Афганский полицейский объяснил быстрый захват талибами контроля над страной

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Афганский полицейский Халед Хассанзада заявил РИА Новости, что быстрый захват контроля в стране радикальным движением "Талибан"* связан с "предательством" центрального правительства, которое не оказало помощи защитникам на местах.Хассанзада рассказал, что усилия по защите его родного района Инджил в провинции Герат не встретили адекватной поддержки со стороны центрального правительства в Кабуле."Район Инджил находится недалеко от города. Они (талибы - ред.) взяли под свой контроль все районы, и последним из них стал Инджил. Мы были готовы защищаться, однако не было поддержки со стороны центрального правительства", - сообщил полицейский в телефонном интервью.По словам Хассанзады, он попытался связаться с центральным правительством в Кабуле, чтобы запросить помощи для защиты района, но не получил ответа."Нам действительно нужно было оружие и солдаты, но центральное правительство не предоставило их. Мы обратились за помощью, но они (центральное правительство - ред.) не ответили. У них было время (помочь нам подготовить оборону - ред.), но они не хотели защищать. Я считаю, что это предательство со стороны центрального правительства", - заявил он.Полицейский считает предательством со стороны президента страны Ашрафа Гани то, что он решил покинуть страну в этот период."Я удивлен тем, что случилось с нашей страной. "Талибан"* взял под свой контроль Кабул, столицу Афганистана, без какой-либо защиты. Наш президент сбежал и покинул Афганистан. Я думаю, он предал страну. Я шокирован", - отметил Хассанзада.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением радикального движения "Талибан"* на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все пограничные переходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политического офиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена.* Террористическая организация, запрещенная в России
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Афганский полицейский Халед Хассанзада заявил РИА Новости, что быстрый захват контроля в стране радикальным движением "Талибан"* связан с "предательством" центрального правительства, которое не оказало помощи защитникам на местах.
Хассанзада рассказал, что усилия по защите его родного района Инджил в провинции Герат не встретили адекватной поддержки со стороны центрального правительства в Кабуле.
"Район Инджил находится недалеко от города. Они (талибы - ред.) взяли под свой контроль все районы, и последним из них стал Инджил. Мы были готовы защищаться, однако не было поддержки со стороны центрального правительства", - сообщил полицейский в телефонном интервью.
По словам Хассанзады, он попытался связаться с центральным правительством в Кабуле, чтобы запросить помощи для защиты района, но не получил ответа.
"Нам действительно нужно было оружие и солдаты, но центральное правительство не предоставило их. Мы обратились за помощью, но они (центральное правительство - ред.) не ответили. У них было время (помочь нам подготовить оборону - ред.), но они не хотели защищать. Я считаю, что это предательство со стороны центрального правительства", - заявил он.
Полицейский считает предательством со стороны президента страны Ашрафа Гани то, что он решил покинуть страну в этот период.
"Я удивлен тем, что случилось с нашей страной. "Талибан"* взял под свой контроль Кабул, столицу Афганистана, без какой-либо защиты. Наш президент сбежал и покинул Афганистан. Я думаю, он предал страну. Я шокирован", - отметил Хассанзада.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением радикального движения "Талибан"* на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все пограничные переходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политического офиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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