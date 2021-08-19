20:02 19.08.2021 (обновлено: 20:46 19.08.2021)
"Это катастрофа". The Telegraph назвал признаки краха американской империи
The Telegraph: вывод войск из Афганистана стал еще одним признаком краха США
© AP Photo / U.S. Marine Corps/Sgt. Isaiah CampbellАмериканские военные в международном аэропорту Хамида Карзая в Кабуле
© AP Photo / U.S. Marine Corps/Sgt. Isaiah Campbell
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Уход американских военных из Афганистана и "душераздирающая гуманитарная катастрофа", которая разразилась сразу после, свидетельствуют о крахе американской империи. Об этом написала британская газета The Daily Telegraph.
Случившееся в Афганистане демонстрирует, что Белый дом не понимает ситуацию в мире и не в силах управлять собственной страной, не говоря уже о других регионах, отмечается в материале.
По мнению автора The Daily Telegraph, на крах американской империи указывают несколько признаков.
Среди внешних проблем американского истеблишмента журналист назвал провальные результаты западных интервенций в страны Востока и Азии. Попытки США "перестроить" Ближний Восток в статье охарактеризованы как долгосрочные, вялые и в конечном счете катастрофически контрпродуктивные.
"На Ближнем Востоке все страны и территории, к которым прикасалась Америка, сейчас пребывают в состоянии хаоса", — объяснил он.
Внутренние признаки "падения" империи США заключаются, по версии The Daily Telegraph, в отсутствии согласия среди политических элит.
"Конституция дала сбой, а пристрастие Америки к геронтократам второго звена, таким как Байден, не сулит ничего хорошего", — добавил автор.
В статье дается мрачный прогноз на будущее, в котором мир столкнется с массовой миграцией населения, валютными войнами и борьбой за природные ресурсы.
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