https://ria.ru/20210819/kino-1746364830.html

"Разжимая кулаки" Киры Коваленко покажут на фестивале в Сан-Себастьяне

"Разжимая кулаки" Киры Коваленко покажут на фестивале в Сан-Себастьяне - РИА Новости, 19.08.2021

"Разжимая кулаки" Киры Коваленко покажут на фестивале в Сан-Себастьяне

Фильм "Разжимая кулаки" режиссера Киры Коваленко и продюсера Александра Роднянского покажут на 69-м кинофестивале в испанском городе Сан-Себастьян, сообщила... РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T15:26

2021-08-19T15:26

2021-08-19T15:33

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александр роднянский

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Фильм "Разжимая кулаки" режиссера Киры Коваленко и продюсера Александра Роднянского покажут на 69-м кинофестивале в испанском городе Сан-Себастьян, сообщила пресс-служба проекта.Премьера фильма "Разжимая кулаки" состоялась на 74-м Каннском международном кинофестивале. В конкурсной программе "Особый взгляд" российская картина впервые стала обладателем Гран-при."Приглашение в самые престижные программы крупнейших международных кинофестивалей является безусловным признанием качества картины. Отборщики Сан-Себастьяна всегда выбирают именно те фильмы, которые не только сделаны талантливо, но и способны пересечь свои языковые границы и найти отклик в сердцах международных зрителей. Показ фильма в Сан-Себастьяне, безусловно, поможет его дальнейшей прокатной в Европе и Латинской Америке", - цитирует пресс-служба продюсера фильма Александра Роднянского.Действие картины происходит в городке Мизур, куда отец перевез свою семью после трагических событий. У него двое сыновей и дочь, которых он воспитывает в строгости. Отец "душит" своей любовью дочь, не отпуская ее от себя. Она вынашивает планы побега, но разжать отцовские "объятия" оказывается непросто.Кира Коваленко родилась в Нальчике. В 2015-м закончила режиссерскую мастерскую Александра Сокурова в Кабардино-Балкарском государственном университете имени Бербекова. Фильм "Разжимая кулаки" стал ее второй режиссерской работой. Дебютную картину Коваленко "Софичка" (по одноименной повести Фазиля Искандера) представили на международном кинофестивале в Таллине в 2016 году.69-й международный кинофестиваль в Сан-Себастьяне пройдет с 17 по 25 сентября в Стране Басков. В российский прокат картина выйдет 25 сентября.

https://ria.ru/20210813/yankovskiy-1745709822.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр роднянский, новости культуры, кино и сериалы