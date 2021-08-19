Более 500 праздничных плакатов украсят Москву ко Дню флага
Заммэра Москвы Бирюков: более 500 праздничных плакатов украсят столицу ко Дню флага
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкУчастники автопробега в честь Дня государственного флага России в Краснодаре
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Праздничные плакаты с триколором и флаги украсят столицу ко Дню флага РФ, который отмечается 22 августа, также на некоторых фасадах зданий будут транслировать праздничные видеоролики и включат подсветку в цветах флага, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Традиционно в честь Дня флага РФ мы украшаем город в цветах российского триколора. В этом году более 500 праздничных плакатов будут размещены на билбордах вдоль основных магистралей, остановочных павильонах и афишных стендах. На фасаде здания Государственной Думы РФ появится декоративное панно с флагами и памятной датой", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра рассказал, что на шести столичных мостах – Большом Москворецком, Большом Устьинском, Большом Каменном, Новоарбатском, Крымском и Бородинском – будут установлены бело-сине-красные флаговые композиции.
С 18 по 22 августа на цифровых билбордах, медиафасадах домов 8 и 28 по улице Новый Арбат и Центральном телеграфе будут транслировать тематические видеоролики.
Глава Комплекса городского хозяйства отметил, что для создания праздничной атмосферы на фасадах нескольких домов на Новом Арбате и Тверской улице вечером в воскресенье включат архитектурно-художественную подсветку в цветах российского флага.
22 августа 2020, 02:37День Государственного флага Российской Федерации