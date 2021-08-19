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В Новосибирской области четыре человека погибли в ДТП
В Новосибирской области четыре человека погибли в ДТП - РИА Новости, 19.08.2021
В Новосибирской области четыре человека погибли в ДТП
Четыре человека погибли в Новосибирской области при столкновении двух попутных грузовиков и легковой Toyota Camry, которую зажало между ними, сообщает... РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T04:47
2021-08-19T04:47
происшествия
новосибирская область
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НОВОСИБИРСК, 19 авг – РИА Новости. Четыре человека погибли в Новосибирской области при столкновении двух попутных грузовиков и легковой Toyota Camry, которую зажало между ними, сообщает управление ГИБДД по региону.В УГИБДД сообщили, что в результате происшествия на месте аварии погибли четыре человека. Все они мужчины, в числе которых и водитель легкового автомобиля. Личности погибших устанавливаются.На фотографиях ГИБДД видно, что легковую Toyota буквально расплющило между двумя грузовиками.
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происшествия, новосибирская область
04:47 19.08.2021
 
В Новосибирской области четыре человека погибли в ДТП

В Новосибирской области четыре человека погибли в ДТП с грузовиками и легковушкой

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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НОВОСИБИРСК, 19 авг – РИА Новости. Четыре человека погибли в Новосибирской области при столкновении двух попутных грузовиков и легковой Toyota Camry, которую зажало между ними, сообщает управление ГИБДД по региону.
"Около 01:50 (21:50 мск среды) в Новосибирском районе на 1433-м километре автодороги Р-254 водитель грузового автомобиля Scania, следовавший со стороны Омска в направлении Новосибирска, не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с попутным автомобилем Toyota Camry, после чего Toyota столкнулась с попутным грузовым автомобилем Mercedes, который остановился перед светофорным объектом в месте проведения дорожных работ, где было организовано реверсивное движение", - говорится в сообщении.
В УГИБДД сообщили, что в результате происшествия на месте аварии погибли четыре человека. Все они мужчины, в числе которых и водитель легкового автомобиля. Личности погибших устанавливаются.
На фотографиях ГИБДД видно, что легковую Toyota буквально расплющило между двумя грузовиками.
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