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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
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Более 500 праздничных плакатов украсят Москву ко Дню флага
Более 500 праздничных плакатов украсят Москву ко Дню флага - РИА Новости, 19.08.2021
Более 500 праздничных плакатов украсят Москву ко Дню флага
Праздничные плакаты с триколором и флаги украсят столицу ко Дню флага РФ, который отмечается 22 августа, также на некоторых фасадах зданий будут транслировать... РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T13:28
2021-08-19T13:28
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
москва
центральный телеграф
петр бирюков
новый арбат
городское хозяйство москвы
россия
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Праздничные плакаты с триколором и флаги украсят столицу ко Дню флага РФ, который отмечается 22 августа, также на некоторых фасадах зданий будут транслировать праздничные видеоролики и включат подсветку в цветах флага, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Заместитель мэра рассказал, что на шести столичных мостах – Большом Москворецком, Большом Устьинском, Большом Каменном, Новоарбатском, Крымском и Бородинском – будут установлены бело-сине-красные флаговые композиции.С 18 по 22 августа на цифровых билбордах, медиафасадах домов 8 и 28 по улице Новый Арбат и Центральном телеграфе будут транслировать тематические видеоролики.Глава Комплекса городского хозяйства отметил, что для создания праздничной атмосферы на фасадах нескольких домов на Новом Арбате и Тверской улице вечером в воскресенье включат архитектурно-художественную подсветку в цветах российского флага.
https://ria.ru/20200822/flag-1576025082.html
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общество, москва, центральный телеграф, петр бирюков, новый арбат, городское хозяйство москвы, россия
13:28 19.08.2021
 
Более 500 праздничных плакатов украсят Москву ко Дню флага

Заммэра Москвы Бирюков: более 500 праздничных плакатов украсят столицу ко Дню флага

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкУчастники автопробега в честь Дня государственного флага России в Краснодаре
Участники автопробега в честь Дня государственного флага России в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Праздничные плакаты с триколором и флаги украсят столицу ко Дню флага РФ, который отмечается 22 августа, также на некоторых фасадах зданий будут транслировать праздничные видеоролики и включат подсветку в цветах флага, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Традиционно в честь Дня флага РФ мы украшаем город в цветах российского триколора. В этом году более 500 праздничных плакатов будут размещены на билбордах вдоль основных магистралей, остановочных павильонах и афишных стендах. На фасаде здания Государственной Думы РФ появится декоративное панно с флагами и памятной датой", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра рассказал, что на шести столичных мостах – Большом Москворецком, Большом Устьинском, Большом Каменном, Новоарбатском, Крымском и Бородинском – будут установлены бело-сине-красные флаговые композиции.
С 18 по 22 августа на цифровых билбордах, медиафасадах домов 8 и 28 по улице Новый Арбат и Центральном телеграфе будут транслировать тематические видеоролики.
Глава Комплекса городского хозяйства отметил, что для создания праздничной атмосферы на фасадах нескольких домов на Новом Арбате и Тверской улице вечером в воскресенье включат архитектурно-художественную подсветку в цветах российского флага.
Участники флешмоба в честь Дня государственного флага России на проспекте Сахарова в Москве - РИА Новости, 1920, 22.08.2020
22 августа 2020, 02:37
День Государственного флага Российской Федерации
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоМоскваЦентральный телеграфПетр БирюковНовый АрбатГородское хозяйство МосквыРоссия
 
 
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