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На Ставрополье осудили женщину, пытавшуюся продать сына за 50 тысяч рублей
На Ставрополье осудили женщину, пытавшуюся продать сына за 50 тысяч рублей - РИА Новости, 19.08.2021
На Ставрополье осудили женщину, пытавшуюся продать сына за 50 тысяч рублей
Жительница Ставропольского края, которая пыталась продать через интернет своего ребенка за 50 тысяч рублей, получила более двух лет колонии, сообщается на сайте РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T13:24
2021-08-19T13:24
происшествия
ставропольский край
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Жительница Ставропольского края, которая пыталась продать через интернет своего ребенка за 50 тысяч рублей, получила более двух лет колонии, сообщается на сайте регионального следственного управления СК РФ."Доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора двум женщинам. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. "б, з" ч. 2 ст. 127.1 УК РФ (покушение на торговлю людьми)", - говорится в сообщении.По данным ведомства, во второй половине 2019 года беременная жительница Кировского района Ставрополья разместила в интернете объявление о продаже за 50 тысяч рублей своего будущего ребенка, на которое отреагировала другая женщина. Когда мальчик родился в Новопаволовске в феврале, его мать для оформления представила документы покупательницы, однако медперсонал, заметив различия во внешности и документах, сообщил в правоохранительные органы."Женщине, родившей ребенка, назначено наказание в виде лишения свободы на 2 года и 3 месяца с отбыванием в исправительной колонии общего режима, а пособнице покупательницы назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно", - информирует СУСК.
https://ria.ru/20210227/prodazha-1599200005.html
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происшествия, ставропольский край, следственный комитет россии (ск рф), россия
13:24 19.08.2021
 
На Ставрополье осудили женщину, пытавшуюся продать сына за 50 тысяч рублей

Жительница Ставрополья, пытавшаяся продать сына за 50 тысяч рублей, получила более двух лет колонии

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Жительница Ставропольского края, которая пыталась продать через интернет своего ребенка за 50 тысяч рублей, получила более двух лет колонии, сообщается на сайте регионального следственного управления СК РФ.
"Доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора двум женщинам. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. "б, з" ч. 2 ст. 127.1 УК РФ (покушение на торговлю людьми)", - говорится в сообщении.
Полицейский в Индии - РИА Новости, 1920, 27.02.2021
27 февраля, 08:41
Родители продали дочь, чтобы оплатить лечение старшего ребенка
По данным ведомства, во второй половине 2019 года беременная жительница Кировского района Ставрополья разместила в интернете объявление о продаже за 50 тысяч рублей своего будущего ребенка, на которое отреагировала другая женщина. Когда мальчик родился в Новопаволовске в феврале, его мать для оформления представила документы покупательницы, однако медперсонал, заметив различия во внешности и документах, сообщил в правоохранительные органы.
"Женщине, родившей ребенка, назначено наказание в виде лишения свободы на 2 года и 3 месяца с отбыванием в исправительной колонии общего режима, а пособнице покупательницы назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно", - информирует СУСК.
Жительница Москвы, пытавшаяся продать своего ребенка - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
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ПроисшествияСтавропольский крайСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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