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Патрушев: США пытаются продвинуть в российскую власть своих агентов влияния

Патрушев: США пытаются продвинуть в российскую власть своих агентов влияния - РИА Новости, 19.08.2021

Патрушев: США пытаются продвинуть в российскую власть своих агентов влияния

США пытаются продвинуть в российскую власть своих агентов влияния, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в интервью газете "Известия". РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T00:19

2021-08-19T00:19

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сша

николай патрушев

россия

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. США пытаются продвинуть в российскую власть своих агентов влияния, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в интервью газете "Известия".На вопрос, насколько активно вмешательство США во внутренние дела России, Патрушев ответил, что "эти задачи у Вашингтона остаются".А ведь у самих США много проблем и без внешнего вмешательства, отметил Патрушев."Там усиливаются внутригосударственные противоречия и расовые предубеждения. Внутриполитические проблемы образовались и у ближайшей союзницы Вашингтона Англии, вышедшей из Евросоюза, не просчитав все последствия", - добавил он.

https://ria.ru/20210818/afganistan-1746258275.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, николай патрушев, россия