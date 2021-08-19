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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210819/koronavirus-1746299570.html
Инфекционист объяснил, почему вакцины от COVID-19 есть, а лекарства нет
Инфекционист объяснил, почему вакцины от COVID-19 есть, а лекарства нет - РИА Новости, 19.08.2021
Инфекционист объяснил, почему вакцины от COVID-19 есть, а лекарства нет
Фарминдустрия не сразу переключилась на разработку препарата для лечения коронавируса, так как все предполагали, что COVID-19 — сезонная инфекция, заявил РИА... РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T06:34
2021-08-19T09:01
распространение коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
александр горелов
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Фарминдустрия не сразу переключилась на разработку препарата для лечения коронавируса, так как все предполагали, что COVID-19 — сезонная инфекция, заявил РИА Новости заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.Горелов отметил, что разработка препаратов занимает более длительное время и требует огромных средств. Есть примеры и других инфекций, против которых есть вакцины, но нет лекарства, — корь и бешенство.Любое заболевание лучше профилактировать, чем лечить, подчеркнул инфекционист.Сейчас в России можно сделать прививку одной из четырех вакцин — "Спутник V" (разработана НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи), "ЭпиВакКорона" (ГНЦ вирусологии и биотехнологии "Вектор"), "КовиВак" (ФНЦ исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН), а также "Спутник Лайт", которая рекомендована для повторной иммунизации.Еще один препарат Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток (Федеральное медико-биологическое агентство) вышел на I и II фазы клинических испытаний.
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, александр горелов
06:34 19.08.2021 (обновлено: 09:01 19.08.2021)
 
Инфекционист объяснил, почему вакцины от COVID-19 есть, а лекарства нет

Инфекционист Роспотребнадзора Горелов: разработка лекарства от COVID-19 занимает длительное время

© Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник наполняет шприц
Медицинский сотрудник наполняет шприц
© Пресс-служба мэра и правительства Москвы
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Фарминдустрия не сразу переключилась на разработку препарата для лечения коронавируса, так как все предполагали, что COVID-19 — сезонная инфекция, заявил РИА Новости заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

"Работы в этом направлении ведутся, но, помимо создания самого вещества, нужно подобрать концентрацию, дозу, поэтому путь более продолжительный, чем при создании вакцин. Исследования будут продолжаться и дальше, но если вирус станет сезонным, то они прекратятся", сказал он, отвечая на вопрос, почему вакцины против COVID-19 созданы, а эффективного лекарства пока нет.

Горелов отметил, что разработка препаратов занимает более длительное время и требует огромных средств. Есть примеры и других инфекций, против которых есть вакцины, но нет лекарства, — корь и бешенство.
Любое заболевание лучше профилактировать, чем лечить, подчеркнул инфекционист.
Сейчас в России можно сделать прививку одной из четырех вакцин — "Спутник V" (разработана НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи), "ЭпиВакКорона" (ГНЦ вирусологии и биотехнологии "Вектор"), "КовиВак" (ФНЦ исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН), а также "Спутник Лайт", которая рекомендована для повторной иммунизации.
Еще один препарат Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток (Федеральное медико-биологическое агентство) вышел на I и II фазы клинических испытаний.
 
Распространение коронавирусаОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)РоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииАлександр Горелов
 
 
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