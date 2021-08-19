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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210819/planetariy-1746341448.html
Московский планетарий на месяц закроется для модернизации оборудования
Московский планетарий на месяц закроется для модернизации оборудования - РИА Новости, 19.08.2021
Московский планетарий на месяц закроется для модернизации оборудования
Московский планетарий с понедельника на месяц закроется на модернизацию, сообщили РИА Новости в пресс-службе планетария. РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T12:55
2021-08-19T12:55
культура
московский планетарий
новости культуры
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Московский планетарий с понедельника на месяц закроется на модернизацию, сообщили РИА Новости в пресс-службе планетария."С 23 августа Московский планетарий закрывается и начинает реализацию масштабного проекта по модернизации оборудования Большого Звездного зала. В течение месяца специалисты будут работать над доведением проекционного оборудования планетария и его программной части до нового современного уровня", - сказали в пресс-службе.В Большом Звездном зале будет полностью обновлено программное обеспечение для изготовления, монтажа и показа полнокупольных фильмов и звездных программ. Кроме того, будет обновлена вся серверная система. В саму проекционную систему будут включены дополнительные проекторы, что увеличит общую и цветовую яркость изображения и увеличит разрешение изображения.
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московский планетарий, новости культуры
12:55 19.08.2021
 
Московский планетарий на месяц закроется для модернизации оборудования

Московский планетарий на месяц закроется для модернизации оборудования

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Московского планетария
Здание Московского планетария - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Московский планетарий с понедельника на месяц закроется на модернизацию, сообщили РИА Новости в пресс-службе планетария.
"С 23 августа Московский планетарий закрывается и начинает реализацию масштабного проекта по модернизации оборудования Большого Звездного зала. В течение месяца специалисты будут работать над доведением проекционного оборудования планетария и его программной части до нового современного уровня", - сказали в пресс-службе.
В Большом Звездном зале будет полностью обновлено программное обеспечение для изготовления, монтажа и показа полнокупольных фильмов и звездных программ. Кроме того, будет обновлена вся серверная система. В саму проекционную систему будут включены дополнительные проекторы, что увеличит общую и цветовую яркость изображения и увеличит разрешение изображения.
Стенда РИА Новости В Московском Планетарии - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
15 апреля, 17:45
РИА Новости и Московский планетарий открыли "Неделю космонавтики"
 
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