крым), 20 авг - РИА Новости. Пляжная зона на Koktebel Jazz Party в Крыму в этом году работать не будет, на территории площадки фестиваля не будет продажи еды и алкогольных напитков, о таких мерах профилактики COVID-19 сообщил основатель фестиваля Дмитрий Киселев.
Международный фестиваль Koktebel Jazz Party пройдет в артистическом поселке Коктебель с 20 по 22 августа при строгом соблюдении мер безопасности по COVID-19.
"Людей на пляже не будет. У нас в зале 300 человек. Хотя Роспотребнадзор нам разрешил 500, но мы сделали жест доброй воли. Для поддержки музыкантов, потому что выступать перед пустым залом не очень приятно... у нас будет трансляция "ВКонтакте" и "Однокласниках". Наши партнеры будут транслировать на ресурсе "Смотрим.ру", мы также транслируем фестиваль на сайте Koktebel Jazz Party и на радио "Спутник в Крыму", - сказал Киселев на пресс-конференции, посвященной открытию фестиваля.
В прежние годы организаторы фестиваля продавали билеты на пляжную зону.
Генеральный директор МИА Россия сегодня, основатель Международного фестиваля Koktebel Jazz Party Дмитрий Киселев на открытии Международного джазового фестиваля Koktebel Jazz Party - 2021 в Крыму - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
Вчера, 13:50Культура
Киселев рассказал, как Koktebel Jazz Party сохраняет культурные мосты
Как сообщил основатель фестиваля, на самой площадке не будет продажи еды и алкогольных напитков. Но со своей бутылкой питьевой воды пройти разрешено, добавил он.
Киселев также сообщил, что организаторы фестиваля приняли решение закрыть Волошинскую, вторую, сцену, где также планировались выступления, из-за невозможности организовать там все необходимые меры по нераспространению коронавируса. Рассадка зрителей у главной сцены в партере будет в шахматном порядке.
Подготовка к фестивалю Koktebel Jazz Party-2021 - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
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Музыка на море: в Крыму открывается легендарный Koktebel Jazz Party
Как сообщили в оргкомитете фестиваля, гостям для прохода на площадку потребуется предоставить либо отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее 18 августа (действует на все дни фестиваля), либо справку о наличии антител к S-белку, сделанную не ранее 25 мая 2021 года, либо сертификат о вакцинации от коронавируса. Артисты и ВИП-гости, а также персонал фестиваля и представители СМИ также должны будут предоставить один из необходимых документов: сертификат о вакцинации, справку о наличии антител либо отрицательный ПЦР-тест.
Флаг с символикой фестиваля Koktebel Jazz Party-2021 - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
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Более 200 коллективов выступили на Koktebel Jazz Party с момента основания
Концерты Koktebel Jazz Party в 2021 году пройдут в новом формате: выступления музыкантов будут доступны в формате телевизионной съемки. Трансляции фестиваля можно будет увидеть на его сайте и в социальных сетях. Число зрителей во время концертов будет ограничено.
Koktebel Jazz Party возник в 2003 году как частная инициатива журналиста Дмитрия Киселева. В разные годы фестиваль посетили джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубалькаба (Куба), многократный обладатель премии "Грэмми" трубач Рэнди Брекер (США), известный инновационной техникой игры бас-гитарист и контрабасист Стэнли Кларк (США), один из лучших баритон-саксофонистов последнего десятилетия Гэри Смульян (США), звезды ню-джаза Club Des Belugas (Германия), один из самых ярких представителей современной мировой блюзовой сцены гитарист Селвин Берчвуд (США).
Гостем KJP-2017 стал президент РФ Владимир Путин. Организацией фестиваля занимается медиагруппа "Красный квадрат".
Музыкант Александр Гершман на пресс-конференции музыкального коллектива Sasha's Block в рамках открытия Международного джазового фестиваля Koktebel Jazz Party - 2021 в Крыму. - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
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Коллектив из США Sasha's Block выступит в первый день Koktebel Jazz Party
 
КультураОбществоСШАКоктебельКубаВладимир ПутинДмитрий КиселевФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Koktebel Jazz Party — 2021
 
 
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