https://ria.ru/20210820/avstraliya-1746520667.html

Австралийца посадили в тюрьму за подготовку к акции против локдауна

Австралийца посадили в тюрьму за подготовку к акции против локдауна - РИА Новости, 20.08.2021

Австралийца посадили в тюрьму за подготовку к акции против локдауна

Житель Австралии проведет по меньшей мере три месяца в тюрьме за причастность к организации протестов против локдаунов в Сиднее, сообщил в пятницу телеканал... РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T12:28

2021-08-20T12:28

2021-08-20T12:28

в мире

сидней

австралия

новый южный уэльс

коронавирус covid-19

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ТОКИО, 20 авг - РИА Новости. Житель Австралии проведет по меньшей мере три месяца в тюрьме за причастность к организации протестов против локдаунов в Сиднее, сообщил в пятницу телеканал ABC.По его данным, 29-летнему Энтони Халлофу предъявлены обвинения в "подстрекательстве к преступлению" - подготовке к запланированной на субботу акции протеста в крупнейшем городе Австралии в условиях строжайшего карантина из-за COVID-19.Как отмечает ABC, Халлоф разместил в одной из соцсетей видео, на котором он говорит, что увидит своих единомышленников на демонстрации в 21 августа.В Сиднее и штате Новый Южный Уэльс действует локдаун, на время которого запрещены все массовые мероприятия и выходы на улицу без экстренной нужды. Полиция и армия патрулирует улицы Сиднея для предотвращения акций протеста. Власти говорят, что локдауны, начавшиеся в конце июня, не прекратятся, пока 80% населения не будет привито от COVID-19.Халлофа арестовали на железнодорожной станции на севере Сиднея накануне, заявив полиции, что он потерялся. Однако полицейские знали, что он следовал из штата Квинсленд в Новый Южный Уэльс без уважительной причины в нарушение карантина. Соответственно, ложные показания также вменяются ему в вину.Суд приговорил Халлофа к восьми месяцам заключения с возможностью досрочного освобождения после обязательного отбывания наказания в тюрьме в течение трех месяцев.

https://ria.ru/20210219/test-1598160272.html

https://ria.ru/20210719/deportatsiya-1741804562.html

сидней

австралия

новый южный уэльс

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в мире, сидней, австралия, новый южный уэльс, коронавирус covid-19