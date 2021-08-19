https://ria.ru/20210819/dtp-1746298147.html

В Новосибирской области четыре человека погибли в ДТП

В Новосибирской области четыре человека погибли в ДТП - РИА Новости, 19.08.2021

В Новосибирской области четыре человека погибли в ДТП

Четыре человека погибли в Новосибирской области при столкновении двух попутных грузовиков и легковой Toyota Camry, которую зажало между ними, сообщает... РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T04:47

2021-08-19T04:47

2021-08-19T04:47

происшествия

новосибирская область

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НОВОСИБИРСК, 19 авг – РИА Новости. Четыре человека погибли в Новосибирской области при столкновении двух попутных грузовиков и легковой Toyota Camry, которую зажало между ними, сообщает управление ГИБДД по региону.В УГИБДД сообщили, что в результате происшествия на месте аварии погибли четыре человека. Все они мужчины, в числе которых и водитель легкового автомобиля. Личности погибших устанавливаются.На фотографиях ГИБДД видно, что легковую Toyota буквально расплющило между двумя грузовиками.

https://ria.ru/20210818/dtp-1746197743.html

новосибирская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, новосибирская область