https://ria.ru/20210819/terakty-1746322764.html

Четыре теракта предотвратили в Сибири в 2020 году, заявил Патрушев

Четыре теракта предотвратили в Сибири в 2020 году, заявил Патрушев - РИА Новости, 19.08.2021

Четыре теракта предотвратили в Сибири в 2020 году, заявил Патрушев

Четыре теракта были предотвращены в регионах Сибирского федерального округа в 2020 году. Об этом сообщил секретарь Совбеза России Николай Патрушев, открывая... РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T11:19

2021-08-19T11:19

2021-08-19T11:19

общество

николай патрушев

сибирский фо

совет безопасности рф

россия

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ИРКУТСК, 19 авг - РИА Новости. Четыре теракта были предотвращены в регионах Сибирского федерального округа в 2020 году. Об этом сообщил секретарь Совбеза России Николай Патрушев, открывая совещание по актуальным вопросам обеспечения национальной безопасности в регионах Сибирского федерального округа."В регионах округа отмечается террористическая активность. В прошлом году предотвращено 9 преступлений террористической направленности, из них 4 теракта", - сообщил Патрушев, добавив, что также была пресечена деятельность восьми законспирированных террористических ячеек и выявлено 13 случаев финансирования терроризма. По его данным, в три раза возросло число задержанных участников террористической деятельности."Такая ситуация свидетельствует о потенциальных угрозах совершения террористических актов на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах", - предостерег он.Секретарь СБ РФ подчеркнул, что транспорт играет особую роль в социально-экономическом развитии России. Его устойчивое и эффективное функционирование является важным условием для связанности регионов, единства экономического пространства, повышения мобильности граждан, обеспечения национальной безопасности и обороноспособности. По его мнению, безопасность транспортной системы и дорожного движения во многом зависят от слаженной и эффективной работы правоохранительных органов, специальных и аварийно-спасательных служб."За последние годы в Сибирском федеральном округе выстроена достаточно эффективная система защиты транспортного комплекса. Повышена оснащенность объектов транспортной инфраструктуры техническими средствами обеспечения безопасности. Проводятся практические тренировки по действиям при ликвидации и минимизации последствий возможных террористических проявлений на объектах транспортного комплекса", - констатировал он. Патрушев привел статистику, согласно которой в первом полугодии текущего года было проведено около 300 проверок по изучению эффективности антитеррористической защищенности объектов транспортной инфраструктуры, в том числе с использованием "тест-предметов" и участием "учебных нарушителей". По результатам руководству объектов внесено 220 представлений об устранении нарушений.Также активно используются информационные системы, способствующие повышению уровня контроля и надзора в области обеспечения безопасности населения на транспорте от актов незаконного вмешательства."Усилиями правоохранительных органов и подразделений транспортной безопасности пресечено 90 попыток незаконного провоза запрещенных предметов и веществ, изъято 76 единиц боеприпасов. С использованием видеокамер на объектах транспорта выявлено 18 преступлений и более 920 административных правонарушений", - заключил секретарь СБ РФ.

https://ria.ru/20210729/terrorist-1743438753.html

https://ria.ru/20210715/terakt-1741419161.html

https://ria.ru/20210709/terakt-1740561619.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, николай патрушев, сибирский фо, совет безопасности рф, россия