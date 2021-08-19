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https://ria.ru/20210819/energetika-1746358603.html
Байден и "зеленая" энергетика: почему сенаторы отчитали президента США
Байден и "зеленая" энергетика: почему сенаторы отчитали президента США - РИА Новости, 19.08.2021
Байден и "зеленая" энергетика: почему сенаторы отчитали президента США
РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T14:29
2021-08-19T14:29
экономика
энергетика
сша
никита кричевский
михаил делягин
цены на нефть
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Татьяна КукушкинаПолитика президента США Джо Байдена в отношении углеводородов и развития "зеленой энергетики" представляет угрозу как для экономики Америки, так и для глобального рынка нефти, Вашингтон пытается сохранить за собой право распоряжаться мировыми инвестиционными потоками, считают российские эксперты.Байден ранее заявил, что США довели до сведения ОПЕК необходимость пересмотреть решение о сокращении добычи нефти, поскольку мировая экономика восстанавливается после пандемии. Президент посчитал, что ОПЕК стоит наращивать нефтедобычу, чтобы цены на бензин для потребителей снизились.Заявления главы Белого дома раскритиковали в конгрессе. Группа сенаторов обратилась с открытым письмом к президенту, назвав его действия противоречащими энергетической стратегии "Америка прежде всего", которые усиливают энергозависимость США от иностранного сырья. Сенаторы обвинили Байдена в том, что с первого дня работы его администрация придерживалась политики, ограничивающей нефтегазовый сектор США, что, в свою очередь, привело к разрушительным последствиям для рынка труда и потребителей. Среди прочего президенту припомнили отказ от строительства трубопровода Keystone XL на границе Канады и США, лишившего тысяч американцев рабочих мест, возвращение в Парижское соглашение по климату, приостановку выдачи лицензий на бурение в федеральных землях и увеличение налогов для нефтегазовых компаний.Навязчивые "зеленые" мифыДиректор Института проблем глобализации Михаил Делягин полагает, что письмо сенаторов Байдену говорит о надуманности "климатической истерии" в США — ведь ни президенту, ни его оппонентам "даже в голову не приходит, например, добиться сокращения спроса на бензин с помощью поощрения использования электромобилей"."Это просто не актуально, — даже в самой передовой и по технике, и по извращениям вроде "декарбонизации" стране Запада", — считает Делягин.Полемика в США о "зеленой" энергетике идет не только на словах, но и на уровне конкретных мер в штатах. Например, в Техасе губернатор выпустил ряд указов, которые касаются регулирования отрасли. Последний указ запрещает с 1 сентября пенсионным фондам штата вкладывать средства в компании, которые ограничивают инвестиции в нефтегазовую отрасль. Ранее в Техасе вступил в силу другой закон, который запретил дискриминацию и надбавки к тарифам на энергию в зависимости от источников энергоресурсов. В законе нигде не говорится о нефтегазовой и угольной генерации, но предполагается, что таким образом Техас ответил Калифорнии, которая ввела ограничения на газоснабжение в новых домах в пользу альтернативной энергетики.Калифорния, которая планирует вообще отказаться от углеводородного топлива и является сегодня лидером по использованию солнечной энергии и электромобилей, периодически вынуждена прибегать к веерным отключениям электричества из-за того, что сети не справляются с нагрузками в условиях жаркой погоды.Российский экономист Никита Кричевский считает, что доводы американских сенаторов, раскритиковавших позицию своего президента разумны. По его словам, обращение к ОПЕК увеличить нефтедобычу для снижения цен на бензин в то время, как США ведут дискриминационную политику в отношении собственного нефтегазового сектора — нонсенс.С экономической точки зрения, если не будет введен новый глобальный налог, "зеленая энергетика" несостоятельна, полагает доцент Финансового университета при правительстве РФ Леонид Крутаков. "Зеленый" проект не про экологию. Он про создание нового емкого рынка в довесок к прежнему. Он про необходимость наполнения фондового пузыря новыми, пусть виртуальными, активами. Он про новую кредитно-денежную модель мира. Он про сохранение за энергодефицитными экономиками Запада прав на распоряжение мировыми сбережениями и регулирование глобальных инвестиционных потоков", — полагает Крутаков.Он добавил, что, говоря о "декарбонизации", чаще всего подразумеваются изменения принципов распределения мировой природной ренты в пользу регулятора финансовых потоков — или перераспределение мировой экономической власти."Видим мы этот процесс как создание новых рыночных ниш и политических конфигураций, включая силовые. Что неудивительно, так как предыдущие реконфигурации мировой энергетики и мировой экономики всегда происходили в форме мировых войн. Сегодня в условиях ядерного паритета мировая война невозможна, поэтому миру предлагают глобальную "сказку" про бескарбоновое будущее, противовесом которой глобальная катастрофа", — считает эксперт.Регулирование "по-американски"С другой стороны, директор Центра политической информации Алексей Мухин видит опасность в том, что США своими действиями вновь пытаются отрегулировать мировой рынок энергоносителей так, чтобы ограничить другие страны, получив побольше преимуществ.Он отметил, что в письме сенаторов "одна простая мысль — преждевременный и искусственный отказ от нефти обрушит позиции национальной, американской экономики в мире и приведет к сильной турбулентности в самих США". В последние годы США оставались одними из основных регуляторов нефтяного рынка, имея в своем распоряжении все возможные инструменты, напомнил эксперт. "Сланцевая отрасль позволяла оперативно повышать и понижать объемы добычи, политика произвольных санкций — выбрасывать из игры целые страны, производящие углеводороды, эмиссия доллара — регулировать финансовый рынок нефти", — сказал Мухин.
https://ria.ru/20210730/neft-1743696444.html
https://ria.ru/20210805/slanets-1744410439.html
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https://ria.ru/20210309/dekarbonizatsiya-1600460581.html
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экономика, энергетика, сша, никита кричевский, михаил делягин, цены на нефть
14:29 19.08.2021
 

