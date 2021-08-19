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Патрушев: США пытаются продвинуть в российскую власть своих агентов влияния
Патрушев: США пытаются продвинуть в российскую власть своих агентов влияния - РИА Новости, 19.08.2021
Патрушев: США пытаются продвинуть в российскую власть своих агентов влияния
США пытаются продвинуть в российскую власть своих агентов влияния, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в интервью газете "Известия". РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T00:19
2021-08-19T00:19
в мире
сша
николай патрушев
россия
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. США пытаются продвинуть в российскую власть своих агентов влияния, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в интервью газете "Известия".На вопрос, насколько активно вмешательство США во внутренние дела России, Патрушев ответил, что "эти задачи у Вашингтона остаются".А ведь у самих США много проблем и без внешнего вмешательства, отметил Патрушев."Там усиливаются внутригосударственные противоречия и расовые предубеждения. Внутриполитические проблемы образовались и у ближайшей союзницы Вашингтона Англии, вышедшей из Евросоюза, не просчитав все последствия", - добавил он.
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в мире, сша, николай патрушев, россия
00:19 19.08.2021
 
Патрушев: США пытаются продвинуть в российскую власть своих агентов влияния

Секретарь Совбеза Патрушев: США пытаются продвинуть в российскую власть своих агентов влияния

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. США пытаются продвинуть в российскую власть своих агентов влияния, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в интервью газете "Известия".
На вопрос, насколько активно вмешательство США во внутренние дела России, Патрушев ответил, что "эти задачи у Вашингтона остаются".
"Целый легион американских политтехнологов и неправительственных организаций пытается влиять на избирательные кампании в России для продвижения во власть агентов влияния, стремясь нагнетать для этого социальную напряженность в обществе", - сказал Патрушев в интервью газете "Известия".
А ведь у самих США много проблем и без внешнего вмешательства, отметил Патрушев.
"Там усиливаются внутригосударственные противоречия и расовые предубеждения. Внутриполитические проблемы образовались и у ближайшей союзницы Вашингтона Англии, вышедшей из Евросоюза, не просчитав все последствия", - добавил он.
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