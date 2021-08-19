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"Это катастрофа". The Telegraph назвал признаки краха американской империи
"Это катастрофа". The Telegraph назвал признаки краха американской империи - РИА Новости, 19.08.2021
"Это катастрофа". The Telegraph назвал признаки краха американской империи
Уход американских военных из Афганистана и "душераздирающая гуманитарная катастрофа", которая разразилась сразу после, свидетельствуют о крахе американской... РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T20:02
2021-08-19T20:46
в мире
сша
китай
евросоюз
ближний восток
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Уход американских военных из Афганистана и "душераздирающая гуманитарная катастрофа", которая разразилась сразу после, свидетельствуют о крахе американской империи. Об этом написала британская газета The Daily Telegraph.Случившееся в Афганистане демонстрирует, что Белый дом не понимает ситуацию в мире и не в силах управлять собственной страной, не говоря уже о других регионах, отмечается в материале.По мнению автора The Daily Telegraph, на крах американской империи указывают несколько признаков.Среди внешних проблем американского истеблишмента журналист назвал провальные результаты западных интервенций в страны Востока и Азии. Попытки США "перестроить" Ближний Восток в статье охарактеризованы как долгосрочные, вялые и в конечном счете катастрофически контрпродуктивные.Также в публикации Вашингтон уличили в неверно выбранных стратегиях, которые привели к "разрушению Евросоюза, вызванного миграционным кризисом", и к усилению Китая настолько, что "его больше невозможно сдерживать".Внутренние признаки "падения" империи США заключаются, по версии The Daily Telegraph, в отсутствии согласия среди политических элит."Конституция дала сбой, а пристрастие Америки к геронтократам второго звена, таким как Байден, не сулит ничего хорошего", — добавил автор.В статье дается мрачный прогноз на будущее, в котором мир столкнется с массовой миграцией населения, валютными войнами и борьбой за природные ресурсы.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20210712/ekonomika-1740598978.html
https://ria.ru/20210802/kitay-1743914603.html
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в мире, сша, китай, евросоюз, ближний восток
20:02 19.08.2021 (обновлено: 20:46 19.08.2021)
 
"Это катастрофа". The Telegraph назвал признаки краха американской империи

The Telegraph: вывод войск из Афганистана стал еще одним признаком краха США

© AP Photo / U.S. Marine Corps/Sgt. Isaiah CampbellАмериканские военные в международном аэропорту Хамида Карзая в Кабуле
Американские военные в международном аэропорту Хамида Карзая в Кабуле - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
© AP Photo / U.S. Marine Corps/Sgt. Isaiah Campbell
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Уход американских военных из Афганистана и "душераздирающая гуманитарная катастрофа", которая разразилась сразу после, свидетельствуют о крахе американской империи. Об этом написала британская газета The Daily Telegraph.
Случившееся в Афганистане демонстрирует, что Белый дом не понимает ситуацию в мире и не в силах управлять собственной страной, не говоря уже о других регионах, отмечается в материале.
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По мнению автора The Daily Telegraph, на крах американской империи указывают несколько признаков.
Среди внешних проблем американского истеблишмента журналист назвал провальные результаты западных интервенций в страны Востока и Азии. Попытки США "перестроить" Ближний Восток в статье охарактеризованы как долгосрочные, вялые и в конечном счете катастрофически контрпродуктивные.
"На Ближнем Востоке все страны и территории, к которым прикасалась Америка, сейчас пребывают в состоянии хаоса", — объяснил он.
Также в публикации Вашингтон уличили в неверно выбранных стратегиях, которые привели к "разрушению Евросоюза, вызванного миграционным кризисом", и к усилению Китая настолько, что "его больше невозможно сдерживать".
Внутренние признаки "падения" империи США заключаются, по версии The Daily Telegraph, в отсутствии согласия среди политических элит.
"Конституция дала сбой, а пристрастие Америки к геронтократам второго звена, таким как Байден, не сулит ничего хорошего", — добавил автор.
В статье дается мрачный прогноз на будущее, в котором мир столкнется с массовой миграцией населения, валютными войнами и борьбой за природные ресурсы.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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