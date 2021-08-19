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Липецкая область
https://ria.ru/20210819/agrarii-1746381531.html
Липецкие аграрии на 20% увеличили сбор тепличных овощей
Липецкие аграрии на 20% увеличили сбор тепличных овощей - РИА Новости, 19.08.2021
Липецкие аграрии на 20% увеличили сбор тепличных овощей
Липецкие аграрии собрали 106 тысяч тонн овощей в теплицах с круглогодичным циклом выращивания - на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил... РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T16:38
2021-08-19T16:38
липецкая область
экономика
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 19 авг – РИА Новости. Липецкие аграрии собрали 106 тысяч тонн овощей в теплицах с круглогодичным циклом выращивания - на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Губернатор уточнил, что в прошлом году на эту дату было собрано 87 тысяч тонн огурцов и томатов. Сейчас огурцов собрано 53 тысячи тонн и почти столько же томатов. Новой культурой для липецких овощеводов стал зеленый салат. Его начали выращивать только в этом году и собрали около 1,7 миллиона качанов - почти 350 тонн.Также в регионе идет уборка овощей открытого грунта. Собран чеснок, в настоящее время идет уборка огурцов, кабачков, томатов, лука, моркови. Уже отправлено в закрома 1,6 тысячи тонн овощей. На очереди – капуста, свекла, тыква. В нынешнем году под овощи открытого грунта в регионе было отведено 535 гектаров. Еще на 182 гектарах идет сбор бахчевых культур.
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экономика, игорь артамонов
16:38 19.08.2021
 

Липецкие аграрии на 20% увеличили сбор тепличных овощей

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВыращивание овощей в тепличном хозяйстве Приморского края
Выращивание овощей в тепличном хозяйстве Приморского края - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ЛИПЕЦК, 19 авг – РИА Новости. Липецкие аграрии собрали 106 тысяч тонн овощей в теплицах с круглогодичным циклом выращивания - на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Губернатор уточнил, что в прошлом году на эту дату было собрано 87 тысяч тонн огурцов и томатов. Сейчас огурцов собрано 53 тысячи тонн и почти столько же томатов. Новой культурой для липецких овощеводов стал зеленый салат. Его начали выращивать только в этом году и собрали около 1,7 миллиона качанов - почти 350 тонн.
"Мы нацелены на постоянное повышение конкурентоспособности. Наша продукция должна постепенно вытеснить с российских прилавков импортные товары", – отметил Артамонов.
Также в регионе идет уборка овощей открытого грунта. Собран чеснок, в настоящее время идет уборка огурцов, кабачков, томатов, лука, моркови. Уже отправлено в закрома 1,6 тысячи тонн овощей. На очереди – капуста, свекла, тыква. В нынешнем году под овощи открытого грунта в регионе было отведено 535 гектаров. Еще на 182 гектарах идет сбор бахчевых культур.
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