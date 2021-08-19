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Бочкарев: на станции БКЛ "Сокольники" начали монтаж декоративных панелей
Бочкарев: на станции БКЛ "Сокольники" начали монтаж декоративных панелей - РИА Новости, 19.08.2021
Бочкарев: на станции БКЛ "Сокольники" начали монтаж декоративных панелей
На станции "Сокольники" Большой кольцевой линии (БКЛ) метро начался монтаж декоративных элементов на путевых стенах, сообщил заммэра Москвы по вопросам... РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T11:39
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москва
андрей бочкарев
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МОСКВА, 19 авг - РИА Недвижимость. На станции "Сокольники" Большой кольцевой линии (БКЛ) метро начался монтаж декоративных элементов на путевых стенах, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев."Строительство первой очереди метрополитена – это важная веха в развитии общественного транспорта Москвы, и декоративно-художественное оформление станции "Сокольники" как раз посвящено строительству первых станций столичной подземки. На путевых стенах, балконах и потолках разместят алюминиевые панели с изображением исторических фотографий и плакатов 40-50-х годов", – рассказал заммэра.Всего на путевых стенах насчитывается 327 панелей, общая площадь сложенной картинки составит 490 квадратных метров. Для сравнения на станции "Электрозаводская" БКЛ, открытой в конце декабря прошлого года, смонтировано 570 панелей, на которых представлена работа народного художника Александра Рукавишникова "Битва героев", добавил он."На сегодняшний день общая готовность архитектурной отделки станции составляет 50%", – отметил Бочкарёв.Новая станция Большого кольца сооружается на Сокольнической площади. Выходы из северного вестибюля ведут в переход под Сокольническим валом, к парку "Сокольники" и трамвайному кольцу. Через южный вестибюль можно будет пересесть на одноименную действующую станцию Сокольнической линии метро.Большую кольцевую линию московского метро начали строить в 2011 году. Ее протяженность составит 70 километров. На линии будет 31 станция. Зимой 2018 года открылся первый участок нового метрокольца от "Делового центра" до "Петровского парка". Полностью замкнуть кольцо должны к 2023 году.
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РИА Новости
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москва, андрей бочкарев, стройкомплекс москвы
11:39 19.08.2021
 

Бочкарев: на станции БКЛ "Сокольники" начали монтаж декоративных панелей

© Пресс-служба стройкомплекса МосквыЗаместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
© Пресс-служба стройкомплекса Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 авг - РИА Недвижимость. На станции "Сокольники" Большой кольцевой линии (БКЛ) метро начался монтаж декоративных элементов на путевых стенах, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
"Строительство первой очереди метрополитена – это важная веха в развитии общественного транспорта Москвы, и декоративно-художественное оформление станции "Сокольники" как раз посвящено строительству первых станций столичной подземки. На путевых стенах, балконах и потолках разместят алюминиевые панели с изображением исторических фотографий и плакатов 40-50-х годов", – рассказал заммэра.
Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
11 августа, 11:12
Бочкарев рассказал о строительстве восточного участка БКЛ
Всего на путевых стенах насчитывается 327 панелей, общая площадь сложенной картинки составит 490 квадратных метров. Для сравнения на станции "Электрозаводская" БКЛ, открытой в конце декабря прошлого года, смонтировано 570 панелей, на которых представлена работа народного художника Александра Рукавишникова "Битва героев", добавил он.
"На сегодняшний день общая готовность архитектурной отделки станции составляет 50%", – отметил Бочкарёв.
Новая станция Большого кольца сооружается на Сокольнической площади. Выходы из северного вестибюля ведут в переход под Сокольническим валом, к парку "Сокольники" и трамвайному кольцу. Через южный вестибюль можно будет пересесть на одноименную действующую станцию Сокольнической линии метро.
Большую кольцевую линию московского метро начали строить в 2011 году. Ее протяженность составит 70 километров. На линии будет 31 станция. Зимой 2018 года открылся первый участок нового метрокольца от "Делового центра" до "Петровского парка". Полностью замкнуть кольцо должны к 2023 году.
 
МоскваАндрей БочкаревСтройкомплекс Москвы
 
 
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