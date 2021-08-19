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Августовские события 1991 года определили судьбу страны, заявил Мединский
Августовские события 1991 года определили судьбу страны, заявил Мединский - РИА Новости, 19.08.2021
Августовские события 1991 года определили судьбу страны, заявил Мединский
Помощник президента РФ Владимир Мединский рассказал, что помнит августовские события 1991 года, потому что был на баррикадах среди защитников "Белого дома" и... РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T13:37
2021-08-19T13:59
общество
история
ссср
государственный комитет по чрезвычайному положению ссср
кпсс
владимир мединский
россия
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Помощник президента РФ Владимир Мединский рассказал, что помнит августовские события 1991 года, потому что был на баррикадах среди защитников "Белого дома" и присутствовал на пресс-конференции членов ГКЧП.Тридцать лет назад в Советском Союзе произошла попытка государственного переворота: в Москве был создан ГКЧП, который просуществовал до 21 августа 1991 года. Основная цель членов ГКЧП и их сторонников заключалась в том, чтобы не допустить ликвидации СССР, которая, по их мнению, должна была начаться 20 августа во время подписания Союзного договора. Согласно договору, СССР должен был трансформироваться в федерацию. Новое федеративное государство предполагалось назвать Союзом Суверенных Советских Республик, с прежней аббревиатурой – СССР."Я был участником этих событий... за 30 лет после развала СССР общественное мнение не раз колебалось в оценках этого события, от поддержки первого президента России до поддержки позиции ГКЧП. Ещё раз скажу, поскольку я был сам был среди защитников Белого дома ... на баррикадах, в том самом пресс-центре на пресс-конференции членов ГКЧП, что все пропускал через себя, и мое личное отношение, как и любого живого человека, неоднократно менялось", - сказал Мединский входе пресс-конференции "История для будущего. Последние месяцы СССР. Август 1991".Так, по его словам, чем дальше идёт время, тем больше растёт число людей с неоднозначной позицией, потому что появляется большое количество статей-воспоминаний участников: " увеличивается число людей, которые говорят, что чем больше узнаю, тем меньше понимаю, что там происходило в то время"."События августа 91 принадлежат к числу тех поворотов истории, которые определили судьбу во многом нашей страны, и не только нашей страны... Чем бы ни руководствовались в августе 91 года участники противостояния, поражение ГКЧП привело к отстранению власти КПСС и почти необратимо ускорило развал Советского Союза", - добавил Мединский."Сегодня результаты опросов показывают растущую ностальгию по СССР. По-человечески это понятно - люди склонны со временем вспоминать только хорошее. Но нельзя вернуть прошлое. История учит, что надо искать созидательные варианты будущего... история, которую мы сегодня напишем, нам нужна как история для будущего. Прошло 30 лет, уже растёт новое поколение, нам нельзя жить прошлым. Его невозможно вернуть, но нужно извлекать правильные выводы", - сказал Мединский в ходе пресс-конференции "История для будущего. Последние месяцы СССР. Август 1991".Более того, это сказалось на экономике, падении уровня жизни, науки, культуры, "а в ряде вспыхнувших на окраинах локальных вооруженных конфликтов погибли тысячи людей, сотни тысяч стали изгоями", подчеркнул помощник президента.
https://ria.ru/20210819/gkchp-1746337319.html
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общество, история, ссср, государственный комитет по чрезвычайному положению ссср, кпсс, владимир мединский, россия
13:37 19.08.2021 (обновлено: 13:59 19.08.2021)
 
Августовские события 1991 года определили судьбу страны, заявил Мединский

Помощник президента Мединский: августовские события 1991 года определили судьбу страны

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПомощник президента Российской Федерации, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский
Помощник президента Российской Федерации, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Помощник президента РФ Владимир Мединский рассказал, что помнит августовские события 1991 года, потому что был на баррикадах среди защитников "Белого дома" и присутствовал на пресс-конференции членов ГКЧП.
Тридцать лет назад в Советском Союзе произошла попытка государственного переворота: в Москве был создан ГКЧП, который просуществовал до 21 августа 1991 года. Основная цель членов ГКЧП и их сторонников заключалась в том, чтобы не допустить ликвидации СССР, которая, по их мнению, должна была начаться 20 августа во время подписания Союзного договора. Согласно договору, СССР должен был трансформироваться в федерацию. Новое федеративное государство предполагалось назвать Союзом Суверенных Советских Республик, с прежней аббревиатурой – СССР.
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"Я был участником этих событий... за 30 лет после развала СССР общественное мнение не раз колебалось в оценках этого события, от поддержки первого президента России до поддержки позиции ГКЧП. Ещё раз скажу, поскольку я был сам был среди защитников Белого дома ... на баррикадах, в том самом пресс-центре на пресс-конференции членов ГКЧП, что все пропускал через себя, и мое личное отношение, как и любого живого человека, неоднократно менялось", - сказал Мединский входе пресс-конференции "История для будущего. Последние месяцы СССР. Август 1991".
Так, по его словам, чем дальше идёт время, тем больше растёт число людей с неоднозначной позицией, потому что появляется большое количество статей-воспоминаний участников: " увеличивается число людей, которые говорят, что чем больше узнаю, тем меньше понимаю, что там происходило в то время".
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"События августа 91 принадлежат к числу тех поворотов истории, которые определили судьбу во многом нашей страны, и не только нашей страны... Чем бы ни руководствовались в августе 91 года участники противостояния, поражение ГКЧП привело к отстранению власти КПСС и почти необратимо ускорило развал Советского Союза", - добавил Мединский.
"Сегодня результаты опросов показывают растущую ностальгию по СССР. По-человечески это понятно - люди склонны со временем вспоминать только хорошее. Но нельзя вернуть прошлое. История учит, что надо искать созидательные варианты будущего... история, которую мы сегодня напишем, нам нужна как история для будущего. Прошло 30 лет, уже растёт новое поколение, нам нельзя жить прошлым. Его невозможно вернуть, но нужно извлекать правильные выводы", - сказал Мединский в ходе пресс-конференции "История для будущего. Последние месяцы СССР. Август 1991".
Более того, это сказалось на экономике, падении уровня жизни, науки, культуры, "а в ряде вспыхнувших на окраинах локальных вооруженных конфликтов погибли тысячи людей, сотни тысяч стали изгоями", подчеркнул помощник президента.
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ОбществоисторияСССРГосударственный комитет по чрезвычайному положению СССРКПССВладимир МединскийРоссия
 
 
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