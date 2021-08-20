Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210820/avstraliya-1746520667.html
Австралийца посадили в тюрьму за подготовку к акции против локдауна
Австралийца посадили в тюрьму за подготовку к акции против локдауна - РИА Новости, 20.08.2021
Австралийца посадили в тюрьму за подготовку к акции против локдауна
Житель Австралии проведет по меньшей мере три месяца в тюрьме за причастность к организации протестов против локдаунов в Сиднее, сообщил в пятницу телеканал... РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T12:28
2021-08-20T12:28
в мире
сидней
австралия
новый южный уэльс
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/realty/40772/30/407723054_0:33:3129:1793_1920x0_80_0_0_994c75124d43d318b137e0db01306404.jpg
ТОКИО, 20 авг - РИА Новости. Житель Австралии проведет по меньшей мере три месяца в тюрьме за причастность к организации протестов против локдаунов в Сиднее, сообщил в пятницу телеканал ABC.По его данным, 29-летнему Энтони Халлофу предъявлены обвинения в "подстрекательстве к преступлению" - подготовке к запланированной на субботу акции протеста в крупнейшем городе Австралии в условиях строжайшего карантина из-за COVID-19.Как отмечает ABC, Халлоф разместил в одной из соцсетей видео, на котором он говорит, что увидит своих единомышленников на демонстрации в 21 августа.В Сиднее и штате Новый Южный Уэльс действует локдаун, на время которого запрещены все массовые мероприятия и выходы на улицу без экстренной нужды. Полиция и армия патрулирует улицы Сиднея для предотвращения акций протеста. Власти говорят, что локдауны, начавшиеся в конце июня, не прекратятся, пока 80% населения не будет привито от COVID-19.Халлофа арестовали на железнодорожной станции на севере Сиднея накануне, заявив полиции, что он потерялся. Однако полицейские знали, что он следовал из штата Квинсленд в Новый Южный Уэльс без уважительной причины в нарушение карантина. Соответственно, ложные показания также вменяются ему в вину.Суд приговорил Халлофа к восьми месяцам заключения с возможностью досрочного освобождения после обязательного отбывания наказания в тюрьме в течение трех месяцев.
https://ria.ru/20210219/test-1598160272.html
https://ria.ru/20210719/deportatsiya-1741804562.html
сидней
австралия
новый южный уэльс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/realty/40772/30/407723054_347:0:2783:1827_1920x0_80_0_0_58b6113976e5c063292e8f588368a076.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, сидней, австралия, новый южный уэльс, коронавирус covid-19
12:28 20.08.2021
 
Австралийца посадили в тюрьму за подготовку к акции против локдауна

Австралийца Энтони Халлофа приговорили к тюремному заключению за подготовку к акции против локдауна

© flickr.com/Ryan WickВид на Сидней, Австралия
Вид на Сидней, Австралия
© flickr.com/Ryan Wick
Читать ria.ru в
ТОКИО, 20 авг - РИА Новости. Житель Австралии проведет по меньшей мере три месяца в тюрьме за причастность к организации протестов против локдаунов в Сиднее, сообщил в пятницу телеканал ABC.
По его данным, 29-летнему Энтони Халлофу предъявлены обвинения в "подстрекательстве к преступлению" - подготовке к запланированной на субботу акции протеста в крупнейшем городе Австралии в условиях строжайшего карантина из-за COVID-19.
Жители города Хельсинки, Финляндия - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
19 февраля, 13:19Распространение коронавируса
В Финляндии за отказ тестирования на COVID-19 будет грозить тюрьма
Как отмечает ABC, Халлоф разместил в одной из соцсетей видео, на котором он говорит, что увидит своих единомышленников на демонстрации в 21 августа.
В Сиднее и штате Новый Южный Уэльс действует локдаун, на время которого запрещены все массовые мероприятия и выходы на улицу без экстренной нужды. Полиция и армия патрулирует улицы Сиднея для предотвращения акций протеста. Власти говорят, что локдауны, начавшиеся в конце июня, не прекратятся, пока 80% населения не будет привито от COVID-19.
Вид австралийского города Сидней - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
19 июля, 10:19Распространение коронавируса
Британскую телезвезду депортируют из Австралии за насмешку над карантином
Халлофа арестовали на железнодорожной станции на севере Сиднея накануне, заявив полиции, что он потерялся. Однако полицейские знали, что он следовал из штата Квинсленд в Новый Южный Уэльс без уважительной причины в нарушение карантина. Соответственно, ложные показания также вменяются ему в вину.
Суд приговорил Халлофа к восьми месяцам заключения с возможностью досрочного освобождения после обязательного отбывания наказания в тюрьме в течение трех месяцев.
 
В миреСиднейАвстралияНовый Южный УэльсКоронавирус COVID-19
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:42В МИД возмутились обвинениям Японии в оккупации южных Курил
14:41В Ульяновске умер мужчина, которого сбил трамвай
14:41Путин вручил букет цветов Меркель перед началом переговоров
14:37"Белтелеком" сообщил о возможных проблемах с доступом к сайтам России
14:36Кулеба о планах по Крыму: "Украина странная и ни к чему никогда не готова"
14:36Суд отменил штраф пермской активистке, записавшей видеообращение к Путину
14:31Телефон Меркель зазвонил прямо во время начала переговоров с Путиным
14:30Ситуация в Белоруссии остается непростой, заявил Лукашенко
14:29В Госдуме назвали цель "Крымской платформы"
14:17Путин назвал визит Меркель конструктивным
14:15Меркель заявила, что ей есть о чем поговорить с Путиным
14:14Россия и Германия намерены говорить друг с другом, заявила Меркель
14:13Путин заявил об увеличении товарооборота между Россией и Германией
14:10Путин назвал Германию одним из основных партнеров для России
14:09Путин и Меркель начали переговоры в Кремле
14:08Житель Якутии зарезал жену и поджег дом
14:07В Госдуме назвали слова Кулебы о Крымском мосте завистью
14:06Ученые-атомщики Советского Союза сохранили мир на планете, заявил Лихачев
14:00Египет гарантирует полную безопасность российских туристов, заявил посол
14:00Восемь тысяч хасидов приехали на Украину ради еврейского нового года
Лента новостейМолния