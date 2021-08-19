https://ria.ru/20210819/porucheniya-1746319620.html

Патрушев призвал неукоснительно выполнять поручения Путина в сфере экологии

Патрушев призвал неукоснительно выполнять поручения Путина в сфере экологии - РИА Новости, 19.08.2021

Патрушев призвал неукоснительно выполнять поручения Путина в сфере экологии

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев призвал неукоснительно исполнять поручения по ликвидации экологического ущерба в Норильске,... РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T10:59

2021-08-19T10:59

2021-08-19T10:59

общество

николай патрушев

усолье-сибирское

норильск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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ИРКУТСК, 19 авг – РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев призвал неукоснительно исполнять поручения по ликвидации экологического ущерба в Норильске, Усолье-Сибирском и других экологически неблагополучных точках."Следует неукоснительно обеспечить исполнение поручений президента России по ликвидации накопленного экологического вреда в Усолье-Сибирском, на Байкальском целлюлозно-бумажном комбинате, последствий экологической катастрофы в Норильске, а также по экологическому оздоровлению озера Байкал", - сказал он, открывая совещание по актуальным вопросам обеспечения национальной безопасности в Сибирском федеральном округе.В первую очередь речь идет о ликвидации накопленного вреда окружающей среде, уменьшению уровня загрязнения воздуха, воды и почвы, а также утилизации и переработке отходов.Правительство, напомнил Патрушев, уже приняло меры по совершенствованию нормативной правовой базы. Прежде всего это касается экономического стимулирования внедрения наилучших технологий, повышения эффективности промышленной безопасности и так далее.О текущей ситуации и перспективах на совещании доложат представитель МЧС России и руководители субъектов.

https://ria.ru/20210817/plenka-1746049943.html

https://ria.ru/20210708/roskosmos-1740408136.html

усолье-сибирское

норильск

россия

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2021

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общество, николай патрушев, усолье-сибирское, норильск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия