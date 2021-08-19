https://ria.ru/20210819/agrarii-1746381531.html

Липецкие аграрии на 20% увеличили сбор тепличных овощей

Липецкие аграрии на 20% увеличили сбор тепличных овощей - РИА Новости, 19.08.2021

Липецкие аграрии на 20% увеличили сбор тепличных овощей

Липецкие аграрии собрали 106 тысяч тонн овощей в теплицах с круглогодичным циклом выращивания - на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил... РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T16:38

2021-08-19T16:38

2021-08-19T16:38

липецкая область

экономика

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 19 авг – РИА Новости. Липецкие аграрии собрали 106 тысяч тонн овощей в теплицах с круглогодичным циклом выращивания - на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Губернатор уточнил, что в прошлом году на эту дату было собрано 87 тысяч тонн огурцов и томатов. Сейчас огурцов собрано 53 тысячи тонн и почти столько же томатов. Новой культурой для липецких овощеводов стал зеленый салат. Его начали выращивать только в этом году и собрали около 1,7 миллиона качанов - почти 350 тонн.Также в регионе идет уборка овощей открытого грунта. Собран чеснок, в настоящее время идет уборка огурцов, кабачков, томатов, лука, моркови. Уже отправлено в закрома 1,6 тысячи тонн овощей. На очереди – капуста, свекла, тыква. В нынешнем году под овощи открытого грунта в регионе было отведено 535 гектаров. Еще на 182 гектарах идет сбор бахчевых культур.

https://ria.ru/20210817/voda-1746094384.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, игорь артамонов