https://ria.ru/20210819/kino-1746364830.html
"Разжимая кулаки" Киры Коваленко покажут на фестивале в Сан-Себастьяне
"Разжимая кулаки" Киры Коваленко покажут на фестивале в Сан-Себастьяне - РИА Новости, 19.08.2021
"Разжимая кулаки" Киры Коваленко покажут на фестивале в Сан-Себастьяне
Фильм "Разжимая кулаки" режиссера Киры Коваленко и продюсера Александра Роднянского покажут на 69-м кинофестивале в испанском городе Сан-Себастьян, сообщила... РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T15:26
2021-08-19T15:26
2021-08-19T15:33
культура
александр роднянский
новости культуры
кино и сериалы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/06/1740087069_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_36363fe7dd8f0bc1607f177c44ecdf78.jpg
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Фильм "Разжимая кулаки" режиссера Киры Коваленко и продюсера Александра Роднянского покажут на 69-м кинофестивале в испанском городе Сан-Себастьян, сообщила пресс-служба проекта.Премьера фильма "Разжимая кулаки" состоялась на 74-м Каннском международном кинофестивале. В конкурсной программе "Особый взгляд" российская картина впервые стала обладателем Гран-при."Приглашение в самые престижные программы крупнейших международных кинофестивалей является безусловным признанием качества картины. Отборщики Сан-Себастьяна всегда выбирают именно те фильмы, которые не только сделаны талантливо, но и способны пересечь свои языковые границы и найти отклик в сердцах международных зрителей. Показ фильма в Сан-Себастьяне, безусловно, поможет его дальнейшей прокатной в Европе и Латинской Америке", - цитирует пресс-служба продюсера фильма Александра Роднянского.Действие картины происходит в городке Мизур, куда отец перевез свою семью после трагических событий. У него двое сыновей и дочь, которых он воспитывает в строгости. Отец "душит" своей любовью дочь, не отпуская ее от себя. Она вынашивает планы побега, но разжать отцовские "объятия" оказывается непросто.Кира Коваленко родилась в Нальчике. В 2015-м закончила режиссерскую мастерскую Александра Сокурова в Кабардино-Балкарском государственном университете имени Бербекова. Фильм "Разжимая кулаки" стал ее второй режиссерской работой. Дебютную картину Коваленко "Софичка" (по одноименной повести Фазиля Искандера) представили на международном кинофестивале в Таллине в 2016 году.69-й международный кинофестиваль в Сан-Себастьяне пройдет с 17 по 25 сентября в Стране Басков. В российский прокат картина выйдет 25 сентября.
https://ria.ru/20210813/yankovskiy-1745709822.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/06/1740087069_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_8cd15cd6deebc0c49647b77a8a0f8383.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр роднянский, новости культуры, кино и сериалы
15:26 19.08.2021 (обновлено: 15:33 19.08.2021)
"Разжимая кулаки" Киры Коваленко покажут на фестивале в Сан-Себастьяне
Фильм Киры Коваленко "Разжимая кулаки" покажут на фестивале в Сан-Себастьяне
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Фильм "Разжимая кулаки" режиссера Киры Коваленко и продюсера Александра Роднянского покажут на 69-м кинофестивале в испанском городе Сан-Себастьян, сообщила пресс-служба проекта.
"Картина включена в конкурсную программу Zabaltegi-Tabakalera – в нее селекционеры фестиваля отбирают самые заметные и яркие фильмы года, еще не вышедшие в прокат в Испании и уже получившие высокие отзывы кинокритиков и награды на других кинофестивалях", - говорится в сообщении.
Премьера фильма "Разжимая кулаки" состоялась на 74-м Каннском международном кинофестивале. В конкурсной программе "Особый взгляд" российская картина впервые стала обладателем Гран-при.
"Приглашение в самые престижные программы крупнейших международных кинофестивалей является безусловным признанием качества картины. Отборщики Сан-Себастьяна всегда выбирают именно те фильмы, которые не только сделаны талантливо, но и способны пересечь свои языковые границы и найти отклик в сердцах международных зрителей. Показ фильма в Сан-Себастьяне, безусловно, поможет его дальнейшей прокатной в Европе и Латинской Америке", - цитирует пресс-служба продюсера фильма Александра Роднянского.
Действие картины происходит в городке Мизур, куда отец перевез свою семью после трагических событий. У него двое сыновей и дочь, которых он воспитывает в строгости. Отец "душит" своей любовью дочь, не отпуская ее от себя. Она вынашивает планы побега, но разжать отцовские "объятия" оказывается непросто.
Кира Коваленко родилась в Нальчике. В 2015-м закончила режиссерскую мастерскую Александра Сокурова в Кабардино-Балкарском государственном университете имени Бербекова. Фильм "Разжимая кулаки" стал ее второй режиссерской работой. Дебютную картину Коваленко "Софичка" (по одноименной повести Фазиля Искандера) представили на международном кинофестивале в Таллине в 2016 году.
69-й международный кинофестиваль в Сан-Себастьяне пройдет с 17 по 25 сентября в Стране Басков. В российский прокат картина выйдет 25 сентября.