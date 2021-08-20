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В Ростовской области женщина погибла в ДТП с микроавтобусом
В Ростовской области женщина погибла в ДТП с микроавтобусом - РИА Новости, 20.08.2021
В Ростовской области женщина погибла в ДТП с микроавтобусом
Скончалась одна женщина, пострадавшая в крупной аварии на трассе в Сальском районе Ростовской области, еще 10 человек находятся в больнице, сообщил журналистам... РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T20:46
2021-08-20T20:46
2021-08-20T21:01
происшествия
ростовская область
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 авг - РИА Новости. Скончалась одна женщина, пострадавшая в крупной аварии на трассе в Сальском районе Ростовской области, еще 10 человек находятся в больнице, сообщил журналистам представитель управления ГИБДД России по региону.В пятницу вечером на восьмом километре автодороги Сальск - Яшалта столкнулись Nissan Tiida и "Газель". По данным ГИБДД, в больницу были доставлены 11 человек, в том числе один ребенок."Одна пассажирка только что скончалась в больнице", - сказал представитель ведомства. Состояние других пострадавших уточняется.
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происшествия, ростовская область, россия
20:46 20.08.2021 (обновлено: 21:01 20.08.2021)
В Ростовской области женщина погибла в ДТП с микроавтобусом
В Ростовской области микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем, погибла женщина