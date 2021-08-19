https://ria.ru/20210819/terakty-1746322764.html
Четыре теракта предотвратили в Сибири в 2020 году, заявил Патрушев
Четыре теракта предотвратили в Сибири в 2020 году, заявил Патрушев - РИА Новости, 19.08.2021
Четыре теракта предотвратили в Сибири в 2020 году, заявил Патрушев
Четыре теракта были предотвращены в регионах Сибирского федерального округа в 2020 году. Об этом сообщил секретарь Совбеза России Николай Патрушев, открывая... РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T11:19
2021-08-19T11:19
2021-08-19T11:19
общество
николай патрушев
сибирский фо
совет безопасности рф
россия
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ИРКУТСК, 19 авг - РИА Новости. Четыре теракта были предотвращены в регионах Сибирского федерального округа в 2020 году. Об этом сообщил секретарь Совбеза России Николай Патрушев, открывая совещание по актуальным вопросам обеспечения национальной безопасности в регионах Сибирского федерального округа."В регионах округа отмечается террористическая активность. В прошлом году предотвращено 9 преступлений террористической направленности, из них 4 теракта", - сообщил Патрушев, добавив, что также была пресечена деятельность восьми законспирированных террористических ячеек и выявлено 13 случаев финансирования терроризма. По его данным, в три раза возросло число задержанных участников террористической деятельности."Такая ситуация свидетельствует о потенциальных угрозах совершения террористических актов на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах", - предостерег он.Секретарь СБ РФ подчеркнул, что транспорт играет особую роль в социально-экономическом развитии России. Его устойчивое и эффективное функционирование является важным условием для связанности регионов, единства экономического пространства, повышения мобильности граждан, обеспечения национальной безопасности и обороноспособности. По его мнению, безопасность транспортной системы и дорожного движения во многом зависят от слаженной и эффективной работы правоохранительных органов, специальных и аварийно-спасательных служб."За последние годы в Сибирском федеральном округе выстроена достаточно эффективная система защиты транспортного комплекса. Повышена оснащенность объектов транспортной инфраструктуры техническими средствами обеспечения безопасности. Проводятся практические тренировки по действиям при ликвидации и минимизации последствий возможных террористических проявлений на объектах транспортного комплекса", - констатировал он. Патрушев привел статистику, согласно которой в первом полугодии текущего года было проведено около 300 проверок по изучению эффективности антитеррористической защищенности объектов транспортной инфраструктуры, в том числе с использованием "тест-предметов" и участием "учебных нарушителей". По результатам руководству объектов внесено 220 представлений об устранении нарушений.Также активно используются информационные системы, способствующие повышению уровня контроля и надзора в области обеспечения безопасности населения на транспорте от актов незаконного вмешательства."Усилиями правоохранительных органов и подразделений транспортной безопасности пресечено 90 попыток незаконного провоза запрещенных предметов и веществ, изъято 76 единиц боеприпасов. С использованием видеокамер на объектах транспорта выявлено 18 преступлений и более 920 административных правонарушений", - заключил секретарь СБ РФ.
https://ria.ru/20210729/terrorist-1743438753.html
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общество, николай патрушев, сибирский фо, совет безопасности рф, россия
Четыре теракта предотвратили в Сибири в 2020 году, заявил Патрушев
Секретарь Совбеза Патрушев: в Сибирском федеральном округе за 2020 год предотвратили четыре теракта
ИРКУТСК, 19 авг - РИА Новости.
Четыре теракта были предотвращены в регионах Сибирского федерального округа в 2020 году. Об этом сообщил секретарь Совбеза России Николай Патрушев
, открывая совещание по актуальным вопросам обеспечения национальной безопасности в регионах Сибирского федерального округа.
"В регионах округа отмечается террористическая активность. В прошлом году предотвращено 9 преступлений террористической направленности, из них 4 теракта", - сообщил Патрушев, добавив, что также была пресечена деятельность восьми законспирированных террористических ячеек и выявлено 13 случаев финансирования терроризма. По его данным, в три раза возросло число задержанных участников террористической деятельности.
"Такая ситуация свидетельствует о потенциальных угрозах совершения террористических актов на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах", - предостерег он.
Секретарь СБ РФ подчеркнул, что транспорт играет особую роль в социально-экономическом развитии России
. Его устойчивое и эффективное функционирование является важным условием для связанности регионов, единства экономического пространства, повышения мобильности граждан, обеспечения национальной безопасности и обороноспособности. По его мнению, безопасность транспортной системы и дорожного движения во многом зависят от слаженной и эффективной работы правоохранительных органов, специальных и аварийно-спасательных служб.
"За последние годы в Сибирском федеральном округе выстроена достаточно эффективная система защиты транспортного комплекса. Повышена оснащенность объектов транспортной инфраструктуры техническими средствами обеспечения безопасности. Проводятся практические тренировки по действиям при ликвидации и минимизации последствий возможных террористических проявлений на объектах транспортного комплекса", - констатировал он. Патрушев привел статистику, согласно которой в первом полугодии текущего года было проведено около 300 проверок по изучению эффективности антитеррористической защищенности объектов транспортной инфраструктуры, в том числе с использованием "тест-предметов" и участием "учебных нарушителей". По результатам руководству объектов внесено 220 представлений об устранении нарушений.
Также активно используются информационные системы, способствующие повышению уровня контроля и надзора в области обеспечения безопасности населения на транспорте от актов незаконного вмешательства.
"Усилиями правоохранительных органов и подразделений транспортной безопасности пресечено 90 попыток незаконного провоза запрещенных предметов и веществ, изъято 76 единиц боеприпасов. С использованием видеокамер на объектах транспорта выявлено 18 преступлений и более 920 административных правонарушений", - заключил секретарь СБ РФ.