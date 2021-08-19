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Президентский фонд культурных инициатив оценит почти 12 тысяч проектов
Президентский фонд культурных инициатив оценит почти 12 тысяч проектов - РИА Новости, 19.08.2021
Президентский фонд культурных инициатив оценит почти 12 тысяч проектов
Президентский фонд культурных инициатив (ПФКИ), созданный в этом году для поддержки проектов в области культуры, искусства и творчества, подвел итоги первого... РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T20:18
2021-08-19T20:18
общество
россия
президентский фонд культурных инициатив
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МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Президентский фонд культурных инициатив (ПФКИ), созданный в этом году для поддержки проектов в области культуры, искусства и творчества, подвел итоги первого отбора и утвердил перечень заявок, допущенных до независимой экспертизы. Об этом сообщили в пресс-службе ПФКИ.Прошедшее 19 августа заседание стало второй встречей экспертного совета фонда с момента его создания. В совет вошли представители творческого, креативного и образовательного сообществ, а также деятели культуры."Фонд культурных инициатив завершил валидацию заявок, поступивших на первый грантовый конкурс. Сегодня экспертный совет утвердил перечень проектов, допущенных к следующему этапу – независимой оценке проектов. Авторам, допустившим ошибки при заполнении заявок, но подавшим их заблаговременно, была дана возможность дополнить пакеты документов до момента завершения заявочной кампании. Итог – на экспертизу направлено 11 846 проектов. Список проектов-победителей узнаем осенью", – заявил генеральный директор фонда Роман Карманов.Как отметил председатель экспертного совета, продюсер Игорь Матвиенко, в связи с большим интересом к конкурсу и продлением заявочной кампании эксперты будут работать в сжатые сроки. Чтобы фактор времени не сказался на качестве оценки проектов, было увеличено число экспертов."Изначально планировалось привлечь порядка 250 человек, сейчас их 626. Каждый проект будет рассматриваться двумя экспертами независимо друг от друга, в случае же, если их мнение будет полярным, проект будет направлен третьему эксперту. Оценка творческих инициатив будет максимально честной, прозрачной и объективной", – сказал он.По словам члена экспертного совета ПФКИ, директора Музея Победы и члена ОП РФ Александра Школьника, в перечень отобранных заявок вошло большое число проектов из разных субъектов РФ, и в случае победы они смогут привнести новое в культурную жизнь регионов, сделать ее более динамичной, насыщенной и интересной."Считаю очень правильным, что в итоговый список проектов-победителей войдут авторы из большинства субъектов нашей страны. Это значит, что результаты конкурса – новые постановки, арт-пространства, музыкальные проекты, креативные музейные практики и современные модели библиотек, конкурсы и фестивали – увидят во многих городах России", – подчеркнул эксперт.
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общество, россия, президентский фонд культурных инициатив
20:18 19.08.2021
 

Президентский фонд культурных инициатив оценит почти 12 тысяч проектов

CC0 / / Девушка за компьютером
Девушка за компьютером - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
CC0 / /
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МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Президентский фонд культурных инициатив (ПФКИ), созданный в этом году для поддержки проектов в области культуры, искусства и творчества, подвел итоги первого отбора и утвердил перечень заявок, допущенных до независимой экспертизы. Об этом сообщили в пресс-службе ПФКИ.
Прошедшее 19 августа заседание стало второй встречей экспертного совета фонда с момента его создания. В совет вошли представители творческого, креативного и образовательного сообществ, а также деятели культуры.
"Фонд культурных инициатив завершил валидацию заявок, поступивших на первый грантовый конкурс. Сегодня экспертный совет утвердил перечень проектов, допущенных к следующему этапу – независимой оценке проектов. Авторам, допустившим ошибки при заполнении заявок, но подавшим их заблаговременно, была дана возможность дополнить пакеты документов до момента завершения заявочной кампании. Итог – на экспертизу направлено 11 846 проектов. Список проектов-победителей узнаем осенью", – заявил генеральный директор фонда Роман Карманов.
Гендиректор фонда культурных инициатив Роман Карманов - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
9 августа, 01:18
Фонд культурных инициатив подытожит заявочную кампанию грантового конкурса
Как отметил председатель экспертного совета, продюсер Игорь Матвиенко, в связи с большим интересом к конкурсу и продлением заявочной кампании эксперты будут работать в сжатые сроки. Чтобы фактор времени не сказался на качестве оценки проектов, было увеличено число экспертов.
"Изначально планировалось привлечь порядка 250 человек, сейчас их 626. Каждый проект будет рассматриваться двумя экспертами независимо друг от друга, в случае же, если их мнение будет полярным, проект будет направлен третьему эксперту. Оценка творческих инициатив будет максимально честной, прозрачной и объективной", – сказал он.
По словам члена экспертного совета ПФКИ, директора Музея Победы и члена ОП РФ Александра Школьника, в перечень отобранных заявок вошло большое число проектов из разных субъектов РФ, и в случае победы они смогут привнести новое в культурную жизнь регионов, сделать ее более динамичной, насыщенной и интересной.
"Считаю очень правильным, что в итоговый список проектов-победителей войдут авторы из большинства субъектов нашей страны. Это значит, что результаты конкурса – новые постановки, арт-пространства, музыкальные проекты, креативные музейные практики и современные модели библиотек, конкурсы и фестивали – увидят во многих городах России", – подчеркнул эксперт.
 
ОбществоРоссияПрезидентский фонд культурных инициатив
 
 
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