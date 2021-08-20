https://ria.ru/20210820/chernogoriya-1746523803.html

В Черногории ужесточат правила въезда в страну

В Черногории ужесточат правила въезда в страну - РИА Новости, 20.08.2021

В Черногории ужесточат правила въезда в страну

Власти Черногории с 10 сентября вводят требование об обязательном наличии отрицательного теста на COVID-19, подтверждения о вакцинации или перенесенном... РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T12:42

2021-08-20T12:42

2021-08-20T12:42

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БЕЛГРАД, 20 авг – РИА Новости. Власти Черногории с 10 сентября вводят требование об обязательном наличии отрицательного теста на COVID-19, подтверждения о вакцинации или перенесенном заболевании, сообщил директор Института общественного здоровья Игор Галич.В настоящее время граждане России и ряда других государств могут въезжать в Черногорию без каких-либо требований и ограничений. При этом прямое авиасообщение между РФ и республикой не восстановлено."Въезд в Черногорию черногорским гражданам и иностранцам разрешается, если они полностью вакцинированы или получили одну дозу вакцины от COVID-19, если имеют негативный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа, или экспресс-тест не ранее чем за 48 часов, если имеют подтверждение о перенесенном коронавирусе, а также не менее 14 и не более 180 дней от положительного ПЦР-теста", - опубликовал кабмин заявление Галича.Въезд из соседних Сербии, Хорватии, Албании Боснии и Герцеговины и самопровозглашенного Косово граждан этих стран и черногорцев не требует предоставления данных документов.Свадьбы, дни рождения и другие частные праздники разрешается проводить с одним из перечисленных подтверждений у гостей. Те же правила распространяются на посетителей музеев и галерей. Собрания свыше 50 человек на открытом пространстве запрещаются.

https://ria.ru/20210811/chernogoriya-1745333503.html

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в мире, черногория, здоровье - общество, новости - туризм, коронавирусы, коронавирус covid-19