В Подмосковье осудили приезжего, пытавшегося сжечь заживо трех человек
Приезжий, пытавшийся сжечь заживо двух женщин и ребенка в Подмосковье, получил 13 лет общего режима
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Приезжий, пытавшийся сжечь двух женщин и ребенка в подмосковном Пушкино, получил 13 лет колонии общего режима, сообщила старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий.
Как ранее в феврале сообщала начальник пресс-службы ГУМВД России по Московской области Татьяна Петрова, в январе житель одной из среднеазиатских республик проник через окно в дом, расположенный в Пушкино, заставил потерпевших связать друг другу руки, закрыл их в комнате вместе с малолетним ребенком одной из девушек, после чего поджёг жилище и скрылся. Женщинам с ребёнком удалось выбраться через окно и обратиться к медикам и сотрудникам правоохранительных органов.
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"Доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора 55-летнему гражданину одного из соседних государств. Он признан виновным в покушении на убийство троих человек, один из которых ребенок, а также в разбое и уничтожении имущества (часть 3 статьи 30, пункты "а", "в", "е", "д", "з" части 2 статьи 105, часть 3 статьи 162, часть 2 статьи167 УК РФ)", - говорится в сообщении.
По данным СК, мужчина пробрался в дом в корыстных целях: он "потребовал передать ему мобильные телефоны и имеющиеся в доме денежные средства". Кроме того, как отмечается в сообщении, он угрожал женщинам гвоздодёром, одну из них он ударил им не менее двух раз.
"Приговором суда мужчина признан виновным и ему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбытием наказания в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил", - добавляется в сообщении.