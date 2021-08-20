https://ria.ru/20210820/chernogoriya-1746523803.html
В Черногории ужесточат правила въезда в страну
В Черногории ужесточат правила въезда в страну - РИА Новости, 20.08.2021
В Черногории ужесточат правила въезда в страну
Власти Черногории с 10 сентября вводят требование об обязательном наличии отрицательного теста на COVID-19, подтверждения о вакцинации или перенесенном... РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T12:42
2021-08-20T12:42
2021-08-20T12:42
распространение коронавируса
в мире
черногория
здоровье - общество
новости - туризм
коронавирусы
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/149793/36/1497933663_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_509fd42fde449e98145f91dfc705f4c3.jpg
БЕЛГРАД, 20 авг – РИА Новости. Власти Черногории с 10 сентября вводят требование об обязательном наличии отрицательного теста на COVID-19, подтверждения о вакцинации или перенесенном заболевании, сообщил директор Института общественного здоровья Игор Галич.В настоящее время граждане России и ряда других государств могут въезжать в Черногорию без каких-либо требований и ограничений. При этом прямое авиасообщение между РФ и республикой не восстановлено."Въезд в Черногорию черногорским гражданам и иностранцам разрешается, если они полностью вакцинированы или получили одну дозу вакцины от COVID-19, если имеют негативный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа, или экспресс-тест не ранее чем за 48 часов, если имеют подтверждение о перенесенном коронавирусе, а также не менее 14 и не более 180 дней от положительного ПЦР-теста", - опубликовал кабмин заявление Галича.Въезд из соседних Сербии, Хорватии, Албании Боснии и Герцеговины и самопровозглашенного Косово граждан этих стран и черногорцев не требует предоставления данных документов.Свадьбы, дни рождения и другие частные праздники разрешается проводить с одним из перечисленных подтверждений у гостей. Те же правила распространяются на посетителей музеев и галерей. Собрания свыше 50 человек на открытом пространстве запрещаются.
https://ria.ru/20210811/chernogoriya-1745333503.html
черногория
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/149793/36/1497933663_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d8d540ebf492b2a91376e8f0af18cc4b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, черногория, здоровье - общество, новости - туризм, коронавирусы, коронавирус covid-19
В Черногории ужесточат правила въезда в страну
В Черногории будут требовать тест на COVID-19 или сертификат о вакцинации для въезда в страну