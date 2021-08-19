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В Челябинске охранник ТЦ ударил девушку кулаком в лицо
В Челябинске охранник ТЦ ударил девушку кулаком в лицо - РИА Новости, 19.08.2021
В Челябинске охранник ТЦ ударил девушку кулаком в лицо
В Челябинске полиция начала проверку после того, как в интернете появилось видео, на котором охранник одного из торгово-развлекательных комплексов бьет кулаком... РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T13:01
2021-08-19T13:01
2021-08-19T17:17
происшествия
челябинск
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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ЧЕЛЯБИНСК, 19 авг — РИА Новости. В Челябинске полиция начала проверку после того, как в интернете появилось видео, на котором охранник одного из торгово-развлекательных комплексов бьет кулаком в лицо девушку, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МВД.Инцидент произошел в ТРК "Космос". На кадрах, опубликованных в местном Telegram-канале, можно видеть, как охранник внезапно наносит резкий удар девушке, сидящей за столом в зоне фуд-корта.В полиции отметили, что обращений по этому факту не получали. Сейчас проводится проверка, в ходе которой сотрудники выяснят все обстоятельства случившегося.
челябинск
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, челябинск, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
13:01 19.08.2021 (обновлено: 17:17 19.08.2021)
В Челябинске охранник ТЦ ударил девушку кулаком в лицо
Полиция в Челябинске начала проверку после видео, где охранник ТЦ бьет девушку кулаком в лицо