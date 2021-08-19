https://ria.ru/20210819/sport-1746362339.html

Онлайн-конференция, посвященная Президентским спортивным играм

Онлайн-конференция, посвященная Президентским спортивным играм - РИА Новости, 19.08.2021

Онлайн-конференция, посвященная Президентским спортивным играм

24 августа в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция на тему: "Организация и проведение церемонии открытия Всероссийских спортивных соревнований (игр) школьников "Президентские состязания" и "Президентские спортивные игры".

2021-08-19T14:45

2021-08-19T14:45

2021-08-19T14:45

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Задать вопросУчастники:- начальник Департамента Управления Президента Российской Федерации по обеспечению деятельности Государственного Совета Российской Федерации Сергей НИКИТИН;- начальник отдела физической культуры, спорта, детского туризма и формирования здорового образа жизни Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации Александр МИНАЕВ;- заместитель директора Департамента физической культуры и массового спорта Министерства спорта Российской Федерации Георгий КАБАНОВ;- директор Федерального центра организационно-методического обеспечения физического воспитания Николай ФЕДЧЕНКО;- директор Детского оздоровительно-образовательного (спортивного) центра г. Узловая Тульской области, главный судья "Президентских состязаний" Юрий ПЕРЕГУДОВ;- директор Детско-юношеской спортивной школы г. Гусь-Хрустальный Владимирской области, главный судья "Президентских спортивных игр" Вячеслав ВИНОГРАДОВ;- олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита НАГОРНЫЙ.На мероприятии речь пойдет о создании национальной системы физкультурно-спортивного воспитания, направленной на совершенствование физической подготовки подрастающего поколения, массовое привлечение к тренировкам, формирование здорового образа жизни.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы