https://ria.ru/20210819/komissiya-1746381872.html

Мишустин утвердил состав комиссии по цифровой трансформации соцсферы

Мишустин утвердил состав комиссии по цифровой трансформации соцсферы - РИА Новости, 19.08.2021

Мишустин утвердил состав комиссии по цифровой трансформации соцсферы

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил состав межведомственной комиссии по реализации Концепции цифровой и функциональной трансформации социальной сферы,... РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T16:40

2021-08-19T16:40

2021-08-19T16:40

политика

михаил мишустин

максут шадаев

антон котяков

россия

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил состав межведомственной комиссии по реализации Концепции цифровой и функциональной трансформации социальной сферы, относящейся к деятельности министерства труда и социальной защиты РФ, на период до 2025 года, соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации."Утвердить прилагаемый состав межведомственной комиссии по реализации Концепции цифровой и функциональной трансформации социальной сферы, относящейся к деятельности министерства труда и социальной защиты РФ, на период до 2025 года", - говорится в документе.Председателем комиссии назначена вице-премьер РФ Татьяна Голикова, а ее заместителями стали глава Минтруда Антон Котяков и глава Минцифры Максут Шадаев.

https://ria.ru/20210817/manifest-1746071009.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, михаил мишустин, максут шадаев, антон котяков, россия