https://ria.ru/20210819/dnr-1746430800.html

В ДНР заявили об уничтожении минометного расчета украинских силовиков

В ДНР заявили об уничтожении минометного расчета украинских силовиков - РИА Новости, 19.08.2021

В ДНР заявили об уничтожении минометного расчета украинских силовиков

Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики сообщило в четверг об уничтожении минометного расчета украинских силовиков в... РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T17:56

2021-08-19T17:56

2021-08-19T17:56

в мире

украина

донецкая народная республика

донбасс

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ДОНЕЦК, 19 авг - РИА Новости. Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики сообщило в четверг об уничтожении минометного расчета украинских силовиков в Донбассе.В ведомстве пояснили, что были вынуждены открыть ответный огонь из не запрещенных минскими договорённостями видов вооружения для подавления огневой активности украинских силовиков и предотвращения жертв среди мирного населения."В связи с безуспешными попытками задействовать координационный механизм для прекращения огня со стороны вооружённых формирований Украины, с целью защиты жизни и здоровья населения ...подразделения Народной милиции были вынуждены открыть ответный огонь для подавления огневой активности противника. В результате ответных действий уничтожен минометный расчет противника", - сообщил журналистам представитель ведомства.В июле прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.

https://ria.ru/20210810/obstrel-1745154997.html

https://ria.ru/20210811/dnr-1745368108.html

украина

донецкая народная республика

донбасс

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в мире, украина, донецкая народная республика, донбасс, ситуация в днр и лнр