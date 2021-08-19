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Наука
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Самарские студенты и школьники разрабатывают пожаробезопасный аппарат ИВЛ
Самарские студенты и школьники разрабатывают пожаробезопасный аппарат ИВЛ - РИА Новости, 19.08.2021
Самарские студенты и школьники разрабатывают пожаробезопасный аппарат ИВЛ
Самарские студенты и школьники разрабатывают конструкцию более защищенного от возгорания аппарата ИВЛ, сообщает в четверг пресс-служба Самарского университета. РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T10:52
2021-08-19T13:50
наука
дмитрий мезенцев
навигатор абитуриента
самарский университет
россия
университетская наука
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САМАРА, 19 авг — РИА Новости. Самарские студенты и школьники разрабатывают конструкцию более защищенного от возгорания аппарата ИВЛ, сообщает в четверг пресс-служба Самарского университета.Как уточнил аспирант кафедры автоматических систем энергетических установок Самарского университета Дмитрий Мезенцев, слова которого приводит пресс-служба, студенты и школьники разрабатывают вариант аппарата, который будет более защищен от случайного возгорания в процессе работы."Как показывает практика, к возгоранию может приводить перегрев техники с последующим коротким замыканием. Написанная юными разработчиками программа более тщательно отслеживает и анализирует различные режимы работы аппарата и предотвращает возможный перегрев его компонентов. Данные для программы собираются с помощью специального набора датчиков, которыми ребята предлагают оснастить конструкцию аппарата ИВЛ", — цитирует слова Мезенцева пресс-служба.Отмечается, что попытаться сделать медицинское оборудование более пожаробезопасным школьники решили после участившихся на фоне пандемии коронавируса сообщений в СМИ о пожарах, возникающих в больницах из-за возгорания аппаратов ИВЛ. Для проведения экспериментов и отработки программы школьники и студенты изготовили два действующих макета аппаратов ИВЛ."На макетах мы можем контролировать давление и расход воздуха, а также исследовать процессы, происходящие в начале и окончании подачи воздуха в легкие пациента, чтобы снижать возможную травмоопасность аппаратов ИВЛ. Мы сосредоточились сейчас на этих показателях, чтобы понять, как можно было бы свести к минимуму повреждения легких, которые порой все еще происходят из-за ошибок при использовании существующей техники", — приводит пресс-служба слова одного из участников проекта, учащегося 10-го класса Самарского регионального центра для одаренных детей Филиппа Бочарова.
https://ria.ru/20210729/bfu-1743262456.html
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дмитрий мезенцев, навигатор абитуриента, самарский университет, россия, университетская наука
10:52 19.08.2021 (обновлено: 13:50 19.08.2021)
 

Самарские студенты и школьники разрабатывают пожаробезопасный аппарат ИВЛ

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПортативный аппарат "А-ИВЛ-Э-03" компании Axion на выставке всероссийского форума "Здоровье нации основа процветания России"
Портативный аппарат А-ИВЛ-Э-03 компании Axion на выставке всероссийского форума Здоровье нации основа процветания России - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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САМАРА, 19 авг — РИА Новости. Самарские студенты и школьники разрабатывают конструкцию более защищенного от возгорания аппарата ИВЛ, сообщает в четверг пресс-служба Самарского университета.

"Самарские школьники совместно со студентами Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королева разрабатывают более безопасные для пациентов и более защищенные от возгорания аппараты ИВЛ. Работы ведутся в рамках всероссийской программы "Сириус. Лето: начни свой проект", — говорится в сообщении.

Как уточнил аспирант кафедры автоматических систем энергетических установок Самарского университета Дмитрий Мезенцев, слова которого приводит пресс-служба, студенты и школьники разрабатывают вариант аппарата, который будет более защищен от случайного возгорания в процессе работы.
"Как показывает практика, к возгоранию может приводить перегрев техники с последующим коротким замыканием. Написанная юными разработчиками программа более тщательно отслеживает и анализирует различные режимы работы аппарата и предотвращает возможный перегрев его компонентов. Данные для программы собираются с помощью специального набора датчиков, которыми ребята предлагают оснастить конструкцию аппарата ИВЛ", — цитирует слова Мезенцева пресс-служба.
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Отмечается, что попытаться сделать медицинское оборудование более пожаробезопасным школьники решили после участившихся на фоне пандемии коронавируса сообщений в СМИ о пожарах, возникающих в больницах из-за возгорания аппаратов ИВЛ. Для проведения экспериментов и отработки программы школьники и студенты изготовили два действующих макета аппаратов ИВЛ.
"На макетах мы можем контролировать давление и расход воздуха, а также исследовать процессы, происходящие в начале и окончании подачи воздуха в легкие пациента, чтобы снижать возможную травмоопасность аппаратов ИВЛ. Мы сосредоточились сейчас на этих показателях, чтобы понять, как можно было бы свести к минимуму повреждения легких, которые порой все еще происходят из-за ошибок при использовании существующей техники", — приводит пресс-служба слова одного из участников проекта, учащегося 10-го класса Самарского регионального центра для одаренных детей Филиппа Бочарова.
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НаукаДмитрий МезенцевНавигатор абитуриентаСамарский университетРоссияУниверситетская наука
 
 
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