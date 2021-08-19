https://ria.ru/20210819/kemerovo-1746365800.html

В Кемерово двое мужчин погибли в загазованном водопроводном колодце

В Кемерово двое мужчин погибли в загазованном водопроводном колодце - РИА Новости, 19.08.2021

В Кемерово двое мужчин погибли в загазованном водопроводном колодце

Двое мужчин погибли в загазованном водопроводном колодце в Кемерово, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУСК по Кемеровской... РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T15:04

2021-08-19T15:04

2021-08-19T15:04

происшествия

кемеровская область

кемерово

россия

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КЕМЕРОВО, 19 авг - РИА Новости. Двое мужчин погибли в загазованном водопроводном колодце в Кемерово, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУСК по Кемеровской области.По данным ведомства, сообщение об обнаружении в водопроводном колодце возле одного из частных домов в Заводском районе Кемерово двух погибших мужчин в возрасте 53 и 29 лет поступило 18 августа около 18.30 (14.30 мск). По данному факту следователи Следственного комитета по Кемеровской области возбудили уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)."По версии следствия,… в частном доме 53-летнего потерпевшего затопило подвал. С двумя соседями он решил перекрыть водоснабжение в колодце. Мужчины убрали крышку люка, а 53-летний потерпевший стал спускаться. Внезапно у него закружилась голова, он упал на дно колодца. 29-летний сосед решил помочь ему, однако, когда мужчина спускался, он тоже упал", – говорится в сообщении.Уточняется, что спасатели подняли тела мужчин на поверхность, медицинские работники констатировали их смерть."По предварительным данным, в колодце имелась загазованность. Следствию предстоит установить причины и характер образования газа, организацию, обслуживающую данный колодец. Проанализировать причины и условия, способствовавшие произошедшему, принять меры к их устранению", – пояснили в ведомстве.Там же добавили, что причина смерти потерпевших будет установлена судебно-медицинскими экспертизами.

https://ria.ru/20210811/vzryv-1745286686.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210722/tolyatti-1742437958.html

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происшествия, кемеровская область, кемерово, россия