Байден и "зеленая" энергетика: почему сенаторы отчитали президента США

© AFP 2021 / Spencer Platt/Getty ImagesВид на нефтяную скважину, штат Техас
Вид на нефтяную скважину, штат Техас - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
© AFP 2021 / Spencer Platt/Getty Images
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Татьяна Кукушкина
Политика президента США Джо Байдена в отношении углеводородов и развития "зеленой энергетики" представляет угрозу как для экономики Америки, так и для глобального рынка нефти, Вашингтон пытается сохранить за собой право распоряжаться мировыми инвестиционными потоками, считают российские эксперты.
Байден ранее заявил, что США довели до сведения ОПЕК необходимость пересмотреть решение о сокращении добычи нефти, поскольку мировая экономика восстанавливается после пандемии. Президент посчитал, что ОПЕК стоит наращивать нефтедобычу, чтобы цены на бензин для потребителей снизились.
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Заявления главы Белого дома раскритиковали в конгрессе. Группа сенаторов обратилась с открытым письмом к президенту, назвав его действия противоречащими энергетической стратегии "Америка прежде всего", которые усиливают энергозависимость США от иностранного сырья. Сенаторы обвинили Байдена в том, что с первого дня работы его администрация придерживалась политики, ограничивающей нефтегазовый сектор США, что, в свою очередь, привело к разрушительным последствиям для рынка труда и потребителей. Среди прочего президенту припомнили отказ от строительства трубопровода Keystone XL на границе Канады и США, лишившего тысяч американцев рабочих мест, возвращение в Парижское соглашение по климату, приостановку выдачи лицензий на бурение в федеральных землях и увеличение налогов для нефтегазовых компаний.

