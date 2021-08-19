Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210819/kemerovo-1746365800.html
В Кемерово двое мужчин погибли в загазованном водопроводном колодце
В Кемерово двое мужчин погибли в загазованном водопроводном колодце - РИА Новости, 19.08.2021
В Кемерово двое мужчин погибли в загазованном водопроводном колодце
Двое мужчин погибли в загазованном водопроводном колодце в Кемерово, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУСК по Кемеровской... РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T15:04
2021-08-19T15:04
происшествия
кемеровская область
кемерово
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/12/1746227007_0:314:3072:2042_1920x0_80_0_0_ebe9243ee994f046959eec372c78f426.jpg
КЕМЕРОВО, 19 авг - РИА Новости. Двое мужчин погибли в загазованном водопроводном колодце в Кемерово, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУСК по Кемеровской области.По данным ведомства, сообщение об обнаружении в водопроводном колодце возле одного из частных домов в Заводском районе Кемерово двух погибших мужчин в возрасте 53 и 29 лет поступило 18 августа около 18.30 (14.30 мск). По данному факту следователи Следственного комитета по Кемеровской области возбудили уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)."По версии следствия,… в частном доме 53-летнего потерпевшего затопило подвал. С двумя соседями он решил перекрыть водоснабжение в колодце. Мужчины убрали крышку люка, а 53-летний потерпевший стал спускаться. Внезапно у него закружилась голова, он упал на дно колодца. 29-летний сосед решил помочь ему, однако, когда мужчина спускался, он тоже упал", – говорится в сообщении.Уточняется, что спасатели подняли тела мужчин на поверхность, медицинские работники констатировали их смерть."По предварительным данным, в колодце имелась загазованность. Следствию предстоит установить причины и характер образования газа, организацию, обслуживающую данный колодец. Проанализировать причины и условия, способствовавшие произошедшему, принять меры к их устранению", – пояснили в ведомстве.Там же добавили, что причина смерти потерпевших будет установлена судебно-медицинскими экспертизами.
https://ria.ru/20210811/vzryv-1745286686.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210722/tolyatti-1742437958.html
кемеровская область
кемерово
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/12/1746227007_245:0:2976:2048_1920x0_80_0_0_2e50b50bcc72ef5b847b6cb0e87a46b9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, кемеровская область, кемерово, россия
15:04 19.08.2021
 
В Кемерово двое мужчин погибли в загазованном водопроводном колодце

СК: двое мужчин погибли в загазованном водопроводном колодце в Кемерово

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 19 авг - РИА Новости. Двое мужчин погибли в загазованном водопроводном колодце в Кемерово, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУСК по Кемеровской области.
По данным ведомства, сообщение об обнаружении в водопроводном колодце возле одного из частных домов в Заводском районе Кемерово двух погибших мужчин в возрасте 53 и 29 лет поступило 18 августа около 18.30 (14.30 мск). По данному факту следователи Следственного комитета по Кемеровской области возбудили уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).
Последствия взрыва бытового газа в 4-этажном доме в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
11 августа, 08:27
При взрыве газа в многоквартирном доме в Краснодаре погиб человек
"По версии следствия,… в частном доме 53-летнего потерпевшего затопило подвал. С двумя соседями он решил перекрыть водоснабжение в колодце. Мужчины убрали крышку люка, а 53-летний потерпевший стал спускаться. Внезапно у него закружилась голова, он упал на дно колодца. 29-летний сосед решил помочь ему, однако, когда мужчина спускался, он тоже упал", – говорится в сообщении.
Уточняется, что спасатели подняли тела мужчин на поверхность, медицинские работники констатировали их смерть.
"По предварительным данным, в колодце имелась загазованность. Следствию предстоит установить причины и характер образования газа, организацию, обслуживающую данный колодец. Проанализировать причины и условия, способствовавшие произошедшему, принять меры к их устранению", – пояснили в ведомстве.
Там же добавили, что причина смерти потерпевших будет установлена судебно-медицинскими экспертизами.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
22 июля, 20:02В России
Двое рабочих под Тольятти отравились выхлопными газами, один погиб
 
ПроисшествияКемеровская областьКемеровоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:15При ДТП с микроавтобусом во Владивостоке пострадали десять человек
06:09В МВД заявили, что Великобритания игнорирует запросы о выдаче обвиняемых
06:02Число пострадавших в ДТП с маршруткой в Туве увеличилось до 10 человек
06:00Ракетные комплексы ВВО в ходе учений на Курилах уничтожили надводные цели
05:38Умер известный художник-фотореалист Чак Клоуз
05:13Аналитики назвали самое затратное для россиян время года
05:08Телефонные мошенники придумали новую уловку для обмана россиян
04:51Медвежонок в приморском нацпарке "перевернул мир", играя с фотоловушкой
04:27На Украине назвали единственный способ остановить Россию
04:13ФСБ рассказала, как японцы в 1945 году убивали советских узников "Хогоина"
04:10Россиянам рассказали, как сэкономить в магазине
04:08В Росгидромете назвали регионы с самыми высокими климатическими рисками
03:50В Совбезе Белоруссии оценили количество разведполетов НАТО у границ страны
03:49РБК: Белгородская область стала регионом с самой высокой долей привитых
03:45Разработчик рассказал о планах по созданию носителя дронов на базе Ил-76
03:40В Роспотребнадзоре назвали продукты, помогающие после COVID-19
03:33Историк рассказал о плане США начать "цветную революцию" в Советской России
03:26Эксперт объяснил, как быстро передать информацию со смартфона на компьютер
03:19В МВД назвали скорость блокировки фишинговых сайтов недостаточной
03:12В Крыму призвали Турцию бойкотировать "антироссийский шабаш"
Лента новостейМолния