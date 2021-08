"Это катастрофа". The Telegraph назвал признаки краха американской империи

https://ria.ru/20210819/krakh-1746452143.html

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Уход американских военных из Афганистана и "душераздирающая гуманитарная катастрофа", которая разразилась сразу после, свидетельствуют о крахе американской империи. Об этом написала британская газета The Daily Telegraph.Случившееся в Афганистане демонстрирует, что Белый дом не понимает ситуацию в мире и не в силах управлять собственной страной, не говоря уже о других регионах, отмечается в материале.По мнению автора The Daily Telegraph, на крах американской империи указывают несколько признаков.Среди внешних проблем американского истеблишмента журналист назвал провальные результаты западных интервенций в страны Востока и Азии. Попытки США "перестроить" Ближний Восток в статье охарактеризованы как долгосрочные, вялые и в конечном счете катастрофически контрпродуктивные.Также в публикации Вашингтон уличили в неверно выбранных стратегиях, которые привели к "разрушению Евросоюза, вызванного миграционным кризисом", и к усилению Китая настолько, что "его больше невозможно сдерживать".Внутренние признаки "падения" империи США заключаются, по версии The Daily Telegraph, в отсутствии согласия среди политических элит."Конституция дала сбой, а пристрастие Америки к геронтократам второго звена, таким как Байден, не сулит ничего хорошего", — добавил автор.В статье дается мрачный прогноз на будущее, в котором мир столкнется с массовой миграцией населения, валютными войнами и борьбой за природные ресурсы.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

