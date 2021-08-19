https://ria.ru/20210819/prigovor-1746346858.html

На Ставрополье осудили женщину, пытавшуюся продать сына за 50 тысяч рублей

На Ставрополье осудили женщину, пытавшуюся продать сына за 50 тысяч рублей - РИА Новости, 19.08.2021

На Ставрополье осудили женщину, пытавшуюся продать сына за 50 тысяч рублей

Жительница Ставропольского края, которая пыталась продать через интернет своего ребенка за 50 тысяч рублей, получила более двух лет колонии, сообщается на сайте РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T13:24

2021-08-19T13:24

2021-08-19T13:24

происшествия

ставропольский край

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Жительница Ставропольского края, которая пыталась продать через интернет своего ребенка за 50 тысяч рублей, получила более двух лет колонии, сообщается на сайте регионального следственного управления СК РФ."Доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора двум женщинам. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. "б, з" ч. 2 ст. 127.1 УК РФ (покушение на торговлю людьми)", - говорится в сообщении.По данным ведомства, во второй половине 2019 года беременная жительница Кировского района Ставрополья разместила в интернете объявление о продаже за 50 тысяч рублей своего будущего ребенка, на которое отреагировала другая женщина. Когда мальчик родился в Новопаволовске в феврале, его мать для оформления представила документы покупательницы, однако медперсонал, заметив различия во внешности и документах, сообщил в правоохранительные органы."Женщине, родившей ребенка, назначено наказание в виде лишения свободы на 2 года и 3 месяца с отбыванием в исправительной колонии общего режима, а пособнице покупательницы назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно", - информирует СУСК.

https://ria.ru/20210227/prodazha-1599200005.html

https://ria.ru/20201113/rebenok-1584413662.html

ставропольский край

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, ставропольский край, следственный комитет россии (ск рф), россия