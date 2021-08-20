В Пекине сравнили американскую демократию с холодным молоком
МИД КНР: американская демократия не подходит другим странам, как холодное молоко желудкам китайцев
© AP Photo / David GoldmanСолдат армии США проходит мимо американского флага на передовой оперативной базе Бостик в афганской провинции Кунар
© AP Photo / David Goldman
ПЕКИН, 20 авг – РИА Новости. Навязываемая США демократия не подходит другим странам точно также, как ежедневное потребление холодного молока для желудков китайцев, последние события в Афганистане это доказали, заявила на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
"Значительные изменения ситуации в Афганистане еще раз демонстрируют, что навязанная извне и "пересаженная" демократия не продлится долго и не будет крепкой… Факты доказали, что демократия не может быть предвзятой, она не должна вмешиваться не в свои дела, а фиксированной модели демократии не существует", - заявила дипломат.
Она отметила, что подобно тому, как китайский желудок не подходит для ежедневного употребления холодного молока, а американцы не привыкли пользоваться палочками для еды, и не каждый день используют нож и вилку для того, чтобы есть стейк или гамбургер, точно также и демократии не следует быть кока-колой, где США производят изначальный сироп, и весь мир получает одинаковый вкус.
"В конечном счете что такое демократия? Кто должен дать ей определение? Кто должен решать, действительно ли демократична та или иная страна? Я считаю, что это право не должно быть монополизировано США и их немногочисленными союзниками", - подчеркнула Хуа Чуньин.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением радикального движения "Талибан"* на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все пограничные переходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политического офиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена.
Жители Китая только в последние годы стали более-менее активно потреблять молоко и молочные продукты, импортировать их из других стран и производить на своей территории в больших объемах. Причин этой особенности Китая довольно много, и одна из главных – отсутствие или недостаток в их организме лактазы – фермента, необходимого для расщепления лактозы, в результате у большинства китайцев, особенно старшего возраста, наблюдается непереносимость молока, как в чистом виде, так и молочных продуктов.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России