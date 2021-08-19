Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210819/kino-1746364830.html
"Разжимая кулаки" Киры Коваленко покажут на фестивале в Сан-Себастьяне
"Разжимая кулаки" Киры Коваленко покажут на фестивале в Сан-Себастьяне - РИА Новости, 19.08.2021
"Разжимая кулаки" Киры Коваленко покажут на фестивале в Сан-Себастьяне
Фильм "Разжимая кулаки" режиссера Киры Коваленко и продюсера Александра Роднянского покажут на 69-м кинофестивале в испанском городе Сан-Себастьян, сообщила... РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T15:26
2021-08-19T15:33
культура
александр роднянский
новости культуры
кино и сериалы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/06/1740087069_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_36363fe7dd8f0bc1607f177c44ecdf78.jpg
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Фильм "Разжимая кулаки" режиссера Киры Коваленко и продюсера Александра Роднянского покажут на 69-м кинофестивале в испанском городе Сан-Себастьян, сообщила пресс-служба проекта.Премьера фильма "Разжимая кулаки" состоялась на 74-м Каннском международном кинофестивале. В конкурсной программе "Особый взгляд" российская картина впервые стала обладателем Гран-при."Приглашение в самые престижные программы крупнейших международных кинофестивалей является безусловным признанием качества картины. Отборщики Сан-Себастьяна всегда выбирают именно те фильмы, которые не только сделаны талантливо, но и способны пересечь свои языковые границы и найти отклик в сердцах международных зрителей. Показ фильма в Сан-Себастьяне, безусловно, поможет его дальнейшей прокатной в Европе и Латинской Америке", - цитирует пресс-служба продюсера фильма Александра Роднянского.Действие картины происходит в городке Мизур, куда отец перевез свою семью после трагических событий. У него двое сыновей и дочь, которых он воспитывает в строгости. Отец "душит" своей любовью дочь, не отпуская ее от себя. Она вынашивает планы побега, но разжать отцовские "объятия" оказывается непросто.Кира Коваленко родилась в Нальчике. В 2015-м закончила режиссерскую мастерскую Александра Сокурова в Кабардино-Балкарском государственном университете имени Бербекова. Фильм "Разжимая кулаки" стал ее второй режиссерской работой. Дебютную картину Коваленко "Софичка" (по одноименной повести Фазиля Искандера) представили на международном кинофестивале в Таллине в 2016 году.69-й международный кинофестиваль в Сан-Себастьяне пройдет с 17 по 25 сентября в Стране Басков. В российский прокат картина выйдет 25 сентября.
https://ria.ru/20210813/yankovskiy-1745709822.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/06/1740087069_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_8cd15cd6deebc0c49647b77a8a0f8383.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр роднянский, новости культуры, кино и сериалы
15:26 19.08.2021 (обновлено: 15:33 19.08.2021)
 
"Разжимая кулаки" Киры Коваленко покажут на фестивале в Сан-Себастьяне

Фильм Киры Коваленко "Разжимая кулаки" покажут на фестивале в Сан-Себастьяне

© Пресс-служба РоскиноКадр из фильма "Разжимая кулаки"
Кадр из фильма Разжимая кулаки
© Пресс-служба Роскино
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Фильм "Разжимая кулаки" режиссера Киры Коваленко и продюсера Александра Роднянского покажут на 69-м кинофестивале в испанском городе Сан-Себастьян, сообщила пресс-служба проекта.
"Картина включена в конкурсную программу Zabaltegi-Tabakalera – в нее селекционеры фестиваля отбирают самые заметные и яркие фильмы года, еще не вышедшие в прокат в Испании и уже получившие высокие отзывы кинокритиков и награды на других кинофестивалях", - говорится в сообщении.
Премьера фильма "Разжимая кулаки" состоялась на 74-м Каннском международном кинофестивале. В конкурсной программе "Особый взгляд" российская картина впервые стала обладателем Гран-при.
"Приглашение в самые престижные программы крупнейших международных кинофестивалей является безусловным признанием качества картины. Отборщики Сан-Себастьяна всегда выбирают именно те фильмы, которые не только сделаны талантливо, но и способны пересечь свои языковые границы и найти отклик в сердцах международных зрителей. Показ фильма в Сан-Себастьяне, безусловно, поможет его дальнейшей прокатной в Европе и Латинской Америке", - цитирует пресс-служба продюсера фильма Александра Роднянского.
© Пресс-служба РоскиноКадр из фильма "Разжимая кулаки"
Кадр из фильма Разжимая кулаки
© Пресс-служба Роскино
Кадр из фильма "Разжимая кулаки"
Действие картины происходит в городке Мизур, куда отец перевез свою семью после трагических событий. У него двое сыновей и дочь, которых он воспитывает в строгости. Отец "душит" своей любовью дочь, не отпуская ее от себя. Она вынашивает планы побега, но разжать отцовские "объятия" оказывается непросто.
Кира Коваленко родилась в Нальчике. В 2015-м закончила режиссерскую мастерскую Александра Сокурова в Кабардино-Балкарском государственном университете имени Бербекова. Фильм "Разжимая кулаки" стал ее второй режиссерской работой. Дебютную картину Коваленко "Софичка" (по одноименной повести Фазиля Искандера) представили на международном кинофестивале в Таллине в 2016 году.
69-й международный кинофестиваль в Сан-Себастьяне пройдет с 17 по 25 сентября в Стране Басков. В российский прокат картина выйдет 25 сентября.
РИА Новости. Екатерина Чеснокова
13 августа, 22:06Культура
Янковский получил приз за роль в "Иване Денисовиче" на фестивале в Локарно
 
КультураАлександр РоднянскийНовости культурыКино и сериалы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:15При ДТП с микроавтобусом во Владивостоке пострадали десять человек
06:09В МВД заявили, что Великобритания игнорирует запросы о выдаче обвиняемых
06:02Число пострадавших в ДТП с маршруткой в Туве увеличилось до 10 человек
06:00Ракетные комплексы ВВО в ходе учений на Курилах уничтожили надводные цели
05:38Умер известный художник-фотореалист Чак Клоуз
05:13Аналитики назвали самое затратное для россиян время года
05:08Телефонные мошенники придумали новую уловку для обмана россиян
04:51Медвежонок в приморском нацпарке "перевернул мир", играя с фотоловушкой
04:27На Украине назвали единственный способ остановить Россию
04:13ФСБ рассказала, как японцы в 1945 году убивали советских узников "Хогоина"
04:10Россиянам рассказали, как сэкономить в магазине
04:08В Росгидромете назвали регионы с самыми высокими климатическими рисками
03:50В Совбезе Белоруссии оценили количество разведполетов НАТО у границ страны
03:49РБК: Белгородская область стала регионом с самой высокой долей привитых
03:45Разработчик рассказал о планах по созданию носителя дронов на базе Ил-76
03:40В Роспотребнадзоре назвали продукты, помогающие после COVID-19
03:33Историк рассказал о плане США начать "цветную революцию" в Советской России
03:26Эксперт объяснил, как быстро передать информацию со смартфона на компьютер
03:19В МВД назвали скорость блокировки фишинговых сайтов недостаточной
03:12В Крыму призвали Турцию бойкотировать "антироссийский шабаш"
Лента новостейМолния