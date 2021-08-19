https://ria.ru/20210819/koronavirus-1746299570.html

Инфекционист объяснил, почему вакцины от COVID-19 есть, а лекарства нет

Инфекционист объяснил, почему вакцины от COVID-19 есть, а лекарства нет - РИА Новости, 19.08.2021

Инфекционист объяснил, почему вакцины от COVID-19 есть, а лекарства нет

Фарминдустрия не сразу переключилась на разработку препарата для лечения коронавируса, так как все предполагали, что COVID-19 — сезонная инфекция, заявил РИА... РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T06:34

2021-08-19T06:34

2021-08-19T09:01

распространение коронавируса

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

александр горелов

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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Фарминдустрия не сразу переключилась на разработку препарата для лечения коронавируса, так как все предполагали, что COVID-19 — сезонная инфекция, заявил РИА Новости заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.Горелов отметил, что разработка препаратов занимает более длительное время и требует огромных средств. Есть примеры и других инфекций, против которых есть вакцины, но нет лекарства, — корь и бешенство.Любое заболевание лучше профилактировать, чем лечить, подчеркнул инфекционист.Сейчас в России можно сделать прививку одной из четырех вакцин — "Спутник V" (разработана НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи), "ЭпиВакКорона" (ГНЦ вирусологии и биотехнологии "Вектор"), "КовиВак" (ФНЦ исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН), а также "Спутник Лайт", которая рекомендована для повторной иммунизации.Еще один препарат Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток (Федеральное медико-биологическое агентство) вышел на I и II фазы клинических испытаний.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, александр горелов