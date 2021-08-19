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Патрушев призвал неукоснительно выполнять поручения Путина в сфере экологии
Патрушев призвал неукоснительно выполнять поручения Путина в сфере экологии - РИА Новости, 19.08.2021
Патрушев призвал неукоснительно выполнять поручения Путина в сфере экологии
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев призвал неукоснительно исполнять поручения по ликвидации экологического ущерба в Норильске,... РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T10:59
2021-08-19T10:59
2021-08-19T10:59
общество
николай патрушев
усолье-сибирское
норильск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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ИРКУТСК, 19 авг – РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев призвал неукоснительно исполнять поручения по ликвидации экологического ущерба в Норильске, Усолье-Сибирском и других экологически неблагополучных точках."Следует неукоснительно обеспечить исполнение поручений президента России по ликвидации накопленного экологического вреда в Усолье-Сибирском, на Байкальском целлюлозно-бумажном комбинате, последствий экологической катастрофы в Норильске, а также по экологическому оздоровлению озера Байкал", - сказал он, открывая совещание по актуальным вопросам обеспечения национальной безопасности в Сибирском федеральном округе.В первую очередь речь идет о ликвидации накопленного вреда окружающей среде, уменьшению уровня загрязнения воздуха, воды и почвы, а также утилизации и переработке отходов.Правительство, напомнил Патрушев, уже приняло меры по совершенствованию нормативной правовой базы. Прежде всего это касается экономического стимулирования внедрения наилучших технологий, повышения эффективности промышленной безопасности и так далее.О текущей ситуации и перспективах на совещании доложат представитель МЧС России и руководители субъектов.
https://ria.ru/20210817/plenka-1746049943.html
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усолье-сибирское
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общество, николай патрушев, усолье-сибирское, норильск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Патрушев призвал неукоснительно выполнять поручения Путина в сфере экологии
Секретарь Совбеза Патрушев призвал неукоснительно выполнять поручения Путина в сфере экологии
ИРКУТСК, 19 авг – РИА Новости.
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев
призвал неукоснительно исполнять поручения по ликвидации экологического ущерба в Норильске, Усолье-Сибирском и других экологически неблагополучных точках.
"Следует неукоснительно обеспечить исполнение поручений президента России по ликвидации накопленного экологического вреда в Усолье-Сибирском, на Байкальском целлюлозно-бумажном комбинате, последствий экологической катастрофы в Норильске, а также по экологическому оздоровлению озера Байкал", - сказал он, открывая совещание по актуальным вопросам обеспечения национальной безопасности в Сибирском федеральном округе.
В первую очередь речь идет о ликвидации накопленного вреда окружающей среде, уменьшению уровня загрязнения воздуха, воды и почвы, а также утилизации и переработке отходов.
Правительство, напомнил Патрушев, уже приняло меры по совершенствованию нормативной правовой базы. Прежде всего это касается экономического стимулирования внедрения наилучших технологий, повышения эффективности промышленной безопасности и так далее.
О текущей ситуации и перспективах на совещании доложат представитель МЧС России и руководители субъектов.