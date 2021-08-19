Онлайн-конференция, посвященная Президентским спортивным играм
24 августа в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция на тему: "Организация и проведение церемонии открытия Всероссийских спортивных соревнований (игр) школьников "Президентские состязания" и "Президентские спортивные игры".
Участники:
- начальник Департамента Управления Президента Российской Федерации по обеспечению деятельности Государственного Совета Российской Федерации Сергей НИКИТИН;
- начальник отдела физической культуры, спорта, детского туризма и формирования здорового образа жизни Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации Александр МИНАЕВ;
- заместитель директора Департамента физической культуры и массового спорта Министерства спорта Российской Федерации Георгий КАБАНОВ;
- директор Федерального центра организационно-методического обеспечения физического воспитания Николай ФЕДЧЕНКО;
- директор Детского оздоровительно-образовательного (спортивного) центра г. Узловая Тульской области, главный судья "Президентских состязаний" Юрий ПЕРЕГУДОВ;
- директор Детско-юношеской спортивной школы г. Гусь-Хрустальный Владимирской области, главный судья "Президентских спортивных игр" Вячеслав ВИНОГРАДОВ;
- олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита НАГОРНЫЙ.
- начальник Департамента Управления Президента Российской Федерации по обеспечению деятельности Государственного Совета Российской Федерации Сергей НИКИТИН;
- начальник отдела физической культуры, спорта, детского туризма и формирования здорового образа жизни Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации Александр МИНАЕВ;
- заместитель директора Департамента физической культуры и массового спорта Министерства спорта Российской Федерации Георгий КАБАНОВ;
- директор Федерального центра организационно-методического обеспечения физического воспитания Николай ФЕДЧЕНКО;
- директор Детского оздоровительно-образовательного (спортивного) центра г. Узловая Тульской области, главный судья "Президентских состязаний" Юрий ПЕРЕГУДОВ;
- директор Детско-юношеской спортивной школы г. Гусь-Хрустальный Владимирской области, главный судья "Президентских спортивных игр" Вячеслав ВИНОГРАДОВ;
- олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита НАГОРНЫЙ.
На мероприятии речь пойдет о создании национальной системы физкультурно-спортивного воспитания, направленной на совершенствование физической подготовки подрастающего поколения, массовое привлечение к тренировкам, формирование здорового образа жизни.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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