https://ria.ru/20210819/pozhar-1746299449.html

В Комсомольске-на-Амуре произошел пожар в общежитии

В Комсомольске-на-Амуре произошел пожар в общежитии - РИА Новости, 19.08.2021

В Комсомольске-на-Амуре произошел пожар в общежитии

Пожар произошел в общежитии в Комсомольске-на-Амуре, один человек погиб, сообщает ГУМЧС РФ по Хабаровскому краю. РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T06:15

2021-08-19T06:15

2021-08-19T06:15

происшествия

комсомольск-на-амуре

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ВЛАДИВОСТОК, 19 авг – РИА Новости. Пожар произошел в общежитии в Комсомольске-на-Амуре, один человек погиб, сообщает ГУМЧС РФ по Хабаровскому краю.В 08:39 местного времени (01:39 мск) пожар ликвидирован. В квартире горели домашние вещи на площади 20 "квадратов". На месте происшествия обнаружен погибший мужчина 1976 года рождения.Причины пожара установят сотрудники следственных органов и Государственного пожарного надзора МЧС России.

https://ria.ru/20210819/pozhar-1746299306.html

комсомольск-на-амуре

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2021

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происшествия, комсомольск-на-амуре