https://ria.ru/20210820/demokratiya-1746517610.html

В Пекине сравнили американскую демократию с холодным молоком

В Пекине сравнили американскую демократию с холодным молоком - РИА Новости, 20.08.2021

В Пекине сравнили американскую демократию с холодным молоком

Навязываемая США демократия не подходит другим странам точно также, как ежедневное потребление холодного молока для желудков китайцев, последние события в... РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T12:08

2021-08-20T12:08

2021-08-20T12:08

захват власти в афганистане талибами

в мире

сша

китай

афганистан

мид кнр

хуа чуньин

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ПЕКИН, 20 авг – РИА Новости. Навязываемая США демократия не подходит другим странам точно также, как ежедневное потребление холодного молока для желудков китайцев, последние события в Афганистане это доказали, заявила на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин."Значительные изменения ситуации в Афганистане еще раз демонстрируют, что навязанная извне и "пересаженная" демократия не продлится долго и не будет крепкой… Факты доказали, что демократия не может быть предвзятой, она не должна вмешиваться не в свои дела, а фиксированной модели демократии не существует", - заявила дипломат.Она отметила, что подобно тому, как китайский желудок не подходит для ежедневного употребления холодного молока, а американцы не привыкли пользоваться палочками для еды, и не каждый день используют нож и вилку для того, чтобы есть стейк или гамбургер, точно также и демократии не следует быть кока-колой, где США производят изначальный сироп, и весь мир получает одинаковый вкус.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением радикального движения "Талибан"* на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все пограничные переходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политического офиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена.Жители Китая только в последние годы стали более-менее активно потреблять молоко и молочные продукты, импортировать их из других стран и производить на своей территории в больших объемах. Причин этой особенности Китая довольно много, и одна из главных – отсутствие или недостаток в их организме лактазы – фермента, необходимого для расщепления лактозы, в результате у большинства китайцев, особенно старшего возраста, наблюдается непереносимость молока, как в чистом виде, так и молочных продуктов.* Террористическая организация, запрещенная на территории России

https://ria.ru/20210818/zakony-1746262201.html

https://ria.ru/20210820/diplomatiya-1746382663.html

сша

китай

афганистан

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в мире, сша, китай, афганистан, мид кнр, хуа чуньин