https://ria.ru/20210820/belgorod-1746634433.html

В Белгородской области появятся турмаршруты для пенсионеров

В Белгородской области появятся турмаршруты для пенсионеров - РИА Новости, 20.08.2021

В Белгородской области появятся турмаршруты для пенсионеров

Врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков на прямой линии с жителями региона поддержал идею появления туристических маршрутов для пенсионеров. РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T22:13

2021-08-20T22:13

2021-08-20T22:13

общество

белгородская область

белгородский район

владимир путин

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 20 авг - РИА Новости. Врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков на прямой линии с жителями региона поддержал идею появления туристических маршрутов для пенсионеров.Предложение организовать для пенсионеров туры выходного дня по районам области поступило от жительницы Белгородского района Раисы Крофт. Врио губернатора ответил, что намерен поддержать эту инициативу."Мы сейчас обсуждаем с начальником регионального управления культуры идею по организации таких туров в каждом муниципалитете. Для жителей, отдавших многие годы на развитие Белгородской области, это не просто создание хорошего настроения. Это еще и возможность пообщаться с близкими по духу людьми, познать регион по-новому", - сказал Гладков.Президент России Владимир Путин по итогам своей прямой линии 30 июня рекомендовал губернаторам не реже раза в год проводить прямое общение с жителями. Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области проводит прямую линию с жителями региона в эти минуты.

https://ria.ru/20210813/belgorod-1745639802.html

белгородская область

белгородский район

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общество, белгородская область, белгородский район, владимир путин, вячеслав гладков