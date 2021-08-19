https://ria.ru/20210819/moskva-1746347558.html

Более 500 праздничных плакатов украсят Москву ко Дню флага

Более 500 праздничных плакатов украсят Москву ко Дню флага - РИА Новости, 19.08.2021

Более 500 праздничных плакатов украсят Москву ко Дню флага

Праздничные плакаты с триколором и флаги украсят столицу ко Дню флага РФ, который отмечается 22 августа, также на некоторых фасадах зданий будут транслировать... РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T13:28

2021-08-19T13:28

2021-08-19T13:28

москва сегодня: мегаполис для жизни

общество

москва

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петр бирюков

новый арбат

городское хозяйство москвы

россия

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Праздничные плакаты с триколором и флаги украсят столицу ко Дню флага РФ, который отмечается 22 августа, также на некоторых фасадах зданий будут транслировать праздничные видеоролики и включат подсветку в цветах флага, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Заместитель мэра рассказал, что на шести столичных мостах – Большом Москворецком, Большом Устьинском, Большом Каменном, Новоарбатском, Крымском и Бородинском – будут установлены бело-сине-красные флаговые композиции.С 18 по 22 августа на цифровых билбордах, медиафасадах домов 8 и 28 по улице Новый Арбат и Центральном телеграфе будут транслировать тематические видеоролики.Глава Комплекса городского хозяйства отметил, что для создания праздничной атмосферы на фасадах нескольких домов на Новом Арбате и Тверской улице вечером в воскресенье включат архитектурно-художественную подсветку в цветах российского флага.

https://ria.ru/20200822/flag-1576025082.html

москва

новый арбат

россия

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общество, москва, центральный телеграф, петр бирюков, новый арбат, городское хозяйство москвы, россия