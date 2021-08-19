https://ria.ru/20210819/planetariy-1746341448.html

Московский планетарий на месяц закроется для модернизации оборудования

Московский планетарий на месяц закроется для модернизации оборудования - РИА Новости, 19.08.2021

Московский планетарий на месяц закроется для модернизации оборудования

Московский планетарий с понедельника на месяц закроется на модернизацию, сообщили РИА Новости в пресс-службе планетария. РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T12:55

2021-08-19T12:55

2021-08-19T12:55

культура

московский планетарий

новости культуры

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Московский планетарий с понедельника на месяц закроется на модернизацию, сообщили РИА Новости в пресс-службе планетария."С 23 августа Московский планетарий закрывается и начинает реализацию масштабного проекта по модернизации оборудования Большого Звездного зала. В течение месяца специалисты будут работать над доведением проекционного оборудования планетария и его программной части до нового современного уровня", - сказали в пресс-службе.В Большом Звездном зале будет полностью обновлено программное обеспечение для изготовления, монтажа и показа полнокупольных фильмов и звездных программ. Кроме того, будет обновлена вся серверная система. В саму проекционную систему будут включены дополнительные проекторы, что увеличит общую и цветовую яркость изображения и увеличит разрешение изображения.

https://ria.ru/20210415/planetariy-1728454179.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московский планетарий, новости культуры