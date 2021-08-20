https://ria.ru/20210820/afganistan-1746585478.html
Путин призвал исходить из того, что талибы пришли к власти в Афганистане
Путин призвал исходить из того, что талибы пришли к власти в Афганистане - РИА Новости, 20.08.2021
Путин призвал исходить из того, что талибы пришли к власти в Афганистане
Талибы контролируют почти весь Афганистан, нужно исходить из этих реалий, нельзя допустить развала афганского государства, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T17:27
2021-08-20T17:27
2021-08-20T17:40
захват власти в афганистане талибами
в мире
талибан
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владимир путин
ангела меркель
россия
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Талибы контролируют почти весь Афганистан, нужно исходить из этих реалий, нельзя допустить развала афганского государства, заявил президент РФ Владимир Путин."Движение "Талибан"* контролирует сегодня практически всю территорию страны, включая столицу. Это реалии, именно из этих реалий нужно исходить, не допуская, безусловно, развала афганского государства", - сказал Путин на пресс-конференции после переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все пограничные переходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политического офиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена.*Террористическая организация, запрещенная в России.
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в мире, талибан, германия, афганистан, владимир путин, ангела меркель, россия
17:27 20.08.2021 (обновлено: 17:40 20.08.2021)
Путин призвал исходить из того, что талибы пришли к власти в Афганистане
Президент Путин: нужно исходить из того, что талибы пришли к власти в Афганистане