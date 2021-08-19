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В Комсомольске-на-Амуре произошел пожар в общежитии
В Комсомольске-на-Амуре произошел пожар в общежитии - РИА Новости, 19.08.2021
В Комсомольске-на-Амуре произошел пожар в общежитии
Пожар произошел в общежитии в Комсомольске-на-Амуре, один человек погиб, сообщает ГУМЧС РФ по Хабаровскому краю. РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T06:15
2021-08-19T06:15
происшествия
комсомольск-на-амуре
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ВЛАДИВОСТОК, 19 авг – РИА Новости. Пожар произошел в общежитии в Комсомольске-на-Амуре, один человек погиб, сообщает ГУМЧС РФ по Хабаровскому краю.В 08:39 местного времени (01:39 мск) пожар ликвидирован. В квартире горели домашние вещи на площади 20 "квадратов". На месте происшествия обнаружен погибший мужчина 1976 года рождения.Причины пожара установят сотрудники следственных органов и Государственного пожарного надзора МЧС России.
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происшествия, комсомольск-на-амуре
06:15 19.08.2021
 
В Комсомольске-на-Амуре произошел пожар в общежитии

В Комсомольске-на-Амуре один человек погиб при пожаре в общежитии

© Фото : МЧС РоссииСотрудники МЧС на месте пожара в общежитии в Комсомольске-на-Амуре
Сотрудники МЧС на месте пожара в общежитии в Комсомольске-на-Амуре - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
© Фото : МЧС России
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ВЛАДИВОСТОК, 19 авг – РИА Новости. Пожар произошел в общежитии в Комсомольске-на-Амуре, один человек погиб, сообщает ГУМЧС РФ по Хабаровскому краю.
"В 08:20 (01:20 мск) 19 августа 2021 года… поступило сообщение о возгорании в пятиэтажном общежитии на улице Кирова. Прибывшие незамедлительно пожарные расчеты обнаружили черный густой дым, идущий из окна комнаты пятого этажа. Жильцы дома самостоятельно покинули свои квартиры", - говорится в сообщении.
В 08:39 местного времени (01:39 мск) пожар ликвидирован. В квартире горели домашние вещи на площади 20 "квадратов". На месте происшествия обнаружен погибший мужчина 1976 года рождения.
Причины пожара установят сотрудники следственных органов и Государственного пожарного надзора МЧС России.
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