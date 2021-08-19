https://ria.ru/20210819/mishustin-1746341101.html

Мишустин прибыл в Киргизию

Мишустин прибыл в Киргизию - РИА Новости, 19.08.2021

Мишустин прибыл в Киргизию

Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в Киргизию, где он примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета. РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T12:55

2021-08-19T12:55

2021-08-19T12:55

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киргизия

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михаил мишустин

евразийский экономический союз

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ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 19 авг - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в Киргизию, где он примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета.Ожидается, что главы правительств Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России обсудят актуальные задачи углубления интеграции в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Особое внимание планируется уделить вопросам функционирования внутреннего рынка, формирования общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов, транспортной тематике, перспективам создания института страховой поддержки для взаимной и внешней торговли государств-членов союза.На заседании также будут рассматриваться задачи государств-членов ЕАЭС в контексте глобальной климатической повестки.По итогам планируется подписание решений Евразийского межправительственного совета, предусматривающих дальнейшее развитие евразийской экономической интеграции. Ожидается принятие решения о формировании рабочих групп по вопросам цифровой трансформации в ЕАЭС, а также по гармонизации регулирования выбросов парниковых газов и экологических платежей для стимулирования природоохранной деятельности и повышения конкурентоспособности государств –членов ЕАЭС.В заседании примут участие в качестве государств-наблюдателей при Евразийском экономическом союзе представители Кубы и Узбекистана.Предстоящее заседание межправительственного совета станет двадцать восьмым с начала работы Евразийского экономического союза 1 января 2015 года и третьим в текущем году. Предыдущие заседания состоялись 5 февраля этого года в Алма-Ате (Казахстан) и 29-30 апреля в Казани.

https://ria.ru/20210623/lavrov-1738277007.html

https://ria.ru/20210819/eaes-1746067646.html

армения

киргизия

узбекистан

россия

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в мире, армения, киргизия, узбекистан, михаил мишустин, евразийский экономический союз, россия