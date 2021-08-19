https://ria.ru/20210819/komissiya-1746381872.html
Мишустин утвердил состав комиссии по цифровой трансформации соцсферы
Мишустин утвердил состав комиссии по цифровой трансформации соцсферы - РИА Новости, 19.08.2021
Мишустин утвердил состав комиссии по цифровой трансформации соцсферы
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил состав межведомственной комиссии по реализации Концепции цифровой и функциональной трансформации социальной сферы,... РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T16:40
2021-08-19T16:40
2021-08-19T16:40
политика
михаил мишустин
максут шадаев
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россия
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил состав межведомственной комиссии по реализации Концепции цифровой и функциональной трансформации социальной сферы, относящейся к деятельности министерства труда и социальной защиты РФ, на период до 2025 года, соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации."Утвердить прилагаемый состав межведомственной комиссии по реализации Концепции цифровой и функциональной трансформации социальной сферы, относящейся к деятельности министерства труда и социальной защиты РФ, на период до 2025 года", - говорится в документе.Председателем комиссии назначена вице-премьер РФ Татьяна Голикова, а ее заместителями стали глава Минтруда Антон Котяков и глава Минцифры Максут Шадаев.
https://ria.ru/20210817/manifest-1746071009.html
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политика, михаил мишустин, максут шадаев, антон котяков, россия
Мишустин утвердил состав комиссии по цифровой трансформации соцсферы
Премьер Мишустин утвердил состав комиссии по цифровой трансформации соцсферы