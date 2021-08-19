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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210819/afganistan-1746371563.html
Россия продолжит присутствие в Афганистане, заявили в Госдуме
Россия продолжит присутствие в Афганистане, заявили в Госдуме - РИА Новости, 19.08.2021
Россия продолжит присутствие в Афганистане, заявили в Госдуме
Россия будет продолжать свое присутствие в Афганистане в силу политических и географических факторов, заявления о необходимости противодействия РФ в этом... РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T15:40
2021-08-19T15:57
захват власти в афганистане талибами
в мире
афганистан
россия
госдума рф
леонид слуцкий (политик)
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Россия будет продолжать свое присутствие в Афганистане в силу политических и географических факторов, заявления о необходимости противодействия РФ в этом вопросе - попытка Запада скрыть неудачи на афганском направлении, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.В четверг верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не может позволить России и Китаю контролировать ситуацию, сложившуюся вокруг Афганистана."Любые заявления о необходимости противодействия России и Китаю, которые якобы уже делят Афганистан - не более, чем попытка отвести внимание от жесточайшего провала западной политики на афганском направлении. Россия, безусловно, присутствовала и будет присутствовать в этом регионе в силу политических и географических факторов", - написал политик в своем Telegram-канале.Более важная задача, считает он, стабилизация ситуации в Афганистане и мировая безопасность.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в первой декаде августа, когда талибы активизировали наступление на правительственные силы. Единственной не подконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. 15 августа боевики вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, мотивируя это желанием "предотвратить бойню".В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются боевиками-талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают США и другие страны НАТО.* Движение "Талибан" - террористическая организация, запрещенная на территории России
https://ria.ru/20210819/afganistan-1746290043.html
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в мире, афганистан, россия, госдума рф, леонид слуцкий (политик)
15:40 19.08.2021 (обновлено: 15:57 19.08.2021)
 
Россия продолжит присутствие в Афганистане, заявили в Госдуме

Депутат ГД Слуцкий: Россия продолжит присутствие в Афганистане, несмотря на заявления Запада

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий во время онлайн-брифинга
Председатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий во время онлайн-брифинга - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Россия будет продолжать свое присутствие в Афганистане в силу политических и географических факторов, заявления о необходимости противодействия РФ в этом вопросе - попытка Запада скрыть неудачи на афганском направлении, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
В четверг верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не может позволить России и Китаю контролировать ситуацию, сложившуюся вокруг Афганистана.
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"Любые заявления о необходимости противодействия России и Китаю, которые якобы уже делят Афганистан - не более, чем попытка отвести внимание от жесточайшего провала западной политики на афганском направлении. Россия, безусловно, присутствовала и будет присутствовать в этом регионе в силу политических и географических факторов", - написал политик в своем Telegram-канале.
Более важная задача, считает он, стабилизация ситуации в Афганистане и мировая безопасность.
"Но все, что должно волновать в данный момент мировое сообщество - это общая безопасность, стабилизация в Афганистане и предотвращение новой гуманитарной катастрофы, которая уже начинает разворачиваться на наших глазах. И уж точно не время заниматься перекройкой политической карты мира", - заключил Слуцкий.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в первой декаде августа, когда талибы активизировали наступление на правительственные силы. Единственной не подконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. 15 августа боевики вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, мотивируя это желанием "предотвратить бойню".
В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются боевиками-талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают США и другие страны НАТО.
* Движение "Талибан" - террористическая организация, запрещенная на территории России
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Захват власти в Афганистане талибамиВ миреАфганистанРоссияГосдума РФЛеонид Слуцкий (политик)
 
 
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