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В Ростовской области женщина погибла в ДТП с микроавтобусом

В Ростовской области женщина погибла в ДТП с микроавтобусом - РИА Новости, 20.08.2021

В Ростовской области женщина погибла в ДТП с микроавтобусом

Скончалась одна женщина, пострадавшая в крупной аварии на трассе в Сальском районе Ростовской области, еще 10 человек находятся в больнице, сообщил журналистам... РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T20:46

2021-08-20T20:46

2021-08-20T21:01

происшествия

ростовская область

россия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 авг - РИА Новости. Скончалась одна женщина, пострадавшая в крупной аварии на трассе в Сальском районе Ростовской области, еще 10 человек находятся в больнице, сообщил журналистам представитель управления ГИБДД России по региону.В пятницу вечером на восьмом километре автодороги Сальск - Яшалта столкнулись Nissan Tiida и "Газель". По данным ГИБДД, в больницу были доставлены 11 человек, в том числе один ребенок."Одна пассажирка только что скончалась в больнице", - сказал представитель ведомства. Состояние других пострадавших уточняется.

ростовская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, ростовская область, россия