https://ria.ru/20210819/pogoda-1746352364.html
Температура в Москве летом превысила климатическую норму, заявил синоптик
Температура в Москве летом превысила климатическую норму, заявил синоптик - РИА Новости, 19.08.2021
Температура в Москве летом превысила климатическую норму, заявил синоптик
Все летние месяцы в Москве были теплее положенного, сейчас средняя сезонная температура превышает климатическую норму на 2,6 градуса, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T13:54
2021-08-19T13:54
2021-08-19T14:33
общество
москва
центр "фобос"
евгений тишковец
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/18/1738364977_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_166b23b73404fc1aceca8c819c8acf6b.jpg
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Все летние месяцы в Москве были теплее положенного, сейчас средняя сезонная температура превышает климатическую норму на 2,6 градуса, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Текущая неделя в Москве станет последней в периоде метеорологического лета, которое стартовало с небольшим опозданием, 3 июня. Все без исключения месяцы оказались теплее положенного, а средняя сезонная температура воздуха в настоящее время на 2,6 градуса превышает климатическую норму, так что лето можно назвать вполне удавшимся", - сказал Тишковец.
https://ria.ru/20210819/osen-1746348597.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/18/1738364977_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_6fff2ffebda50d2f109ea98b297997ea.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, центр "фобос", евгений тишковец
13:54 19.08.2021 (обновлено: 14:33 19.08.2021)
Температура в Москве летом превысила климатическую норму, заявил синоптик
Синоптик "Фобос": средняя температура в Москве летом превышает на 2,6 градуса климатическую норму