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В Комсомольске-на-Амуре произошел пожар в общежитии
В Комсомольске-на-Амуре произошел пожар в общежитии - РИА Новости, 19.08.2021
В Комсомольске-на-Амуре произошел пожар в общежитии
Пожар произошел в общежитии в Комсомольске-на-Амуре, один человек погиб, сообщает ГУМЧС РФ по Хабаровскому краю. РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T06:15
2021-08-19T06:15
2021-08-19T06:15
происшествия
комсомольск-на-амуре
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ВЛАДИВОСТОК, 19 авг – РИА Новости. Пожар произошел в общежитии в Комсомольске-на-Амуре, один человек погиб, сообщает ГУМЧС РФ по Хабаровскому краю.В 08:39 местного времени (01:39 мск) пожар ликвидирован. В квартире горели домашние вещи на площади 20 "квадратов". На месте происшествия обнаружен погибший мужчина 1976 года рождения.Причины пожара установят сотрудники следственных органов и Государственного пожарного надзора МЧС России.
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происшествия, комсомольск-на-амуре
В Комсомольске-на-Амуре произошел пожар в общежитии
В Комсомольске-на-Амуре один человек погиб при пожаре в общежитии