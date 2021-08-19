https://ria.ru/20210819/bochkarev-1746326232.html

Бочкарев: на станции БКЛ "Сокольники" начали монтаж декоративных панелей

Бочкарев: на станции БКЛ "Сокольники" начали монтаж декоративных панелей - РИА Новости, 19.08.2021

Бочкарев: на станции БКЛ "Сокольники" начали монтаж декоративных панелей

На станции "Сокольники" Большой кольцевой линии (БКЛ) метро начался монтаж декоративных элементов на путевых стенах, сообщил заммэра Москвы по вопросам... РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T11:39

2021-08-19T11:39

2021-08-19T11:39

москва

андрей бочкарев

стройкомплекс москвы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585229619_0:0:2313:1302_1920x0_80_0_0_fd959a6080c64676f4f50c664912f4bc.jpg

МОСКВА, 19 авг - РИА Недвижимость. На станции "Сокольники" Большой кольцевой линии (БКЛ) метро начался монтаж декоративных элементов на путевых стенах, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев."Строительство первой очереди метрополитена – это важная веха в развитии общественного транспорта Москвы, и декоративно-художественное оформление станции "Сокольники" как раз посвящено строительству первых станций столичной подземки. На путевых стенах, балконах и потолках разместят алюминиевые панели с изображением исторических фотографий и плакатов 40-50-х годов", – рассказал заммэра.Всего на путевых стенах насчитывается 327 панелей, общая площадь сложенной картинки составит 490 квадратных метров. Для сравнения на станции "Электрозаводская" БКЛ, открытой в конце декабря прошлого года, смонтировано 570 панелей, на которых представлена работа народного художника Александра Рукавишникова "Битва героев", добавил он."На сегодняшний день общая готовность архитектурной отделки станции составляет 50%", – отметил Бочкарёв.Новая станция Большого кольца сооружается на Сокольнической площади. Выходы из северного вестибюля ведут в переход под Сокольническим валом, к парку "Сокольники" и трамвайному кольцу. Через южный вестибюль можно будет пересесть на одноименную действующую станцию Сокольнической линии метро.Большую кольцевую линию московского метро начали строить в 2011 году. Ее протяженность составит 70 километров. На линии будет 31 станция. Зимой 2018 года открылся первый участок нового метрокольца от "Делового центра" до "Петровского парка". Полностью замкнуть кольцо должны к 2023 году.

https://ria.ru/20210811/stroitelstvo-1745305683.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, андрей бочкарев, стройкомплекс москвы