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Патрушев: США пытаются продвинуть в российскую власть своих агентов влияния
Патрушев: США пытаются продвинуть в российскую власть своих агентов влияния - РИА Новости, 19.08.2021
Патрушев: США пытаются продвинуть в российскую власть своих агентов влияния
США пытаются продвинуть в российскую власть своих агентов влияния, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в интервью газете "Известия". РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T00:19
2021-08-19T00:19
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. США пытаются продвинуть в российскую власть своих агентов влияния, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в интервью газете "Известия".На вопрос, насколько активно вмешательство США во внутренние дела России, Патрушев ответил, что "эти задачи у Вашингтона остаются".А ведь у самих США много проблем и без внешнего вмешательства, отметил Патрушев."Там усиливаются внутригосударственные противоречия и расовые предубеждения. Внутриполитические проблемы образовались и у ближайшей союзницы Вашингтона Англии, вышедшей из Евросоюза, не просчитав все последствия", - добавил он.
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в мире, сша, николай патрушев, россия
Патрушев: США пытаются продвинуть в российскую власть своих агентов влияния
Секретарь Совбеза Патрушев: США пытаются продвинуть в российскую власть своих агентов влияния