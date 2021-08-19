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В ДНР заявили об уничтожении минометного расчета украинских силовиков
В ДНР заявили об уничтожении минометного расчета украинских силовиков - РИА Новости, 19.08.2021
В ДНР заявили об уничтожении минометного расчета украинских силовиков
Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики сообщило в четверг об уничтожении минометного расчета украинских силовиков в... РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T17:56
2021-08-19T17:56
в мире
украина
донецкая народная республика
донбасс
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 19 авг - РИА Новости. Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики сообщило в четверг об уничтожении минометного расчета украинских силовиков в Донбассе.В ведомстве пояснили, что были вынуждены открыть ответный огонь из не запрещенных минскими договорённостями видов вооружения для подавления огневой активности украинских силовиков и предотвращения жертв среди мирного населения."В связи с безуспешными попытками задействовать координационный механизм для прекращения огня со стороны вооружённых формирований Украины, с целью защиты жизни и здоровья населения ...подразделения Народной милиции были вынуждены открыть ответный огонь для подавления огневой активности противника. В результате ответных действий уничтожен минометный расчет противника", - сообщил журналистам представитель ведомства.В июле прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
https://ria.ru/20210810/obstrel-1745154997.html
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украина
донецкая народная республика
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в мире, украина, донецкая народная республика, донбасс, ситуация в днр и лнр
17:56 19.08.2021
 
В ДНР заявили об уничтожении минометного расчета украинских силовиков

Управление Народной милиции ДНР сообщило об уничтожении минометного расчета украинских силовиков

© РИА Новости / Валерий МельниковВоеннослужащие в Донбассе
Военнослужащие в Донбассе - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 19 авг - РИА Новости. Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики сообщило в четверг об уничтожении минометного расчета украинских силовиков в Донбассе.
В ведомстве пояснили, что были вынуждены открыть ответный огонь из не запрещенных минскими договорённостями видов вооружения для подавления огневой активности украинских силовиков и предотвращения жертв среди мирного населения.
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"В связи с безуспешными попытками задействовать координационный механизм для прекращения огня со стороны вооружённых формирований Украины, с целью защиты жизни и здоровья населения ...подразделения Народной милиции были вынуждены открыть ответный огонь для подавления огневой активности противника. В результате ответных действий уничтожен минометный расчет противника", - сообщил журналистам представитель ведомства.
В июле прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
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