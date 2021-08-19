https://ria.ru/20210819/okhrannik-1746342109.html

В Челябинске охранник ТЦ ударил девушку кулаком в лицо

В Челябинске охранник ТЦ ударил девушку кулаком в лицо - РИА Новости, 19.08.2021

В Челябинске охранник ТЦ ударил девушку кулаком в лицо

В Челябинске полиция начала проверку после того, как в интернете появилось видео, на котором охранник одного из торгово-развлекательных комплексов бьет кулаком... РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T13:01

2021-08-19T13:01

2021-08-19T17:17

происшествия

челябинск

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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ЧЕЛЯБИНСК, 19 авг — РИА Новости. В Челябинске полиция начала проверку после того, как в интернете появилось видео, на котором охранник одного из торгово-развлекательных комплексов бьет кулаком в лицо девушку, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МВД.Инцидент произошел в ТРК "Космос". На кадрах, опубликованных в местном Telegram-канале, можно видеть, как охранник внезапно наносит резкий удар девушке, сидящей за столом в зоне фуд-корта.В полиции отметили, что обращений по этому факту не получали. Сейчас проводится проверка, в ходе которой сотрудники выяснят все обстоятельства случившегося.

челябинск

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, челябинск, министерство внутренних дел рф (мвд россии)