Навязчивые "зеленые" мифы

Директор Института проблем глобализации Михаил Делягин полагает, что письмо сенаторов Байдену говорит о надуманности "климатической истерии" в США — ведь ни президенту, ни его оппонентам "даже в голову не приходит, например, добиться сокращения спроса на бензин с помощью поощрения использования электромобилей".
"Это просто не актуально, — даже в самой передовой и по технике, и по извращениям вроде "декарбонизации" стране Запада", — считает Делягин.
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Полемика в США о "зеленой" энергетике идет не только на словах, но и на уровне конкретных мер в штатах. Например, в Техасе губернатор выпустил ряд указов, которые касаются регулирования отрасли. Последний указ запрещает с 1 сентября пенсионным фондам штата вкладывать средства в компании, которые ограничивают инвестиции в нефтегазовую отрасль. Ранее в Техасе вступил в силу другой закон, который запретил дискриминацию и надбавки к тарифам на энергию в зависимости от источников энергоресурсов. В законе нигде не говорится о нефтегазовой и угольной генерации, но предполагается, что таким образом Техас ответил Калифорнии, которая ввела ограничения на газоснабжение в новых домах в пользу альтернативной энергетики.
Калифорния, которая планирует вообще отказаться от углеводородного топлива и является сегодня лидером по использованию солнечной энергии и электромобилей, периодически вынуждена прибегать к веерным отключениям электричества из-за того, что сети не справляются с нагрузками в условиях жаркой погоды.
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Российский экономист Никита Кричевский считает, что доводы американских сенаторов, раскритиковавших позицию своего президента разумны. По его словам, обращение к ОПЕК увеличить нефтедобычу для снижения цен на бензин в то время, как США ведут дискриминационную политику в отношении собственного нефтегазового сектора — нонсенс.
"Фактически, сенаторы признают, что декарбонизация, принципы которой администрация Байдена провозгласила священными, на самом деле является абсурдом не только с экологической, но и с экономической точки зрения. Эпоха углеводородов далека от завершения, и политика нового американского президента представляет угрозу как для экономики США, так и для глобального рынка", — считает Кричевский.
С экономической точки зрения, если не будет введен новый глобальный налог, "зеленая энергетика" несостоятельна, полагает доцент Финансового университета при правительстве РФ Леонид Крутаков. "Зеленый" проект не про экологию. Он про создание нового емкого рынка в довесок к прежнему. Он про необходимость наполнения фондового пузыря новыми, пусть виртуальными, активами. Он про новую кредитно-денежную модель мира. Он про сохранение за энергодефицитными экономиками Запада прав на распоряжение мировыми сбережениями и регулирование глобальных инвестиционных потоков", — полагает Крутаков.
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Он добавил, что, говоря о "декарбонизации", чаще всего подразумеваются изменения принципов распределения мировой природной ренты в пользу регулятора финансовых потоков — или перераспределение мировой экономической власти.
"Видим мы этот процесс как создание новых рыночных ниш и политических конфигураций, включая силовые. Что неудивительно, так как предыдущие реконфигурации мировой энергетики и мировой экономики всегда происходили в форме мировых войн. Сегодня в условиях ядерного паритета мировая война невозможна, поэтому миру предлагают глобальную "сказку" про бескарбоновое будущее, противовесом которой глобальная катастрофа", — считает эксперт.
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Регулирование "по-американски"

С другой стороны, директор Центра политической информации Алексей Мухин видит опасность в том, что США своими действиями вновь пытаются отрегулировать мировой рынок энергоносителей так, чтобы ограничить другие страны, получив побольше преимуществ.
Он отметил, что в письме сенаторов "одна простая мысль — преждевременный и искусственный отказ от нефти обрушит позиции национальной, американской экономики в мире и приведет к сильной турбулентности в самих США". В последние годы США оставались одними из основных регуляторов нефтяного рынка, имея в своем распоряжении все возможные инструменты, напомнил эксперт. "Сланцевая отрасль позволяла оперативно повышать и понижать объемы добычи, политика произвольных санкций — выбрасывать из игры целые страны, производящие углеводороды, эмиссия доллара — регулировать финансовый рынок нефти", — сказал Мухин.
"Традиционные рыночные механизмы в случае с торговлей нефтью не действовали. И, следовательно, рынок деградировал, и теперь от смены президентов в США, получается, зависит и ценовая конъюнктура, и формирование рынка потребителей. Если, несмотря на мощную оппозицию, Байден продолжит курс на декарбонизацию, США будут действовать по той же схеме. Вашингтон подготовит углеродные ограничения для других стран, сам постарается им не следовать и получит все конкурентные преимущества", — полагает эксперт.
 
ЭкономикаэнергетикаСШАНикита КричевскийМихаил ДелягинЦены на нефть
 
 
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