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Мишустин прибыл в Киргизию
Мишустин прибыл в Киргизию - РИА Новости, 19.08.2021
Мишустин прибыл в Киргизию
Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в Киргизию, где он примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета. РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T12:55
2021-08-19T12:55
в мире
армения
киргизия
узбекистан
михаил мишустин
евразийский экономический союз
россия
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ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 19 авг - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в Киргизию, где он примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета.Ожидается, что главы правительств Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России обсудят актуальные задачи углубления интеграции в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Особое внимание планируется уделить вопросам функционирования внутреннего рынка, формирования общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов, транспортной тематике, перспективам создания института страховой поддержки для взаимной и внешней торговли государств-членов союза.На заседании также будут рассматриваться задачи государств-членов ЕАЭС в контексте глобальной климатической повестки.По итогам планируется подписание решений Евразийского межправительственного совета, предусматривающих дальнейшее развитие евразийской экономической интеграции. Ожидается принятие решения о формировании рабочих групп по вопросам цифровой трансформации в ЕАЭС, а также по гармонизации регулирования выбросов парниковых газов и экологических платежей для стимулирования природоохранной деятельности и повышения конкурентоспособности государств –членов ЕАЭС.В заседании примут участие в качестве государств-наблюдателей при Евразийском экономическом союзе представители Кубы и Узбекистана.Предстоящее заседание межправительственного совета станет двадцать восьмым с начала работы Евразийского экономического союза 1 января 2015 года и третьим в текущем году. Предыдущие заседания состоялись 5 февраля этого года в Алма-Ате (Казахстан) и 29-30 апреля в Казани.
https://ria.ru/20210623/lavrov-1738277007.html
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в мире, армения, киргизия, узбекистан, михаил мишустин, евразийский экономический союз, россия
12:55 19.08.2021
 
Мишустин прибыл в Киргизию

Премьер-министр Мишустин прибыл в Киргизию, где пройдет заседание Евразийского межправсовета

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин во время российско-казахстанских переговоров в МФЦА в Нур-Султане
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время российско-казахстанских переговоров в МФЦА в Нур-Султане - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
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ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 19 авг - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в Киргизию, где он примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета.
Ожидается, что главы правительств Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России обсудят актуальные задачи углубления интеграции в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Особое внимание планируется уделить вопросам функционирования внутреннего рынка, формирования общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов, транспортной тематике, перспективам создания института страховой поддержки для взаимной и внешней торговли государств-членов союза.
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На заседании также будут рассматриваться задачи государств-членов ЕАЭС в контексте глобальной климатической повестки.
По итогам планируется подписание решений Евразийского межправительственного совета, предусматривающих дальнейшее развитие евразийской экономической интеграции. Ожидается принятие решения о формировании рабочих групп по вопросам цифровой трансформации в ЕАЭС, а также по гармонизации регулирования выбросов парниковых газов и экологических платежей для стимулирования природоохранной деятельности и повышения конкурентоспособности государств –членов ЕАЭС.
В заседании примут участие в качестве государств-наблюдателей при Евразийском экономическом союзе представители Кубы и Узбекистана.
Предстоящее заседание межправительственного совета станет двадцать восьмым с начала работы Евразийского экономического союза 1 января 2015 года и третьим в текущем году. Предыдущие заседания состоялись 5 февраля этого года в Алма-Ате (Казахстан) и 29-30 апреля в Казани.
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В миреАрменияКиргизияУзбекистанМихаил МишустинЕвразийский экономический союзРоссия
 
 
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