https://ria.ru/20210819/pogoda-1746352364.html

Температура в Москве летом превысила климатическую норму, заявил синоптик

Температура в Москве летом превысила климатическую норму, заявил синоптик - РИА Новости, 19.08.2021

Температура в Москве летом превысила климатическую норму, заявил синоптик

Все летние месяцы в Москве были теплее положенного, сейчас средняя сезонная температура превышает климатическую норму на 2,6 градуса, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T13:54

2021-08-19T13:54

2021-08-19T14:33

общество

москва

центр "фобос"

евгений тишковец

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Все летние месяцы в Москве были теплее положенного, сейчас средняя сезонная температура превышает климатическую норму на 2,6 градуса, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Текущая неделя в Москве станет последней в периоде метеорологического лета, которое стартовало с небольшим опозданием, 3 июня. Все без исключения месяцы оказались теплее положенного, а средняя сезонная температура воздуха в настоящее время на 2,6 градуса превышает климатическую норму, так что лето можно назвать вполне удавшимся", - сказал Тишковец.

https://ria.ru/20210819/osen-1746348597.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, центр "фобос", евгений тишковец